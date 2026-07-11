Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldi
Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama smartfoni — iPhone Ultra ustida ish olib borayotgani haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Xitoylik mashhur insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmaning akkumulyator tizimi sertifikatsiyadan oʻtgan boʻlib, u oʻzining sigʻimi bilan hatto asosiy raqobatchisi boʻlmish Samsung modellarini ham ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sertifikatlash hujjatlarida Apple yetkazib beruvchilaridan biri ikkita batareyadan iborat jamlanmani roʻyxatdan oʻtkazgani koʻrsatilgan. Buklama smartfonlar uchun ikki qismli akkumulyator tizimi odatiy hol boʻlib, bu qurilmaning har ikki yarmida quvvat elementlarini joylashtirish imkonini beradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, birinchi batareyaning nominal sigʻimi 1921 mA·soat, ikkinchisiniki esa 2962 mA·soatni tashkil etadi.
Ushbu ikki elementning umumiy nominal sigʻimi 4883 mA·soatga teng. Texnik standartlar va nominal hamda tipik sigʻim oʻrtasidagi farqni hisobga olgan holda, iPhone Ultra bozorda 5000 mA·soatlik akkumulyator bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich Apple smartfonlari tarixidagi eng yuqori natijalardan biri boʻlishi va foydalanuvchilarga uzoq vaqt davomida quvvatdan foydalanish imkonini berishi shubhasiz.
Raqobat va texnik ustunlikTaqqoslash uchun, Samsung kompaniyasining boʻlajak Galaxy Z Fold8 modeli 4800 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Faqatgina ushbu seriyaning eng yuqori talqini — Galaxy Z Fold8 Ultra modeli Apple qurilmasi bilan bir xil, yaʼni 5000 mA·soatlik quvvat manbaiga ega boʻlishi mumkin. Shunday qilib, iPhone Ultra standart buklama Samsung smartfonlaridan koʻra koʻproq quvvat zaxirasiga ega boʻladi.
iPhone Ultra qurilmasining taqdimoti iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bilan bir vaqtda, yaʼni kelgusi yilning sentyabr oyida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Avvalroq buklama smartfon loyihasi kechikishi haqida mish-mishlar tarqalgan boʻlsa-da, soʻnggi maʼlumotlar Apple belgilangan reja asosida harakat qilayotganini tasdiqlamoqda.
Digital Chat Station insayderi ilgari ham Xiaomi 15 va Realme GT 7 Pro kabi qurilmalar haqida aniq maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgani bilan ishonch qozongan. Shuning uchun iPhone Ultra haqidagi ushbu xabarlar texnologik hamjamiyat tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda. Apple ushbu qadam orqali buklama smartfonlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishni maqsad qilgan koʻrinadi.
…