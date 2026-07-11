Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldi

·59·Texno
Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldi

Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama smartfoni — iPhone Ultra ustida ish olib borayotgani haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Xitoylik mashhur insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmaning akkumulyator tizimi sertifikatsiyadan oʻtgan boʻlib, u oʻzining sigʻimi bilan hatto asosiy raqobatchisi boʻlmish Samsung modellarini ham ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sertifikatlash hujjatlarida Apple yetkazib beruvchilaridan biri ikkita batareyadan iborat jamlanmani roʻyxatdan oʻtkazgani koʻrsatilgan. Buklama smartfonlar uchun ikki qismli akkumulyator tizimi odatiy hol boʻlib, bu qurilmaning har ikki yarmida quvvat elementlarini joylashtirish imkonini beradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, birinchi batareyaning nominal sigʻimi 1921 mA·soat, ikkinchisiniki esa 2962 mA·soatni tashkil etadi.

Ushbu ikki elementning umumiy nominal sigʻimi 4883 mA·soatga teng. Texnik standartlar va nominal hamda tipik sigʻim oʻrtasidagi farqni hisobga olgan holda, iPhone Ultra bozorda 5000 mA·soatlik akkumulyator bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich Apple smartfonlari tarixidagi eng yuqori natijalardan biri boʻlishi va foydalanuvchilarga uzoq vaqt davomida quvvatdan foydalanish imkonini berishi shubhasiz.

Raqobat va texnik ustunlik

Taqqoslash uchun, Samsung kompaniyasining boʻlajak Galaxy Z Fold8 modeli 4800 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Faqatgina ushbu seriyaning eng yuqori talqini — Galaxy Z Fold8 Ultra modeli Apple qurilmasi bilan bir xil, yaʼni 5000 mA·soatlik quvvat manbaiga ega boʻlishi mumkin. Shunday qilib, iPhone Ultra standart buklama Samsung smartfonlaridan koʻra koʻproq quvvat zaxirasiga ega boʻladi.

iPhone Ultra qurilmasining taqdimoti iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bilan bir vaqtda, yaʼni kelgusi yilning sentyabr oyida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Avvalroq buklama smartfon loyihasi kechikishi haqida mish-mishlar tarqalgan boʻlsa-da, soʻnggi maʼlumotlar Apple belgilangan reja asosida harakat qilayotganini tasdiqlamoqda.

Digital Chat Station insayderi ilgari ham Xiaomi 15 va Realme GT 7 Pro kabi qurilmalar haqida aniq maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgani bilan ishonch qozongan. Shuning uchun iPhone Ultra haqidagi ushbu xabarlar texnologik hamjamiyat tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda. Apple ushbu qadam orqali buklama smartfonlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishni maqsad qilgan koʻrinadi.

AppleiPhone UltraSamsungSmartfonТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikXiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikBugun, 16:27Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31MiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdiMiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdiBugun, 14:20Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiYaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiBugun, 13:53Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiKvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiBugun, 13:24Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaXitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi