«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda

·82·Sport
«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda

«Barselona» transfer bozorida yana bir katta kelishuvga yaqin turibdi. Kataloniya klubi «Borussiya» Dortmund hujumchisi Karim Adeyemini o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha kelishuvga erishgani aytilmoqda.

Futbolchining bozor qiymati 40 million yevro bo‘lishiga qaramay, «Barselona» uni ancha past narxga qo‘lga kiritishi mumkin.

Transfer qanchaga tushadi?

Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» Karim Adeyemi transferi uchun 22 million yevro to‘laydi.

Kelishuvda yana 7 million yevro turli bonuslar sifatida ko‘zda tutilgan. Shu tariqa transferning umumiy qiymati shartlar bajarilgan taqdirda 29 million yevroga yetishi mumkin.

24 yoshli futbolchi bilan 5 yillik shartnoma imzolanishi rejalashtirilmoqda.

«Barselona» nima uchun Adeyemini tanladi?

Karim Adeyemi yuqori tezligi, hujumda bir nechta pozitsiyada harakat qila olishi va raqib himoyasini yorib o‘tish qobiliyati bilan ajralib turadi.

U markaziy hujumchi sifatida ham, qanotlarda ham o‘ynay oladi. Bu esa «Barselona» murabbiylar shtabiga hujum chizig‘ida turli taktik sxemalardan foydalanish imkonini beradi.

O‘tgan mavsumda qanday natija ko‘rsatdi?

Adeyemi «Borussiya» Dortmund safiga 2022 yil iyul oyida qo‘shilgan edi.

O‘tgan mavsumda u barcha musobaqalar doirasida:

  • 39 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 10 ta gol urdi;

  • 6 ta golli uzatma berdi.

Transfermarkt portali futbolchining hozirgi bozor qiymatini 40 million yevro deb baholamoqda.

Kataloniyaliklar uchun manfaatli kelishuvmi?

Agar transfer 22 million yevro va bonuslar evaziga amalga oshsa, «Barselona» bozor qiymati ancha yuqori bo‘lgan yosh hujumchini nisbatan qulay narxga qo‘lga kiritgan bo‘ladi.

Endi kelishuvning rasman e’lon qilinishi va futbolchining tibbiy ko‘rikdan o‘tishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiIspaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiKecha, 23:21Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiIspaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:18Ispaniya va Belgiya chorak finali tafsilotlarini biz bilan kuzatingIspaniya va Belgiya chorak finali tafsilotlarini biz bilan kuzatingKecha, 23:13Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiIspaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiKecha, 23:11Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaKecha, 22:15Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiManchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiKecha, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi