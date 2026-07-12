Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyati

·37·Texno
Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyati

Kompyuter texnologiyalari olamida noodatiy yechimlari bilan tanilgan Thermaltake kompaniyasi oʻzining yangi Capo X korpusini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma bir vaqtning oʻzida ikkita toʻliq mustaqil tizimni bitta korpus ichiga joylashtirish imkonini berishi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Yoz boshida Computex koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu model endilikda keng ommaga taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Thermaltake Capo X korpusining narxi 190 dollar etib belgilangan. Uning asosiy oʻziga xosligi vertikal tuzilishida boʻlib, ikki tizimli plata bir-birining ustiga joylashtiriladi. Shu sababli korpus sezilarli darajada baland — 691 mm boʻlib, u stol ustida emas, balki koʻproq alohida ustun kabi koʻrinishga ega.

Texnik imkoniyatlar va sigʻim

Korpusning balandligi katta boʻlishiga qaramay, ishlab chiqaruvchilar oʻlchamni chegaralash maqsadida faqat Micro-ATX formatidagi platalarni oʻrnatish imkonini qoldirishgan. Ichki qismda ikkita alohida quvvat bloki uchun joy ajratilgan boʻlib, bu har bir tizimning bir-biridan mustaqil ishlashini taʼminlaydi. Sovutish tizimi uchun ham keng imkoniyatlar mavjud: foydalanuvchilar 180 mm balandlikkacha boʻlgan protsessor kulerlarini oʻrnatishlari mumkin.

Grafik imkoniyatlar borasida Capo X foydalanuvchini cheklab qoʻymaydi. Korpus ichiga uzunligi 420 mm gacha boʻlgan videokartalarni joylashtirish mumkin, bu esa hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan eng kuchli NVIDIA RTX 4090 kabi modellarni ham muammosiz sigʻdirish imkonini beradi. Shuningdek, korpus koʻplab ventilyatorlar va suyuqlik yordamida sovutish tizimlari uchun yetarli boʻshliqqa ega.

Kimlar uchun moʻljallangan?

Thermaltake ushbu korpusni bir necha maqsadli auditoriya uchun tavsiya qilmoqda. Birinchidan, bu strimerlar uchun ideal yechim: bitta kompyuter oʻyin uchun, ikkinchisi esa translyatsiyani boshqarish va kodlash uchun ishlatiladi. Bu oʻyin jarayonida unumdorlik pasayishining oldini oladi. Ikkinchidan, sunʼiy intellekt (AI) bilan ishlovchi mutaxassislar uchun bir tizimni neyrotarmoqlarni oʻqitishga, ikkinchisini esa kundalik ishlar uchun ajratish qulaylik yaratadi.

Shuningdek, ushbu korpus ish joyi tor boʻlgan, ammo ikki kishi yonma-yon oʻtirib ishlaydigan xonadonlar yoki ofislar uchun ham mos keladi. Ikkita alohida tizim blokining oʻrniga bitta vertikal korpusdan foydalanish joyni sezilarli darajada tejashga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham bunday noodatiy yechimlar oʻz ish faoliyatini optimallashtirishni istagan professional foydalanuvchilar orasida qiziqish uygʻotishi tabiiy.

ТермальтакеКапо ХKompyuterТехнологияҲардваре
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariBugun, 16:59Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiOq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiBugun, 15:55Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBugun, 15:20SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi