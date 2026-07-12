Jud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdi

·38·Sport
Jud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdi

Jahon chempionatining chorak final bosqichidan oʻrin olgan Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv kutilmagan hakamlik mojarosi bilan yodda qoladigan boʻldi. Angliyaning 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan bahsda Jud Bellingem tomonidan kiritilgan gol norvegiyaliklarning keskin e’tiroziga sabab boʻldi. Mehmonlar gol urilishidan oldin toʻp stadion tepasidagi maxsus kamera (spidercam) simiga tekkanini iddao qilmoqdalar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 45+2-daqiqasida yuz bergan holatda, Norvegiya darvozaboni Orjan Nyland toʻpni oʻyinga kiritganida, u havoda osilib turgan kamera simlari yaqinidan oʻtgan. Shundan soʻng toʻp Elliot Anderson va Anthony Gordon orqali Jud Bellingemga yetib borgan va u muvozanatni tiklagan. Agar toʻp haqiqatan ham simga tekkani isbotlanganida, FIFA qoidalariga koʻra gol bekor qilinishi va oʻyin toʻxtatilgan joydan "bahsli toʻp" orqali davom ettirilishi lozim edi.

Norvegiya tomonining keskin munosabati

Norvegiya terma jamoasi a’zolari va murabbiylar shtabi hakam Clement Turpinning qaroridan norozi boʻlishdi. Jamoa yarim himoyachisi Sander Berge vaziyatni "shunchaki kulgili" deb atadi. Uning fikricha, bunday kichik detallar oʻyin taqdirini hal qilgan va natija adolatsiz boʻlgan. Jamoa sardori Martin Odegaard ham hakamlik qarorlari ularning foydasiga ishlamaganini ta’kidladi.

Bosh murabbiy Stale Solbakken tanaffus paytida hakam bilan suhbatlashganini ma’lum qildi. "Hakamning aytishicha, u simga tegish holatini koʻrmagan va unga bu haqda hech qanday signal kelmagan. Zaxira oʻrindigʻidagilar toʻpning trayektoriyasi keskin oʻzgarganini va u goʻyo osmondan toʻgʻri pastga tushganini koʻrishgan. Darvozabonimiz ham buni tasdiqladi", — dedi Solbakken.

Texnologiya nima deydi?

Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida FIFA rasmiy bayonot berdi. Tashkilotning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e’lon qilinishicha, oʻyin toʻpiga oʻrnatilgan maxsus datchiklar hech qanday tashqi ta’sirni qayd etmagan. Goal.com xabariga koʻra, "toʻpning yurak urishi" (heartbeat) deb ataluvchi sensorli tizim havoda hech qanday tebranish yoki sim bilan toʻqnashuvni koʻrsatmagan.

Shunga qaramay, Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Wayne Rooney BBC Sport efirida toʻpning harakati shubhali boʻlganini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, toʻp havoda kutilmaganda yoʻnalishini oʻzgartirib, tezda pastga tushib ketgan. Bu esa vizual jihatdan simga tegish ehtimolini yuzaga keltirgan boʻlishi mumkin.

Ushbu gʻalaba Angliyani yarim finalga olib chiqdi, Norvegiya uchun esa turnir dramatik tarzda yakunlandi. Futbol olamida yuqori texnologiyalar qoʻllanilsa-da, inson omili va kutilmagan texnik qurilmalar bilan bogʻliq bahslar hamon dolzarbligicha qolmoqda.

AngliyaNorvegiyaЖуде БеллингэмFIFAJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi