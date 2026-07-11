Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdi
Madridning Atletiko klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi muhim kelishuvni yakuniga yetkazdi. Ispaniya grandi Portugaliyaning Sporting CP jamoasi sardori Morten Hjulmand transferini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Madrid klubi uchun oʻrta chiziqni mustahkamlash yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, mazkur kelishuv Atletiko uchun 40 million yevroga tushgan. 27 yoshli daniyalik yarim himoyachi Madridda tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtib, klub bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Bu Diego Simeone jamoasining yangi mavsum oldidan amalga oshirgan eng yirik xaridlaridan biri boʻldi.
Simeone tizimidagi yangi tayanch nuqtasiAtletiko rahbariyati va murabbiylar shtabi tayanch yarim himoyasi uchun bir nechta nomzodlarni, jumladan, Vulverxempton vakili Joao Gomesni ham koʻrib chiqqan edi. Biroq yakunda tanlov aynan Morten Hjulmand foydasiga amalga oshirildi. Klub rasmiy bayonotida futbolchining jismoniy kuchi, toʻpni raqibdan olib qoʻyish mahorati va oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati alohida eʼtirof etilgan.
Hjulmandning maydondagi intellekti va toʻpni sheriklariga yetkazib berishdagi aniqligi Diego Simeone taktik sxemalarida muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Uning kelishi jamoada Koke, Pablo Barrios va Johnny Cardoso kabi futbolchilar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Bu esa Atletiko uchun ham La Liga, ham Chempionlar ligasi bahslarida qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi.
Tajribali sardorning bosib oʻtgan yoʻliMorten Hjulmand professional faoliyatini Daniyaning Kopengagen akademiyasida boshlagan, soʻngra Avstriyaning Admira Vacker klubida tajriba toʻplagan. Uning haqiqiy yuksalishi Italiyaning Lechche klubida yuz berdi. Hjulmand 23 yoshida jamoa sardoriga aylanib, A Seriya tarixidagi Franchesko Tottidan keyingi eng yosh ikkinchi sardor sifatida qayd etilgan.
Sporting CP tarkibida u 141 ta uchrashuvda maydonga tushib, ikki bor Portugaliya chempionligi va bir marta mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi. Xalqaro maydonda esa Daniya terma jamoasi safida 27 ta oʻyinda ishtirok etgan. Uning turli chempionatlardagi boy tajribasi Ispaniya futboliga tezroq moslashishiga yordam berishi shubhasiz.
Hozirda futbolchi Atletiko bazasiga tashrif buyurgan va yangi jamoadoshlari bilan mavsumoldi mashgʻulotlariga qoʻshilgan. Madridlik muxlislar Hjulmandning maydondagi jangovarligi Simeone falsafasiga toʻliq mos kelishiga ishonmoqdalar. Ushbu transfer Atletiko Madridning joriy mavsumda sovrinlar uchun jiddiy kurashish niyatida ekanligidan dalolat beradi.
…