Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)

·33·Sport
Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)

Braziliyalik jangchi Rayan Gandra UFC 329 turnirida navbatdagi yorqin g‘alabasini qo‘lga kiritdi. O‘rta vazn toifasida oktagonga chiqqan sportchi amerikalik Zakari Rizni birinchi raundning o‘zida texnik nokautga uchratdi.

Bu natija bilan Gandra g‘alabalar seriyasini to‘qqiztaga yetkazdi va UFC muxlislariga yana bir kuchli da’vogar paydo bo‘lganini ko‘rsatdi.

Jang birinchi raunddayoq yakunlandi

Gandra bahsni juda faol boshladi va raqibiga bosim o‘tkazdi.

Hal qiluvchi pallada braziliyalik jangchi chap qo‘li bilan kuchli zarba yo‘llab, Zakari Rizni og‘ir holatga tushirdi. Hakam aralashuvidan so‘ng jang texnik nokaut bilan yakunlandi.

To‘qqizinchi ketma-ket g‘alaba

Ushbu natija Rayan Gandra uchun ketma-ket to‘qqizinchi g‘alaba bo‘ldi.

Shuningdek, u professional faoliyatidagi umumiy g‘alabalari sonini 10 taga yetkazdi. Bu ko‘rsatkich braziliyalik jangchining o‘rta vazndagi istiqbolli nomlardan biriga aylanayotganini ko‘rsatadi.

Riz to‘rtinchi marta mag‘lub bo‘ldi

Zakari Riz uchun esa mazkur jang faoliyatidagi to‘rtinchi mag‘lubiyatga aylandi.

Amerikalik sportchi ilk raunddayoq kuchli zarbani o‘tkazib yubordi va jangni davom ettira olmadi.

Gandrani endi kattaroq janglar kutmoqda

UFC 329dagi bunday ishonchli g‘alaba Gandrani reytingda yuqoriroq turgan raqiblarga yaqinlashtirishi mumkin.

Endi asosiy savol — ketma-ket to‘qqizta g‘alaba qayd etgan braziliyalikka UFC navbatda kimni raqib qilib beradi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvJahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:51Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Bugun, 12:51Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi