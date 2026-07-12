Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»
Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovic Angliya terma jamoasining Norvegiyaga qarshi kechgan Jahon chempionati chorak finalidagi gʻalabasidan soʻng, vinger Noni Madueke manziliga keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Oʻzining ochiqchasiga gapirishi bilan tanilgan sobiq hujumchi, uchrashuv davomida yuzaga kelgan gʻalati texnik nosozlikni misol qilib keltirib, futbolchining oʻyinini masxara qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, oʻyin vaqtida toʻp maydon ustidagi «spidercam» kamerasining kabeliga tegib ketgan. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ibrahimovic ushbu vaziyatga toʻxtalar ekan, Maduekening maydondagi foydali ish koeffitsiyenti hatto oʻsha jonsiz simdan ham past boʻlganini taʼkidlagan. «Agar toʻp kabelga tekkan boʻlsa, demak oʻsha kabel Maduekega qaraganda yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi», deya hazil aralash kinoya qildi Zlatan.
Tomas Tuxelning qarori va Ibrahimovicning talabiBukayo Saka jarohati sababli asosiy tarkibda maydonga tushgan Madueke, Ibrahimovicning fikricha, oʻz imkoniyatidan foydalana olmagan. Fox Sports telekanalidagi tahlil davomida shvetsiyalik yulduz Angliya terma jamoasi amalda bir kishi kam boʻlib oʻynayotganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Arsenal vakili har safar toʻpni qabul qilganda notoʻgʻri qaror chiqargan va maydonda shunchaki sayr qilib yurgan.
Ibrahimovic tanaffus vaqtidayoq Angliya ustozi Tomas Tuxelni tezkor oʻzgarishga chaqirdi. «Agar men Tuxel oʻrnida boʻlganimda, uni darhol almashtirgan boʻlardim, chunki u dastlabki 45 daqiqada hech narsa qilmadi», dedi sobiq hujumchi. Qizigʻi shundaki, nemis mutaxassisi ham aynan shunday yoʻl tutdi va ikkinchi boʻlim boshida Madueke oʻrniga Bukayo Sakani maydonga tushirdi.
Angliyaning yarim final sari yoʻliGarchi Noni Madueke tanqidlar ostida qolgan boʻlsa-da, Angliya terma jamoasi Jud Bellingemning dubli evaziga Norvegiyani magʻlub etib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi «uch sherlar» final yoʻlida Argentina terma jamoasiga qarshi bahs olib borishadi. Biroq, Sakaga munosib oʻrinbosar topish masalasi Tuxel uchun jiddiy boshogʻrigʻi boʻlib qolmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu tanqidlar qiziqarli mavzu boʻlishi tabiiy. Chunki Madueke kabi yosh iqtidorlarning yirik turnirlardagi barqarorsizligi koʻp hollarda jamoaning umumiy natijasiga taʼsir oʻtkazadi. Ibrahimovicning bunday «shafqatsiz» chiqishlari esa futbol olamida har doim katta rezonans keltirib chiqaradi.
…