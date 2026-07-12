Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdi

·0·Sport
Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdi

Norvegiya milliy jamoasining JCH–2026 chorakfinalida Angliyaga qarshi mag‘lubiyatidan so‘ng bahsli epizodlar muhokamasi davom etmoqda. Erling Holandning otasi Alf-Inge Holand Jud Bellinghem urgan goldan keyin hakamlikka kinoyali munosabat bildirdi.

Keyinchalik FIFA ham mazkur vaziyatga izoh berib, to‘pning yuqori trosga tekkani haqida dalil topilmaganini ma’lum qildi.

«Ajoyib ish, Bellinghem va referi»

Angliyaning golidan keyin Alf-Inge Holand X ijtimoiy tarmog‘ida qisqa, ammo keskin post qoldirdi:

«Ajoyib ish, Bellinghem va referi».

Uning bu so‘zlari gol oldidan yoki zarba vaqtida hakamlar vaziyatni noto‘g‘ri baholagan, degan ishora sifatida qabul qilindi.

Bahsli epizodda nima yuz bergan?

Muhokamalar to‘pning parvoz vaqtida stadion yuqorisidagi trosga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlardan so‘ng kuchaydi.

Agar bunday holat tasdiqlanganida, epizodga boshqacha baho berilishi mumkin edi.

FIFA rasmiy izoh berdi

O‘yindan keyin FIFA epizodni maxsus texnologiya yordamida tekshirganini ma’lum qildi.

Tashkilot izohida aytilishicha, maxsus jihoz to‘p parvozi vaqtida hech qanday tebranishni qayd etmagan.

«Demak, to‘p yuqori trosga tegib, o‘z yo‘nalishini o‘zgartirganiga hech qanday dalil yo‘q», deyiladi FIFA xulosasida.

Shu tariqa Jud Bellinghemning goli to‘g‘ri hisoblangani yana bir bor tasdiqlandi.

Angliya yarimfinalda Argentinaga qarshi o‘ynaydi

Chorakfinalda Norvegiyani mag‘lub etgan Angliya milliy jamoasi endi yarimfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.

Argentina o‘z navbatida Shveysariyani mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l olgan.

Endi asosiy intriga — Norvegiya bilan bahs atrofidagi hakamlik muhokamalari Angliyaning yarimfinal oldidan ruhiy holatiga ta’sir qiladimi yoki yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Bugun, 17:30Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Bugun, 17:12Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiBugun, 16:56Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Bugun, 16:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi