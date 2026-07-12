Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!
Indoneziya poytaxti Jakarta shahrida boks bo‘yicha U19 va U23 yosh toifalaridagi Osiyo chempionati o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Har ikki yosh toifasidagi qit’a birinchiligida bugun yarimfinal (1/2 final) janglari o‘tkazilmoqda. Chorakfinal bosqichi yakunlariga ko‘ra, 16 davlat vakillari kamida bronza medalini naqd qilib bo‘lishdi.
Zamin.uz vakillarimizning mutlaq ustunligi aks etgan eng so‘nggi ma’lumotlarni taqdim etadi.
Qozog‘iston ortda qoldirildi: O‘zbekiston yaqqol peshqadam!
Biz uchun ahamiyatlisi, O‘zbekiston terma jamoasi har ikki yosh toifasida ham yarimfinalga eng ko‘p bokschi bilan yetib kelgan jamoa bo‘ldi. Bu borada vakillarimiz o‘zlarining asosiy raqibi — Qozog‘iston terma jamoasini kichik farq bilan ortda qoldirib, qit’ada tengsiz ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.
U23 toifasi: Yarimfinalga chiqqan davlatlar
Ushbu yosh toifasida O‘zbekiston 18 nafar bokschi bilan ro‘yxatni boshqarmoqda. To‘liq ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish olgan:
RЕYTING
DAVLATLAR
YARIMFINALCHILAR SONI
1
O‘zbekiston
18
2
Qozog‘iston
16
3
Hindiston
15
4
Qirg‘iz Respublikasi
7
5
Yaponiya
6
6
Koreya Respublikasi
5
7
Indoneziya
3
8
Xitoy Taypeyi
2
9
Butan, Qatar, Filippin, Tailand, Vetnam, Mo‘g‘uliston
1 (har biri)
U19 toifasi: Yarimfinalga chiqqan davlatlar
Yoshlar o‘rtasidagi bahslarda ham hamyurtlarimiz 15 nafar vakil bilan birinchi o‘rinda bormoqda. Kuchli uchlikdan joy olgan Qozog‘iston va Hindiston terma jamoalari bir xil — 14 nafardan bokschini yarimfinalga olib chiqishgan.
RЕYTING
DAVLATLAR
YARIMFINALCHILAR SONI
1
O‘zbekiston
15
2
Qozog‘iston
14
3
Hindiston
14
4
Tojikiston
6
5
Yaponiya
6
6
Qirg‘iz Respublikasi
6
7
Koreya Respublikasi
5
8
Xitoy Taypeyi
5
9
Vetnam
4
10
Indoneziya
4
11
Tailand
2
12
Mo‘g‘uliston, Qatar, Filippin
1 (har biri)
Ma’lumot o‘rnida: Yarimfinalga yo‘l olgan barcha bokschilarimiz kamida bronza medalini naqd qilib bo‘lishgan. Endi ular musobaqaning oltin medallari yo‘lida ringga ko‘tarilishadi.
…