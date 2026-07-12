Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyati
Kompyuter texnologiyalari olamida noodatiy yechimlari bilan tanilgan Thermaltake kompaniyasi oʻzining yangi Capo X korpusini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma bir vaqtning oʻzida ikkita toʻliq mustaqil tizimni bitta korpus ichiga joylashtirish imkonini berishi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Yoz boshida Computex koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu model endilikda keng ommaga taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Thermaltake Capo X korpusining narxi 190 dollar etib belgilangan. Uning asosiy oʻziga xosligi vertikal tuzilishida boʻlib, ikki tizimli plata bir-birining ustiga joylashtiriladi. Shu sababli korpus sezilarli darajada baland — 691 mm boʻlib, u stol ustida emas, balki koʻproq alohida ustun kabi koʻrinishga ega.
Texnik imkoniyatlar va sigʻimKorpusning balandligi katta boʻlishiga qaramay, ishlab chiqaruvchilar oʻlchamni chegaralash maqsadida faqat Micro-ATX formatidagi platalarni oʻrnatish imkonini qoldirishgan. Ichki qismda ikkita alohida quvvat bloki uchun joy ajratilgan boʻlib, bu har bir tizimning bir-biridan mustaqil ishlashini taʼminlaydi. Sovutish tizimi uchun ham keng imkoniyatlar mavjud: foydalanuvchilar 180 mm balandlikkacha boʻlgan protsessor kulerlarini oʻrnatishlari mumkin.
Grafik imkoniyatlar borasida Capo X foydalanuvchini cheklab qoʻymaydi. Korpus ichiga uzunligi 420 mm gacha boʻlgan videokartalarni joylashtirish mumkin, bu esa hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan eng kuchli NVIDIA RTX 4090 kabi modellarni ham muammosiz sigʻdirish imkonini beradi. Shuningdek, korpus koʻplab ventilyatorlar va suyuqlik yordamida sovutish tizimlari uchun yetarli boʻshliqqa ega.
Kimlar uchun moʻljallangan?Thermaltake ushbu korpusni bir necha maqsadli auditoriya uchun tavsiya qilmoqda. Birinchidan, bu strimerlar uchun ideal yechim: bitta kompyuter oʻyin uchun, ikkinchisi esa translyatsiyani boshqarish va kodlash uchun ishlatiladi. Bu oʻyin jarayonida unumdorlik pasayishining oldini oladi. Ikkinchidan, sunʼiy intellekt (AI) bilan ishlovchi mutaxassislar uchun bir tizimni neyrotarmoqlarni oʻqitishga, ikkinchisini esa kundalik ishlar uchun ajratish qulaylik yaratadi.
Shuningdek, ushbu korpus ish joyi tor boʻlgan, ammo ikki kishi yonma-yon oʻtirib ishlaydigan xonadonlar yoki ofislar uchun ham mos keladi. Ikkita alohida tizim blokining oʻrniga bitta vertikal korpusdan foydalanish joyni sezilarli darajada tejashga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham bunday noodatiy yechimlar oʻz ish faoliyatini optimallashtirishni istagan professional foydalanuvchilar orasida qiziqish uygʻotishi tabiiy.
…