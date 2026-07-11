«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari sifatida mamlakat havo hududini yopish ehtimolini istisno qilmagani Rossiyada jiddiy xavotir va e’tirozlarga sabab bo‘ldi. Rossiyalik siyosatchilar va harbiy ekspertlar bunday qadam to‘g‘ridan to‘g‘ri yirik qurolli to‘qnashuvga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Zamin.uz mazkur bayonot atrofidagi tafsilotlarni va Rossiya tomonining munosabatini taqdim etadi.
Trampning bayonoti: Ukraina ustidan havo nazorati
AQSH prezidenti Donald Tramp yaqinda bergan bayonotida Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari, neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek, Kiyev va Zelenskiy bilan muzokaralar haqida to‘xtalib o‘tdi.
U Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari haqidagi savolga javob berar ekan, mamlakat havo hududi ustidan nazorat o‘rnatish (osmonni yopish) variantini istisno qilmadi. Shu bilan birga, AQSH yetakchisi agar kelishuvga boshqa yo‘llar bilan erishiladigan bo‘lsa, Vashington bunday kafolatlarni berishdan butunlay voz kechishi mumkinligini ham alohida ta’kidladi.
Senator Jabborov: «Bu mojaroning kengayishini anglatadi»
Rossiya Federatsiya kengashi senatori Vladimir Jabborov Ukraina ustidagi havo hududining ehtimoliy yopilishi mojaroning keskin kengayishiga olib kelishi va Rossiya uchun qo‘shimcha xavf tug‘dirishi mumkinligini aytdi. Siyosatchi ushbu ssenariyning xavfli jihatlarini quyidagicha bayon qildi:
Bunday qaror aslida ko‘plab ishtirokchilarni to‘g‘ridan to‘g‘ri qarama-qarshilikka jalb qilishni anglatadi.
Mazkur qadam Moskva va Kiyev o‘rtasidagi hozirgi mojaro doirasidan chiqib ketishi mumkin.
Donald Tramp Ukraina ustidagi havo hududini yopish urush va mojaroning kengayishini anglatishini to‘liq tushunmasligi mumkin.
Harbiy mutaxassislar tez orada Amerika yetakchisiga bunday qadamning ehtimoliy oqibatlarini tushuntirib bera oladi.
Kreml munosabati va ekspertlar xulosasi
Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina osmonini yopish g‘oyasi ilgari muhokama qilinmaganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, bunday ssenariy NATO kuchlarining ishtirokini nazarda tutadi, bu esa Rossiya manfaatlariga mutlaqo ziddir.
Mazkur masalaga harbiy va ilmiy doiralar ekspertlari ham o‘z munosabatlarini bildirishdi:
Harbiy ekspert Vladimir Orlovning tushuntirishicha, G‘arb davlatlari tushunchasida osmonning yopilishi mojaro hududida havo hududi ustidan to‘liq nazorat o‘rnatishni anglatadi. Uning fikricha, har qanday holatda ham bu Rossiyaning harbiy-siyosiy rahbariyati uchun barcha oqibatlari bilan Rossiyaning mag‘lubiyati hamda mamlakatni strategik mag‘lubiyatga uchratishga urinish sifatida baholanadi.
Rossiya Fanlar akademiyasi IMЕMO ilmiy xodimi Ilya Kramnikning fikricha, AQSH hozircha bunday qadamga tayyor emas. Chunki bunday qaror Vashingtonni to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli qarama-qarshilikka tortishni anglatadi.
…