«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?

·94·Dunyo
«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari sifatida mamlakat havo hududini yopish ehtimolini istisno qilmagani Rossiyada jiddiy xavotir va e’tirozlarga sabab bo‘ldi. Rossiyalik siyosatchilar va harbiy ekspertlar bunday qadam to‘g‘ridan to‘g‘ri yirik qurolli to‘qnashuvga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Zamin.uz mazkur bayonot atrofidagi tafsilotlarni va Rossiya tomonining munosabatini taqdim etadi.

Trampning bayonoti: Ukraina ustidan havo nazorati

AQSH prezidenti Donald Tramp yaqinda bergan bayonotida Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari, neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek, Kiyev va Zelenskiy bilan muzokaralar haqida to‘xtalib o‘tdi.

U Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari haqidagi savolga javob berar ekan, mamlakat havo hududi ustidan nazorat o‘rnatish (osmonni yopish) variantini istisno qilmadi. Shu bilan birga, AQSH yetakchisi agar kelishuvga boshqa yo‘llar bilan erishiladigan bo‘lsa, Vashington bunday kafolatlarni berishdan butunlay voz kechishi mumkinligini ham alohida ta’kidladi.

Senator Jabborov: «Bu mojaroning kengayishini anglatadi»

Rossiya Federatsiya kengashi senatori Vladimir Jabborov Ukraina ustidagi havo hududining ehtimoliy yopilishi mojaroning keskin kengayishiga olib kelishi va Rossiya uchun qo‘shimcha xavf tug‘dirishi mumkinligini aytdi. Siyosatchi ushbu ssenariyning xavfli jihatlarini quyidagicha bayon qildi:

  • Bunday qaror aslida ko‘plab ishtirokchilarni to‘g‘ridan to‘g‘ri qarama-qarshilikka jalb qilishni anglatadi.

  • Mazkur qadam Moskva va Kiyev o‘rtasidagi hozirgi mojaro doirasidan chiqib ketishi mumkin.

  • Donald Tramp Ukraina ustidagi havo hududini yopish urush va mojaroning kengayishini anglatishini to‘liq tushunmasligi mumkin.

  • Harbiy mutaxassislar tez orada Amerika yetakchisiga bunday qadamning ehtimoliy oqibatlarini tushuntirib bera oladi.

Kreml munosabati va ekspertlar xulosasi

Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina osmonini yopish g‘oyasi ilgari muhokama qilinmaganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, bunday ssenariy NATO kuchlarining ishtirokini nazarda tutadi, bu esa Rossiya manfaatlariga mutlaqo ziddir.

Mazkur masalaga harbiy va ilmiy doiralar ekspertlari ham o‘z munosabatlarini bildirishdi:

  • Harbiy ekspert Vladimir Orlovning tushuntirishicha, G‘arb davlatlari tushunchasida osmonning yopilishi mojaro hududida havo hududi ustidan to‘liq nazorat o‘rnatishni anglatadi. Uning fikricha, har qanday holatda ham bu Rossiyaning harbiy-siyosiy rahbariyati uchun barcha oqibatlari bilan Rossiyaning mag‘lubiyati hamda mamlakatni strategik mag‘lubiyatga uchratishga urinish sifatida baholanadi.

  • Rossiya Fanlar akademiyasi IMЕMO ilmiy xodimi Ilya Kramnikning fikricha, AQSH hozircha bunday qadamga tayyor emas. Chunki bunday qaror Vashingtonni to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli qarama-qarshilikka tortishni anglatadi.

Дональд ТрампUkrainaRossiyaВладимир ЗеленскийDmitriy Peskov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonadaTataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonadaBugun, 16:05500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildiBugun, 15:49Germaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiGermaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiBugun, 14:54Shifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiShifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiBugun, 14:41Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaRossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi