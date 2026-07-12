Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)

·38·Sport
Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)

O‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Mashrabjon Ro‘ziboyev Moskvada bo‘lib o‘tgan Open FC 67 turnirida ishonchli g‘alabaga erishdi. Hamyurtimiz braziliyalik Gabriel Mirandaga qarshi jangni birinchi raundning o‘zida texnik nokaut bilan yakunladi.

Ushbu g‘alaba Mashrabjon Ro‘ziboyevning professional faoliyatidagi navbatdagi muhim natijasiga aylandi va uning rekordini yanada yaxshiladi.

Jang ilk raunddayoq tugadi

Rossiya poytaxti Moskva shahrida tashkil etilgan Open FC 67 turnirida Mashrabjon Ro‘ziboyev oktagonga braziliyalik Gabriel Mirandaga qarshi ko‘tarildi.

Hamyurtimiz bellashuvni faol boshlab, raqibiga ketma-ket aniq zarbalar yo‘lladi. Natijada hakam birinchi raundning o‘zida jangni to‘xtatdi va texnik nokaut orqali Mashrabjonning g‘alabasini qayd etdi.

Rekord yana yaxshilandi

Bu muvaffaqiyatdan keyin Mashrabjon Ro‘ziboyevning professional statistikasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 21 ta g‘alaba;

  • 4 ta mag‘lubiyat;

  • 1 ta durang.

Gabriel Miranda esa faoliyatidagi o‘ninchi mag‘lubiyatini qabul qilib oldi.

Nursulton Ro‘ziboyevning ukasi navbatdagi qadamni tashladi

Mashrabjon Ro‘ziboyev UFC jangchisi Nursulton Ro‘ziboyevning ukasi sifatida ham yaxshi tanilgan.

U so‘nggi janglarda barqaror natijalar qayd etayotgani va Open FC kabi nufuzli promoushendagi g‘alabasi uning faoliyati uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Katta promoushenlar sari yo‘l

Birinchi raunddagi ishonchli texnik nokaut Mashrabjon Ro‘ziboyevning yuqori saviyasini yana bir bor namoyon qildi.

Agar u shu sur’atni saqlab qolsa, yaqin kelajakda yirik xalqaro promoushenlar e’tiborini tortishi va yanada yuqori darajadagi janglarda ishtirok etishi ehtimoli ortib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05Jud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdiJud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi