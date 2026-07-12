Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!

·24·Sport
Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!

Indoneziya poytaxti Jakarta shahrida boks bo‘yicha U19 va U23 yosh toifalaridagi Osiyo chempionati o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Har ikki yosh toifasidagi qit’a birinchiligida bugun yarimfinal (1/2 final) janglari o‘tkazilmoqda. Chorakfinal bosqichi yakunlariga ko‘ra, 16 davlat vakillari kamida bronza medalini naqd qilib bo‘lishdi.

Zamin.uz vakillarimizning mutlaq ustunligi aks etgan eng so‘nggi ma’lumotlarni taqdim etadi.

Qozog‘iston ortda qoldirildi: O‘zbekiston yaqqol peshqadam!

Biz uchun ahamiyatlisi, O‘zbekiston terma jamoasi har ikki yosh toifasida ham yarimfinalga eng ko‘p bokschi bilan yetib kelgan jamoa bo‘ldi. Bu borada vakillarimiz o‘zlarining asosiy raqibi — Qozog‘iston terma jamoasini kichik farq bilan ortda qoldirib, qit’ada tengsiz ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.

U23 toifasi: Yarimfinalga chiqqan davlatlar

Ushbu yosh toifasida O‘zbekiston 18 nafar bokschi bilan ro‘yxatni boshqarmoqda. To‘liq ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish olgan:

RЕYTING

DAVLATLAR

YARIMFINALCHILAR SONI

1

O‘zbekiston

18

2

Qozog‘iston

16

3

Hindiston

15

4

Qirg‘iz Respublikasi

7

5

Yaponiya

6

6

Koreya Respublikasi

5

7

Indoneziya

3

8

Xitoy Taypeyi

2

9

Butan, Qatar, Filippin, Tailand, Vetnam, Mo‘g‘uliston

1 (har biri)

U19 toifasi: Yarimfinalga chiqqan davlatlar

Yoshlar o‘rtasidagi bahslarda ham hamyurtlarimiz 15 nafar vakil bilan birinchi o‘rinda bormoqda. Kuchli uchlikdan joy olgan Qozog‘iston va Hindiston terma jamoalari bir xil — 14 nafardan bokschini yarimfinalga olib chiqishgan.

RЕYTING

DAVLATLAR

YARIMFINALCHILAR SONI

1

O‘zbekiston

15

2

Qozog‘iston

14

3

Hindiston

14

4

Tojikiston

6

5

Yaponiya

6

6

Qirg‘iz Respublikasi

6

7

Koreya Respublikasi

5

8

Xitoy Taypeyi

5

9

Vetnam

4

10

Indoneziya

4

11

Tailand

2

12

Mo‘g‘uliston, Qatar, Filippin

1 (har biri)

Ma’lumot o‘rnida: Yarimfinalga yo‘l olgan barcha bokschilarimiz kamida bronza medalini naqd qilib bo‘lishgan. Endi ular musobaqaning oltin medallari yo‘lida ringga ko‘tarilishadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdiJud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi