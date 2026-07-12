Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»

·37·Sport
Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»

Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovic Angliya terma jamoasining Norvegiyaga qarshi kechgan Jahon chempionati chorak finalidagi gʻalabasidan soʻng, vinger Noni Madueke manziliga keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Oʻzining ochiqchasiga gapirishi bilan tanilgan sobiq hujumchi, uchrashuv davomida yuzaga kelgan gʻalati texnik nosozlikni misol qilib keltirib, futbolchining oʻyinini masxara qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, oʻyin vaqtida toʻp maydon ustidagi «spidercam» kamerasining kabeliga tegib ketgan. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ibrahimovic ushbu vaziyatga toʻxtalar ekan, Maduekening maydondagi foydali ish koeffitsiyenti hatto oʻsha jonsiz simdan ham past boʻlganini taʼkidlagan. «Agar toʻp kabelga tekkan boʻlsa, demak oʻsha kabel Maduekega qaraganda yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi», deya hazil aralash kinoya qildi Zlatan.

Tomas Tuxelning qarori va Ibrahimovicning talabi

Bukayo Saka jarohati sababli asosiy tarkibda maydonga tushgan Madueke, Ibrahimovicning fikricha, oʻz imkoniyatidan foydalana olmagan. Fox Sports telekanalidagi tahlil davomida shvetsiyalik yulduz Angliya terma jamoasi amalda bir kishi kam boʻlib oʻynayotganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Arsenal vakili har safar toʻpni qabul qilganda notoʻgʻri qaror chiqargan va maydonda shunchaki sayr qilib yurgan.

Ibrahimovic tanaffus vaqtidayoq Angliya ustozi Tomas Tuxelni tezkor oʻzgarishga chaqirdi. «Agar men Tuxel oʻrnida boʻlganimda, uni darhol almashtirgan boʻlardim, chunki u dastlabki 45 daqiqada hech narsa qilmadi», dedi sobiq hujumchi. Qizigʻi shundaki, nemis mutaxassisi ham aynan shunday yoʻl tutdi va ikkinchi boʻlim boshida Madueke oʻrniga Bukayo Sakani maydonga tushirdi.

Angliyaning yarim final sari yoʻli

Garchi Noni Madueke tanqidlar ostida qolgan boʻlsa-da, Angliya terma jamoasi Jud Bellingemning dubli evaziga Norvegiyani magʻlub etib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi «uch sherlar» final yoʻlida Argentina terma jamoasiga qarshi bahs olib borishadi. Biroq, Sakaga munosib oʻrinbosar topish masalasi Tuxel uchun jiddiy boshogʻrigʻi boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu tanqidlar qiziqarli mavzu boʻlishi tabiiy. Chunki Madueke kabi yosh iqtidorlarning yirik turnirlardagi barqarorsizligi koʻp hollarda jamoaning umumiy natijasiga taʼsir oʻtkazadi. Ibrahimovicning bunday «shafqatsiz» chiqishlari esa futbol olamida har doim katta rezonans keltirib chiqaradi.

Златан ИбрагимовичAngliyaNoni MaduekeJahon ChempionatiТомас Тухел
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiXulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 17:56JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiJCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiBugun, 17:55«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi