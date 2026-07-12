Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)
Braziliyalik jangchi Rayan Gandra UFC 329 turnirida navbatdagi yorqin g‘alabasini qo‘lga kiritdi. O‘rta vazn toifasida oktagonga chiqqan sportchi amerikalik Zakari Rizni birinchi raundning o‘zida texnik nokautga uchratdi.
Bu natija bilan Gandra g‘alabalar seriyasini to‘qqiztaga yetkazdi va UFC muxlislariga yana bir kuchli da’vogar paydo bo‘lganini ko‘rsatdi.
Jang birinchi raunddayoq yakunlandi
Gandra bahsni juda faol boshladi va raqibiga bosim o‘tkazdi.
Hal qiluvchi pallada braziliyalik jangchi chap qo‘li bilan kuchli zarba yo‘llab, Zakari Rizni og‘ir holatga tushirdi. Hakam aralashuvidan so‘ng jang texnik nokaut bilan yakunlandi.
To‘qqizinchi ketma-ket g‘alaba
Ushbu natija Rayan Gandra uchun ketma-ket to‘qqizinchi g‘alaba bo‘ldi.
Shuningdek, u professional faoliyatidagi umumiy g‘alabalari sonini 10 taga yetkazdi. Bu ko‘rsatkich braziliyalik jangchining o‘rta vazndagi istiqbolli nomlardan biriga aylanayotganini ko‘rsatadi.
Riz to‘rtinchi marta mag‘lub bo‘ldi
Zakari Riz uchun esa mazkur jang faoliyatidagi to‘rtinchi mag‘lubiyatga aylandi.
Amerikalik sportchi ilk raunddayoq kuchli zarbani o‘tkazib yubordi va jangni davom ettira olmadi.
Gandrani endi kattaroq janglar kutmoqda
UFC 329dagi bunday ishonchli g‘alaba Gandrani reytingda yuqoriroq turgan raqiblarga yaqinlashtirishi mumkin.
Endi asosiy savol — ketma-ket to‘qqizta g‘alaba qayd etgan braziliyalikka UFC navbatda kimni raqib qilib beradi?
…