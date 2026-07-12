SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqda

·26·Texno
SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi navbatdagi ulkan qadamni tashlash arafasida turibdi. Insoniyat yaratgan eng yirik va qudratli raketa tizimi hisoblangan Starship V3 oʻzining 13-sinov parvozini joriy yilning 16-iyul kuni amalga oshirishi kutilmoqda. Ushbu missiya nafaqat texnik sinov, balki ilk bor ogʻirligi ikki tonnaga teng boʻlgan yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga olib chiqishi bilan tarixda qolishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz oynasi AQSH markaziy vaqti bilan soat 17:45 da ochiladi. Taxminan 90 daqiqa davom etishi rejalashtirilgan missiya davomida Starship bortida 20 ta yangi avlod apparatlari boʻladi. Ushbu sunʼiy yoʻldoshlar ajralib chiqqandan soʻng quyosh panellari va antennalarini yoyishi, soʻngra Janubiy Afrikadagi yer stansiyalari hamda mavjud Starlink turkumi bilan lazer aloqa kanallari orqali bogʻlanishga harakat qilishi kerak.

Texnik takomillashtirish va dvigatellar sinovi

SpaceX muhandislari avvalgi 12-sinovda aniqlangan kamchiliklar ustida jiddiy ishlashdi. Oʻshanda Super Heavy birinchi pogʻonasidagi 33 ta dvigateldan beshtasi qayta ishga tushish vaqtida ishlamay qolgan va bu manevrning muddatidan oldin yakunlanishiga sabab boʻlgan edi. Yangi parvoz uchun dvigatellarni qayta ishga tushirish tizimi va ularning ishlash algoritmlari toʻliq modernizatsiya qilindi.

Shuningdek, raketaning yuqori pogʻonasi ham sezilarli oʻzgarishlarga yuz tutdi. Avvalgi tajribada Raptor vakuum dvigatellaridan biri ishdan chiqqan boʻlsa-da, kema oʻz trayektoriya boʻylab harakatni davom ettira olgan edi. Bu galgi missiyaning asosiy vazifalaridan biri — ochiq koinot sharoitida Raptor dvigatelini muvaffaqiyatli qayta ishga tushirishdir. Bu kelajakdagi murakkab orbital parvozlar va sayyoralararo missiyalar uchun hayotiy muhim texnik yechim hisoblanadi.

Issiqlik himoyasi va xavfsizlik choralari

Starship uchun eng katta sinovlardan biri bu atmosferaga qayta kirish vaqtidagi yuqori haroratdir. Bu safar muhandislar issiqlik himoyasi tizimini tekshirishning oʻziga xos usulini qoʻllashmoqda. Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining oltitasi maxsus kameralar bilan jihozlangan boʻlib, ular parvoz davomida kemaning issiqlik qalqonini suratga oladi va maʼlumotlarni Yerga uzatadi.

Qizigʻi shundaki, issiqlik himoyasi plitalarining bir qismi ataylab oq rangga boʻyalgan. Bu muhandislarga plitalarning shikastlanishini vizual tarzda simulyatsiya qilish va diagnostika usullarini tekshirish imkonini beradi. Shuningdek, plitalarni mahkamlashning yangi usullari va yuqori aerodinamik yuklamalarni oʻlchovchi datchiklar ham sinovdan oʻtkaziladi.

Rejaga koʻra, Super Heavy birinchi pogʻonasi Meksika koʻrfaziga qoʻnishi kerak, Starship kema qismi esa atmosferaga boshqariladigan tarzda kirib, Hind okeaniga tushishi koʻzda tutilgan. Ushbu sinov muvaffaqiyatli oʻtsa, SpaceX koinotga yuk tashish va Starlink tarmogʻini kengaytirishda mutlaqo yangi bosqichga chiqadi, bu esa Oʻzbekiston kabi global internet qamrovi muhim boʻlgan hududlar uchun ham kelajakda aloqa sifatini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiOLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiBugun, 13:56Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariRedmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariBugun, 12:55Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:513D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladiBugun, 11:29Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiAcer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiBugun, 10:26Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi