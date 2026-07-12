Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)
O‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Mashrabjon Ro‘ziboyev Moskvada bo‘lib o‘tgan Open FC 67 turnirida ishonchli g‘alabaga erishdi. Hamyurtimiz braziliyalik Gabriel Mirandaga qarshi jangni birinchi raundning o‘zida texnik nokaut bilan yakunladi.
Ushbu g‘alaba Mashrabjon Ro‘ziboyevning professional faoliyatidagi navbatdagi muhim natijasiga aylandi va uning rekordini yanada yaxshiladi.
Jang ilk raunddayoq tugadi
Rossiya poytaxti Moskva shahrida tashkil etilgan Open FC 67 turnirida Mashrabjon Ro‘ziboyev oktagonga braziliyalik Gabriel Mirandaga qarshi ko‘tarildi.
Hamyurtimiz bellashuvni faol boshlab, raqibiga ketma-ket aniq zarbalar yo‘lladi. Natijada hakam birinchi raundning o‘zida jangni to‘xtatdi va texnik nokaut orqali Mashrabjonning g‘alabasini qayd etdi.
Rekord yana yaxshilandi
Bu muvaffaqiyatdan keyin Mashrabjon Ro‘ziboyevning professional statistikasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
21 ta g‘alaba;
4 ta mag‘lubiyat;
1 ta durang.
Gabriel Miranda esa faoliyatidagi o‘ninchi mag‘lubiyatini qabul qilib oldi.
Nursulton Ro‘ziboyevning ukasi navbatdagi qadamni tashladi
Mashrabjon Ro‘ziboyev UFC jangchisi Nursulton Ro‘ziboyevning ukasi sifatida ham yaxshi tanilgan.
U so‘nggi janglarda barqaror natijalar qayd etayotgani va Open FC kabi nufuzli promoushendagi g‘alabasi uning faoliyati uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.
Katta promoushenlar sari yo‘l
Birinchi raunddagi ishonchli texnik nokaut Mashrabjon Ro‘ziboyevning yuqori saviyasini yana bir bor namoyon qildi.
Agar u shu sur’atni saqlab qolsa, yaqin kelajakda yirik xalqaro promoushenlar e’tiborini tortishi va yanada yuqori darajadagi janglarda ishtirok etishi ehtimoli ortib bormoqda.
…