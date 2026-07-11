Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlik
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining eng quvvatli va zamonaviy marshrutizatori — Router BE19000 Pro modelini Yevropa bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma nafaqat brendning, balki bugungi kundagi uy va ofis tarmoq qurilmalari segmentining eng ilgʻor vakillaridan biri hisoblanadi. Yangi Wi-Fi 7 standarti asosida ishlaydigan ushbu router simsiz aloqa tezligi boʻyicha rekord koʻrsatkichlarni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha yangilik Germaniya bozorida paydo boʻldi va uning narxi ancha yuqori — 895 yevro etib belgilangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday narx qurilmaning professional darajadagi xususiyatlari va kelajak texnologiyalariga moslashgani bilan izohlanadi. Router BE19000 Pro uch diapazonli (2,4 GGs, 5 GGs va 6 GGs) tizimda ishlaydi, bu esa tarmoqdagi yuklamani samarali taqsimlash imkonini beradi.
Misli koʻrilmagan tezlik va texnik imkoniyatlarXiaomi kompaniyasining taʼkidlashicha, Router BE19000 Pro nazariy jihatdan soniyasiga deyarli 19 000 Mbit (19 Gbit/s) gacha maʼlumot uzatish tezligini taʼminlay oladi. Albatta, amaldagi tezlik turli mamlakatlarning regulyator talablari va foydalanilayotgan qurilmalarning quvvatiga qarab farq qilishi mumkin. Shunga qaramay, Wi-Fi 7 standarti kechikishlarni minimal darajaga tushirishi bilan geymerlar va professional strimerlar uchun ayni muddaodir.
Qurilmaning oʻziga xos jihatlaridan biri — undagi simli interfeyslar toʻplamidir. Router bir nechta yuqori tezlikdagi portlar bilan jihozlangan boʻlib, ular orqali katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatuvchi serverlar yoki oʻyin kompyuterlarini ulash mumkin. Bu esa uydagi internet tarmogʻini kichik bir maʼlumotlar markaziga aylantirish imkonini beradi.
Shaxsiy bulutli xotira yaratish imkoniyatiRouter BE19000 Pro korpusi ichida maxsus M.2 sloti mavjudligi foydalanuvchilar uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi. Bu slotga SSD diskini oʻrnatish orqali routerni oddiy tarmoq xotirasi (NAS) sifatida ishlatish mumkin. Natijada foydalanuvchilar oʻz fayllarini uchinchi tomon bulutli xizmatlariga tayanmasdan, bevosita oʻz qurilmalarida saqlashlari va ularga masofadan kirishlari mumkin boʻladi.
Qurilmaning oʻlchamlari 242 × 70 × 273 mm ni tashkil etadi, bu esa uning ancha salmoqli dizaynga ega ekanligidan dalolat beradi. Hozircha Xiaomi ushbu flagman router boshqa mintaqalarda, xususan, Markaziy Osiyo va Oʻzbekiston bozorlarida qachon paydo boʻlishi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Biroq, Yevropadagi debyut tez orada global sotuvlar boshlanishiga ishoradir.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu qurilma, ayniqsa, yuqori tezlikdagi optik tolali internet keng yoyilayotgan bir davrda qiziqarli boʻlishi mumkin. Garchi narxi yuqori boʻlsa-da, u uzoq yillik texnologik zaxiraga ega boʻlgan investitsiya sifatida qaralmoqda.
…