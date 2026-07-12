Jud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdi
Jahon chempionatining chorak final bosqichidan oʻrin olgan Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv kutilmagan hakamlik mojarosi bilan yodda qoladigan boʻldi. Angliyaning 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan bahsda Jud Bellingem tomonidan kiritilgan gol norvegiyaliklarning keskin e’tiroziga sabab boʻldi. Mehmonlar gol urilishidan oldin toʻp stadion tepasidagi maxsus kamera (spidercam) simiga tekkanini iddao qilmoqdalar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 45+2-daqiqasida yuz bergan holatda, Norvegiya darvozaboni Orjan Nyland toʻpni oʻyinga kiritganida, u havoda osilib turgan kamera simlari yaqinidan oʻtgan. Shundan soʻng toʻp Elliot Anderson va Anthony Gordon orqali Jud Bellingemga yetib borgan va u muvozanatni tiklagan. Agar toʻp haqiqatan ham simga tekkani isbotlanganida, FIFA qoidalariga koʻra gol bekor qilinishi va oʻyin toʻxtatilgan joydan "bahsli toʻp" orqali davom ettirilishi lozim edi.
Norvegiya tomonining keskin munosabatiNorvegiya terma jamoasi a’zolari va murabbiylar shtabi hakam Clement Turpinning qaroridan norozi boʻlishdi. Jamoa yarim himoyachisi Sander Berge vaziyatni "shunchaki kulgili" deb atadi. Uning fikricha, bunday kichik detallar oʻyin taqdirini hal qilgan va natija adolatsiz boʻlgan. Jamoa sardori Martin Odegaard ham hakamlik qarorlari ularning foydasiga ishlamaganini ta’kidladi.
Bosh murabbiy Stale Solbakken tanaffus paytida hakam bilan suhbatlashganini ma’lum qildi. "Hakamning aytishicha, u simga tegish holatini koʻrmagan va unga bu haqda hech qanday signal kelmagan. Zaxira oʻrindigʻidagilar toʻpning trayektoriyasi keskin oʻzgarganini va u goʻyo osmondan toʻgʻri pastga tushganini koʻrishgan. Darvozabonimiz ham buni tasdiqladi", — dedi Solbakken.
Texnologiya nima deydi?Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida FIFA rasmiy bayonot berdi. Tashkilotning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e’lon qilinishicha, oʻyin toʻpiga oʻrnatilgan maxsus datchiklar hech qanday tashqi ta’sirni qayd etmagan. Goal.com xabariga koʻra, "toʻpning yurak urishi" (heartbeat) deb ataluvchi sensorli tizim havoda hech qanday tebranish yoki sim bilan toʻqnashuvni koʻrsatmagan.
Shunga qaramay, Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Wayne Rooney BBC Sport efirida toʻpning harakati shubhali boʻlganini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, toʻp havoda kutilmaganda yoʻnalishini oʻzgartirib, tezda pastga tushib ketgan. Bu esa vizual jihatdan simga tegish ehtimolini yuzaga keltirgan boʻlishi mumkin.
Ushbu gʻalaba Angliyani yarim finalga olib chiqdi, Norvegiya uchun esa turnir dramatik tarzda yakunlandi. Futbol olamida yuqori texnologiyalar qoʻllanilsa-da, inson omili va kutilmagan texnik qurilmalar bilan bogʻliq bahslar hamon dolzarbligicha qolmoqda.
…