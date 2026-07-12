Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kecha, 11 iyul kuni Jizzax shahridagi restoranlardan birida yong‘in yuz berdi. Bu haqda viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, soat 07:14 da Jizzax shahri “O‘ratepalik” mahallasi hududida joylashgan restoranda yong‘in sodir bo‘layotgani haqida FVBga xabar kelib tushgan.
Shundan so‘ng yong‘in-qutqaruv ekipajlari voqea joyiga tezkor ravishda yetib borib, yong‘inni 07:24 da qurshab olgan. Yong‘in 08:10 ga kelib to‘liq bartaraf etilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘q. Hozirda yong‘inning kelib chiqish sabablari va yetkazilgan zarar miqdori aniqlanmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…