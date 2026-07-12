OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindi
Videoelektronika standartlari assotsiatsiyasi (VESA) displey texnologiyalari olamida yangi yuqori choʻqqini belgilab beruvchi DisplayHDR True Black 1400 standartini rasman taqdim etdi. Ushbu yangi sertifikatsiya OLED va QD-OLED panellari uchun moʻljallangan boʻlib, tasvir sifatini mutlaqo yangi darajaga olib chiqishni vaʼda qilmoqda. Bu shunchaki raqamlar emas, balki kelajakdagi premium monitorlar va noutbuklar uchun qatʼiy sifat nazorati hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, DisplayHDR True Black 1400 standarti displeydan juda yuqori texnik koʻrsatkichlarni talab qiladi. Xususan, bunday sertifikatga ega boʻlish uchun ekran pik yorqinligi kamida 1400 kd/m² boʻlishi shart. Shu bilan birga, OLED texnologiyasining asosiy ustunligi boʻlgan qora rangning chuqurligi saqlab qolinishi kerak: qora rang darajasi 0,0005 kd/m² dan oshmasligi lozim. Bu esa foydalanuvchiga eng yorugʻ va eng qorongʻu sahnalarda ham mislsiz kontrastni his qilish imkonini beradi.
Texnik talablar va kontent yaratuvchilar uchun imkoniyatlarYangi standart nafaqat pik yorqinlikni, balki butun ekran yuzasi boʻylab barqaror yorugʻlikni ham nazorat qiladi. DisplayHDR True Black 1400 talablariga koʻra, butun ekran boʻylab minimal yorqinlik 700 kd/m² dan past boʻlmasligi kerak. Bu displey oʻlchami kattalashgani sayin texnik jihatdan erishish qiyin boʻlgan koʻrsatkichdir. Shu sababli, ushbu sertifikatga ega qurilmalar bozordagi eng ilgʻor va qimmatbaho modellar qatoridan joy oladi.
Mutaxassislarning fikricha, DisplayHDR True Black 1400 standarti HDR-kontent yaratuvchilari uchun muhim qadamdir. Endilikda rejissyorlar, rang ustalari (colorists) va grafik dizaynerlar oʻzlari yaratayotgan tasvir yakuniy isteʼmolchiga qanday koʻrinishini aniqroq bashorat qila oladilar. VESA ushbu qadam orqali isteʼmolchilar va kontent yaratuvchilar oʻrtasida ishonch koʻprigini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Bozordagi ilk qurilmalar va ishlab chiqaruvchilar munosabatiHozircha bozorda ushbu standartga javob beradigan alohida monitorlar mavjud emas, biroq noutbuklar segmentida ilk “qaldirgʻoch” paydo boʻldi. Lenovo kompaniyasi dunyoda birinchi boʻlib ushbu sertifikatni qoʻlga kiritgan Yoga Pro 16 noutbugini taqdim etdi. Bu mobil qurilmalarda ham professional darajadagi tasvir sifatiga erishish mumkinligini isbotlamoqda.
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung ham yangi sertifikatsiyani olqishlab chiqdi. Kompaniya joriy yil yakuniga qadar oʻtkaziladigan yirik koʻrgazmalarda DisplayHDR True Black 1400 talablariga javob beruvchi yangi OLED va QD-OLED panellarini namoyish etishni rejalashtirmoqda. Bu esa yaqin oʻrtada Samsung, Dell, ASUS kabi brendlarning yangi avlod monitorlarida ushbu texnologiyani koʻrishimizdan dalolat beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham OLED panelli qurilmalarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu standartning joriy etilishi mahalliy professional foydalanuvchilar va geymerlar uchun ham ahamiyatli. Yuqori sifatli HDR tasvir nafaqat oʻyinlarda, balki yuqori aniqlikdagi videolarni tomosha qilishda ham vizual tajribani tubdan oʻzgartiradi.
…