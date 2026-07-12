OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindi

·29·Texno
OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindi

Videoelektronika standartlari assotsiatsiyasi (VESA) displey texnologiyalari olamida yangi yuqori choʻqqini belgilab beruvchi DisplayHDR True Black 1400 standartini rasman taqdim etdi. Ushbu yangi sertifikatsiya OLED va QD-OLED panellari uchun moʻljallangan boʻlib, tasvir sifatini mutlaqo yangi darajaga olib chiqishni vaʼda qilmoqda. Bu shunchaki raqamlar emas, balki kelajakdagi premium monitorlar va noutbuklar uchun qatʼiy sifat nazorati hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, DisplayHDR True Black 1400 standarti displeydan juda yuqori texnik koʻrsatkichlarni talab qiladi. Xususan, bunday sertifikatga ega boʻlish uchun ekran pik yorqinligi kamida 1400 kd/m² boʻlishi shart. Shu bilan birga, OLED texnologiyasining asosiy ustunligi boʻlgan qora rangning chuqurligi saqlab qolinishi kerak: qora rang darajasi 0,0005 kd/m² dan oshmasligi lozim. Bu esa foydalanuvchiga eng yorugʻ va eng qorongʻu sahnalarda ham mislsiz kontrastni his qilish imkonini beradi.

Texnik talablar va kontent yaratuvchilar uchun imkoniyatlar

Yangi standart nafaqat pik yorqinlikni, balki butun ekran yuzasi boʻylab barqaror yorugʻlikni ham nazorat qiladi. DisplayHDR True Black 1400 talablariga koʻra, butun ekran boʻylab minimal yorqinlik 700 kd/m² dan past boʻlmasligi kerak. Bu displey oʻlchami kattalashgani sayin texnik jihatdan erishish qiyin boʻlgan koʻrsatkichdir. Shu sababli, ushbu sertifikatga ega qurilmalar bozordagi eng ilgʻor va qimmatbaho modellar qatoridan joy oladi.

Mutaxassislarning fikricha, DisplayHDR True Black 1400 standarti HDR-kontent yaratuvchilari uchun muhim qadamdir. Endilikda rejissyorlar, rang ustalari (colorists) va grafik dizaynerlar oʻzlari yaratayotgan tasvir yakuniy isteʼmolchiga qanday koʻrinishini aniqroq bashorat qila oladilar. VESA ushbu qadam orqali isteʼmolchilar va kontent yaratuvchilar oʻrtasida ishonch koʻprigini mustahkamlashni maqsad qilgan.

Bozordagi ilk qurilmalar va ishlab chiqaruvchilar munosabati

Hozircha bozorda ushbu standartga javob beradigan alohida monitorlar mavjud emas, biroq noutbuklar segmentida ilk “qaldirgʻoch” paydo boʻldi. Lenovo kompaniyasi dunyoda birinchi boʻlib ushbu sertifikatni qoʻlga kiritgan Yoga Pro 16 noutbugini taqdim etdi. Bu mobil qurilmalarda ham professional darajadagi tasvir sifatiga erishish mumkinligini isbotlamoqda.

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung ham yangi sertifikatsiyani olqishlab chiqdi. Kompaniya joriy yil yakuniga qadar oʻtkaziladigan yirik koʻrgazmalarda DisplayHDR True Black 1400 talablariga javob beruvchi yangi OLED va QD-OLED panellarini namoyish etishni rejalashtirmoqda. Bu esa yaqin oʻrtada Samsung, Dell, ASUS kabi brendlarning yangi avlod monitorlarida ushbu texnologiyani koʻrishimizdan dalolat beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham OLED panelli qurilmalarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu standartning joriy etilishi mahalliy professional foydalanuvchilar va geymerlar uchun ham ahamiyatli. Yuqori sifatli HDR tasvir nafaqat oʻyinlarda, balki yuqori aniqlikdagi videolarni tomosha qilishda ham vizual tajribani tubdan oʻzgartiradi.

VESAOLEDDisplayHDRТехнологияMonitor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariRedmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariBugun, 12:55Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:513D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladiBugun, 11:29Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiAcer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiBugun, 10:26Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi