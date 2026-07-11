Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdi
Angliya terma jamoasining sobiq sardori Brayan Robson Jaxon chempionati doirasidagi Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi boʻlajak bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning fikricha, Manchester Siti hujumchisi Erling Xolandni toʻxtatish uchun tarkibda birgina munosib nomzod bor edi, biroq bosh murabbiy Tomas Tuxel uni qaydnomaga kiritmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Robsonning taʼkidlashicha, Erling Xoland kabi jismonan baquvvat hujumchiga qarshi kurashish uchun aynan Harry Maguire eng munosib himoyachi boʻlar edi. Hajper nashriga bergan intervyusida ekspert Maguirening jismoniy kuchi va gavdasi norvegiyalik yulduzning bosimiga dosh bera olishini alohida qayd etgan.
Tomas Tuxel Jaxon chempionati uchun eʼlon qilgan tarkibida Harry Maguirega joy topilmadi. Bu qaror futbol jamoatchiligi orasida turli bahslarga sabab boʻlmoqda. Robsonning fikricha, tarkibdagi boshqa markaziy himoyachilar tezkor va texnik jihatdan kuchli boʻlishsa-da, ular jismoniy kurashlarda Erling Xolandga munosib qarshilik koʻrsata olmasliklari mumkin.
Jismoniy ustunlik omili"Norvegiya bilan oʻyin sababli ham men Harry Maguireni Tomas Tuxel qaydnomasida koʻrishni istagan boʻlardim. Chunki aynan Harry Erling Xoland bilan qanday ishlashni biladi. Boshqa yigitlarimiz tezkor, ammo ular Maguire kabi baquvvat emas. Xoland bu oʻyinga bor kuchi bilan tayyorlanadi va oʻzining jismoniy ustunligidan foydalanishga harakat qiladi", — deydi Brayan Robson.
Sobiq sardorning soʻzlariga koʻra, Jaxon chempionati kabi yirik turnirlarda tajriba va kuchli himoya chizigʻi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Erling Xoland esa bunday darajadagi oʻyinlarda oʻz mahoratini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu esa Angliya himoyachilari uchun jiddiy sinov boʻladi.
Shunga qaramay, Robson Angliya terma jamoasining umumiy imkoniyatlarini yuqori baholadi. U "uch sherlar"ning 2:1 hisobidagi gʻalabasini taxmin qilmoqda. Ekspertning fikricha, Norvegiya faqat bir futbolchidan iborat emas, balki Martin Odegaard kabi pleymeykerlar ham inglizlar uchun katta xavf tugʻdiradi.
Norvegiya terma jamoasi tartibli himoyalanish va qarshi hujumlarda raqibni jazolash qobiliyatiga ega. Martin Odegaardning uzatmalari va Erling Xolandning yakunlovchi zarbalari istalgan himoya chizigʻini yorib oʻtishi mumkin. Shu sababli, Angliya markaziy himoyachilari butun oʻyin davomida maksimal darajada diqqatli boʻlishlari talab etiladi.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Tomas Tuxelning tanlovi Angliya matbuotida hali koʻp muhokama qilinadi. Agar Angliya himoyasi Xolandni toʻxtatishda qiynalsa, Maguirening yoʻqligi Tuxel uchun asosiy tanqidiy nuqtaga aylanishi tayin.
…