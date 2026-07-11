Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdi

·34·Sport
Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdi

Angliya terma jamoasining sobiq sardori Brayan Robson Jaxon chempionati doirasidagi Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi boʻlajak bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning fikricha, Manchester Siti hujumchisi Erling Xolandni toʻxtatish uchun tarkibda birgina munosib nomzod bor edi, biroq bosh murabbiy Tomas Tuxel uni qaydnomaga kiritmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Robsonning taʼkidlashicha, Erling Xoland kabi jismonan baquvvat hujumchiga qarshi kurashish uchun aynan Harry Maguire eng munosib himoyachi boʻlar edi. Hajper nashriga bergan intervyusida ekspert Maguirening jismoniy kuchi va gavdasi norvegiyalik yulduzning bosimiga dosh bera olishini alohida qayd etgan.

Tomas Tuxel Jaxon chempionati uchun eʼlon qilgan tarkibida Harry Maguirega joy topilmadi. Bu qaror futbol jamoatchiligi orasida turli bahslarga sabab boʻlmoqda. Robsonning fikricha, tarkibdagi boshqa markaziy himoyachilar tezkor va texnik jihatdan kuchli boʻlishsa-da, ular jismoniy kurashlarda Erling Xolandga munosib qarshilik koʻrsata olmasliklari mumkin.

Jismoniy ustunlik omili

"Norvegiya bilan oʻyin sababli ham men Harry Maguireni Tomas Tuxel qaydnomasida koʻrishni istagan boʻlardim. Chunki aynan Harry Erling Xoland bilan qanday ishlashni biladi. Boshqa yigitlarimiz tezkor, ammo ular Maguire kabi baquvvat emas. Xoland bu oʻyinga bor kuchi bilan tayyorlanadi va oʻzining jismoniy ustunligidan foydalanishga harakat qiladi", — deydi Brayan Robson.

Sobiq sardorning soʻzlariga koʻra, Jaxon chempionati kabi yirik turnirlarda tajriba va kuchli himoya chizigʻi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Erling Xoland esa bunday darajadagi oʻyinlarda oʻz mahoratini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu esa Angliya himoyachilari uchun jiddiy sinov boʻladi.

Shunga qaramay, Robson Angliya terma jamoasining umumiy imkoniyatlarini yuqori baholadi. U "uch sherlar"ning 2:1 hisobidagi gʻalabasini taxmin qilmoqda. Ekspertning fikricha, Norvegiya faqat bir futbolchidan iborat emas, balki Martin Odegaard kabi pleymeykerlar ham inglizlar uchun katta xavf tugʻdiradi.

Norvegiya terma jamoasi tartibli himoyalanish va qarshi hujumlarda raqibni jazolash qobiliyatiga ega. Martin Odegaardning uzatmalari va Erling Xolandning yakunlovchi zarbalari istalgan himoya chizigʻini yorib oʻtishi mumkin. Shu sababli, Angliya markaziy himoyachilari butun oʻyin davomida maksimal darajada diqqatli boʻlishlari talab etiladi.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Tomas Tuxelning tanlovi Angliya matbuotida hali koʻp muhokama qilinadi. Agar Angliya himoyasi Xolandni toʻxtatishda qiynalsa, Maguirening yoʻqligi Tuxel uchun asosiy tanqidiy nuqtaga aylanishi tayin.

AngliyaNorvegiyaЭрлинг ХоландГарри МагуайрТомас Тухел
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Bugun, 15:40Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaFerran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaBugun, 15:39Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Bugun, 14:33Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Bugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi