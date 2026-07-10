«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda
«Barselona» transfer bozorida yana bir katta kelishuvga yaqin turibdi. Kataloniya klubi «Borussiya» Dortmund hujumchisi Karim Adeyemini o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha kelishuvga erishgani aytilmoqda.
Futbolchining bozor qiymati 40 million yevro bo‘lishiga qaramay, «Barselona» uni ancha past narxga qo‘lga kiritishi mumkin.
Transfer qanchaga tushadi?
Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» Karim Adeyemi transferi uchun 22 million yevro to‘laydi.
Kelishuvda yana 7 million yevro turli bonuslar sifatida ko‘zda tutilgan. Shu tariqa transferning umumiy qiymati shartlar bajarilgan taqdirda 29 million yevroga yetishi mumkin.
24 yoshli futbolchi bilan 5 yillik shartnoma imzolanishi rejalashtirilmoqda.
«Barselona» nima uchun Adeyemini tanladi?
Karim Adeyemi yuqori tezligi, hujumda bir nechta pozitsiyada harakat qila olishi va raqib himoyasini yorib o‘tish qobiliyati bilan ajralib turadi.
U markaziy hujumchi sifatida ham, qanotlarda ham o‘ynay oladi. Bu esa «Barselona» murabbiylar shtabiga hujum chizig‘ida turli taktik sxemalardan foydalanish imkonini beradi.
O‘tgan mavsumda qanday natija ko‘rsatdi?
Adeyemi «Borussiya» Dortmund safiga 2022 yil iyul oyida qo‘shilgan edi.
O‘tgan mavsumda u barcha musobaqalar doirasida:
39 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
10 ta gol urdi;
6 ta golli uzatma berdi.
Transfermarkt portali futbolchining hozirgi bozor qiymatini 40 million yevro deb baholamoqda.
Kataloniyaliklar uchun manfaatli kelishuvmi?
Agar transfer 22 million yevro va bonuslar evaziga amalga oshsa, «Barselona» bozor qiymati ancha yuqori bo‘lgan yosh hujumchini nisbatan qulay narxga qo‘lga kiritgan bo‘ladi.
Endi kelishuvning rasman e’lon qilinishi va futbolchining tibbiy ko‘rikdan o‘tishi kutilmoqda.
…