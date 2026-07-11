Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonada
Tataristonda tungi vaqtda shaharlararo avtobus ishtirokida yirik yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Samaradan Naberejnie Chelniga yo‘l olgan avtobus yo‘ldan chiqib ketib, ariqqa ag‘darilgan.
Avtobusda 46 nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Hodisa oqibatida bir necha kishi jarohat olgan, uch nafarning ahvoli og‘ir deb baholanmoqda.
Avtobus tungi paytda ag‘darildi
Hodisa 11 iyulga o‘tar kechasi Qo‘zaykino–Nurlat avtomobil yo‘lida, Ibrayevo Qarg‘ali qishlog‘i yaqinida sodir bo‘lgan.
Tatariston Favqulodda vaziyatlar xizmatiga xabar mahalliy vaqt bilan soat 01:25 atrofida kelib tushgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, haydovchi avtobus boshqaruvini yo‘qotgan. Shundan so‘ng transport vositasi qatnov qismidan chiqib ketib, ariqqa ag‘darilgan.
Avtobusda 46 kishi bo‘lgan
Hodisa vaqtida avtobus salonida:
46 nafar yo‘lovchi;
2 nafar haydovchi;
2 nafar bola bo‘lgan.
Qutqaruvchilar ma’lum qilishicha, voyaga yetmagan yo‘lovchilar jarohat olmagan.
15 kishi tibbiy yordamga murojaat qildi
Avariyadan keyin 15 nafar yo‘lovchi shifokorlar yordamiga muhtoj bo‘lgan.
Ulardan:
3 nafari og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan;
barcha jabrlanganlar Almetevsk shahridagi tibbiy muassasaga olib borilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Hodisa joyida qutqaruvchilar, shifokorlar va boshqa tezkor xizmatlar ish olib bormoqda.
Ma’lum qilinishicha, avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlariga 39 nafar qutqaruvchi, 14 ta maxsus texnika hamda sanitariya vertolyoti jalb etilgan.
Tatariston Respublikasi Tergov qo‘mitasi xavfsizlik talablariga javob bermaydigan xizmatlar ko‘rsatish moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atgan.
Ayni paytda mutaxassislar avtobusning yo‘ldan chiqib ketishiga nima sabab bo‘lganini aniqlash uchun tergov va ekspertizalarni davom ettirmoqda.
…