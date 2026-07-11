Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlik

·37·Texno
Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlik

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining eng quvvatli va zamonaviy marshrutizatori — Router BE19000 Pro modelini Yevropa bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma nafaqat brendning, balki bugungi kundagi uy va ofis tarmoq qurilmalari segmentining eng ilgʻor vakillaridan biri hisoblanadi. Yangi Wi-Fi 7 standarti asosida ishlaydigan ushbu router simsiz aloqa tezligi boʻyicha rekord koʻrsatkichlarni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha yangilik Germaniya bozorida paydo boʻldi va uning narxi ancha yuqori — 895 yevro etib belgilangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday narx qurilmaning professional darajadagi xususiyatlari va kelajak texnologiyalariga moslashgani bilan izohlanadi. Router BE19000 Pro uch diapazonli (2,4 GGs, 5 GGs va 6 GGs) tizimda ishlaydi, bu esa tarmoqdagi yuklamani samarali taqsimlash imkonini beradi.

Misli koʻrilmagan tezlik va texnik imkoniyatlar

Xiaomi kompaniyasining taʼkidlashicha, Router BE19000 Pro nazariy jihatdan soniyasiga deyarli 19 000 Mbit (19 Gbit/s) gacha maʼlumot uzatish tezligini taʼminlay oladi. Albatta, amaldagi tezlik turli mamlakatlarning regulyator talablari va foydalanilayotgan qurilmalarning quvvatiga qarab farq qilishi mumkin. Shunga qaramay, Wi-Fi 7 standarti kechikishlarni minimal darajaga tushirishi bilan geymerlar va professional strimerlar uchun ayni muddaodir.

Qurilmaning oʻziga xos jihatlaridan biri — undagi simli interfeyslar toʻplamidir. Router bir nechta yuqori tezlikdagi portlar bilan jihozlangan boʻlib, ular orqali katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatuvchi serverlar yoki oʻyin kompyuterlarini ulash mumkin. Bu esa uydagi internet tarmogʻini kichik bir maʼlumotlar markaziga aylantirish imkonini beradi.

Shaxsiy bulutli xotira yaratish imkoniyati

Router BE19000 Pro korpusi ichida maxsus M.2 sloti mavjudligi foydalanuvchilar uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi. Bu slotga SSD diskini oʻrnatish orqali routerni oddiy tarmoq xotirasi (NAS) sifatida ishlatish mumkin. Natijada foydalanuvchilar oʻz fayllarini uchinchi tomon bulutli xizmatlariga tayanmasdan, bevosita oʻz qurilmalarida saqlashlari va ularga masofadan kirishlari mumkin boʻladi.

Qurilmaning oʻlchamlari 242 × 70 × 273 mm ni tashkil etadi, bu esa uning ancha salmoqli dizaynga ega ekanligidan dalolat beradi. Hozircha Xiaomi ushbu flagman router boshqa mintaqalarda, xususan, Markaziy Osiyo va Oʻzbekiston bozorlarida qachon paydo boʻlishi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Biroq, Yevropadagi debyut tez orada global sotuvlar boshlanishiga ishoradir.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu qurilma, ayniqsa, yuqori tezlikdagi optik tolali internet keng yoyilayotgan bir davrda qiziqarli boʻlishi mumkin. Garchi narxi yuqori boʻlsa-da, u uzoq yillik texnologik zaxiraga ega boʻlgan investitsiya sifatida qaralmoqda.

XiaomiRouterWi-Fi 7ТехнологияInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiBugun, 15:54Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31MiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdiMiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdiBugun, 14:20Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiYaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiBugun, 13:53Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiKvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiBugun, 13:24Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaXitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi