Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdi
Norvegiya milliy jamoasining JCH–2026 chorakfinalida Angliyaga qarshi mag‘lubiyatidan so‘ng bahsli epizodlar muhokamasi davom etmoqda. Erling Holandning otasi Alf-Inge Holand Jud Bellinghem urgan goldan keyin hakamlikka kinoyali munosabat bildirdi.
Keyinchalik FIFA ham mazkur vaziyatga izoh berib, to‘pning yuqori trosga tekkani haqida dalil topilmaganini ma’lum qildi.
«Ajoyib ish, Bellinghem va referi»
Angliyaning golidan keyin Alf-Inge Holand X ijtimoiy tarmog‘ida qisqa, ammo keskin post qoldirdi:
«Ajoyib ish, Bellinghem va referi».
Uning bu so‘zlari gol oldidan yoki zarba vaqtida hakamlar vaziyatni noto‘g‘ri baholagan, degan ishora sifatida qabul qilindi.
Bahsli epizodda nima yuz bergan?
Muhokamalar to‘pning parvoz vaqtida stadion yuqorisidagi trosga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlardan so‘ng kuchaydi.
Agar bunday holat tasdiqlanganida, epizodga boshqacha baho berilishi mumkin edi.
FIFA rasmiy izoh berdi
O‘yindan keyin FIFA epizodni maxsus texnologiya yordamida tekshirganini ma’lum qildi.
Tashkilot izohida aytilishicha, maxsus jihoz to‘p parvozi vaqtida hech qanday tebranishni qayd etmagan.
«Demak, to‘p yuqori trosga tegib, o‘z yo‘nalishini o‘zgartirganiga hech qanday dalil yo‘q», deyiladi FIFA xulosasida.
Shu tariqa Jud Bellinghemning goli to‘g‘ri hisoblangani yana bir bor tasdiqlandi.
Angliya yarimfinalda Argentinaga qarshi o‘ynaydi
Chorakfinalda Norvegiyani mag‘lub etgan Angliya milliy jamoasi endi yarimfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.
Argentina o‘z navbatida Shveysariyani mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l olgan.
Endi asosiy intriga — Norvegiya bilan bahs atrofidagi hakamlik muhokamalari Angliyaning yarimfinal oldidan ruhiy holatiga ta’sir qiladimi yoki yo‘q.
…