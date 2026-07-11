Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdi

·44·Sport
Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdi

Madridning Atletiko klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi muhim kelishuvni yakuniga yetkazdi. Ispaniya grandi Portugaliyaning Sporting CP jamoasi sardori Morten Hjulmand transferini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Madrid klubi uchun oʻrta chiziqni mustahkamlash yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, mazkur kelishuv Atletiko uchun 40 million yevroga tushgan. 27 yoshli daniyalik yarim himoyachi Madridda tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtib, klub bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Bu Diego Simeone jamoasining yangi mavsum oldidan amalga oshirgan eng yirik xaridlaridan biri boʻldi.

Simeone tizimidagi yangi tayanch nuqtasi

Atletiko rahbariyati va murabbiylar shtabi tayanch yarim himoyasi uchun bir nechta nomzodlarni, jumladan, Vulverxempton vakili Joao Gomesni ham koʻrib chiqqan edi. Biroq yakunda tanlov aynan Morten Hjulmand foydasiga amalga oshirildi. Klub rasmiy bayonotida futbolchining jismoniy kuchi, toʻpni raqibdan olib qoʻyish mahorati va oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati alohida eʼtirof etilgan.

Hjulmandning maydondagi intellekti va toʻpni sheriklariga yetkazib berishdagi aniqligi Diego Simeone taktik sxemalarida muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Uning kelishi jamoada Koke, Pablo Barrios va Johnny Cardoso kabi futbolchilar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Bu esa Atletiko uchun ham La Liga, ham Chempionlar ligasi bahslarida qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi.

Tajribali sardorning bosib oʻtgan yoʻli

Morten Hjulmand professional faoliyatini Daniyaning Kopengagen akademiyasida boshlagan, soʻngra Avstriyaning Admira Vacker klubida tajriba toʻplagan. Uning haqiqiy yuksalishi Italiyaning Lechche klubida yuz berdi. Hjulmand 23 yoshida jamoa sardoriga aylanib, A Seriya tarixidagi Franchesko Tottidan keyingi eng yosh ikkinchi sardor sifatida qayd etilgan.

Sporting CP tarkibida u 141 ta uchrashuvda maydonga tushib, ikki bor Portugaliya chempionligi va bir marta mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi. Xalqaro maydonda esa Daniya terma jamoasi safida 27 ta oʻyinda ishtirok etgan. Uning turli chempionatlardagi boy tajribasi Ispaniya futboliga tezroq moslashishiga yordam berishi shubhasiz.

Hozirda futbolchi Atletiko bazasiga tashrif buyurgan va yangi jamoadoshlari bilan mavsumoldi mashgʻulotlariga qoʻshilgan. Madridlik muxlislar Hjulmandning maydondagi jangovarligi Simeone falsafasiga toʻliq mos kelishiga ishonmoqdalar. Ushbu transfer Atletiko Madridning joriy mavsumda sovrinlar uchun jiddiy kurashish niyatida ekanligidan dalolat beradi.

Atletiko MadridTransferМортен ХьюлманнLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiManchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiBugun, 16:14Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Bugun, 15:40Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaFerran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaBugun, 15:39Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi