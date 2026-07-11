Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonada

·45·Dunyo
Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonada

Tataristonda tungi vaqtda shaharlararo avtobus ishtirokida yirik yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Samaradan Naberejnie Chelniga yo‘l olgan avtobus yo‘ldan chiqib ketib, ariqqa ag‘darilgan.

Avtobusda 46 nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Hodisa oqibatida bir necha kishi jarohat olgan, uch nafarning ahvoli og‘ir deb baholanmoqda.

Avtobus tungi paytda ag‘darildi

Hodisa 11 iyulga o‘tar kechasi Qo‘zaykino–Nurlat avtomobil yo‘lida, Ibrayevo Qarg‘ali qishlog‘i yaqinida sodir bo‘lgan.

Tatariston Favqulodda vaziyatlar xizmatiga xabar mahalliy vaqt bilan soat 01:25 atrofida kelib tushgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, haydovchi avtobus boshqaruvini yo‘qotgan. Shundan so‘ng transport vositasi qatnov qismidan chiqib ketib, ariqqa ag‘darilgan.

Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonada

Avtobusda 46 kishi bo‘lgan

Hodisa vaqtida avtobus salonida:

  • 46 nafar yo‘lovchi;

  • 2 nafar haydovchi;

  • 2 nafar bola bo‘lgan.

Qutqaruvchilar ma’lum qilishicha, voyaga yetmagan yo‘lovchilar jarohat olmagan.

15 kishi tibbiy yordamga murojaat qildi

Avariyadan keyin 15 nafar yo‘lovchi shifokorlar yordamiga muhtoj bo‘lgan.

Ulardan:

  • 3 nafari og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan;

  • barcha jabrlanganlar Almetevsk shahridagi tibbiy muassasaga olib borilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Hodisa joyida qutqaruvchilar, shifokorlar va boshqa tezkor xizmatlar ish olib bormoqda.

Ma’lum qilinishicha, avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlariga 39 nafar qutqaruvchi, 14 ta maxsus texnika hamda sanitariya vertolyoti jalb etilgan.

Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasi xavfsizlik talablariga javob bermaydigan xizmatlar ko‘rsatish moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atgan.

Ayni paytda mutaxassislar avtobusning yo‘ldan chiqib ketishiga nima sabab bo‘lganini aniqlash uchun tergov va ekspertizalarni davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?Bugun, 16:12500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildiBugun, 15:49Germaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiGermaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiBugun, 14:54Shifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiShifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiBugun, 14:41Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaRossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi