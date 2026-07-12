Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildi

·39·Sport
Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildi

Jahon chempionati chorak finali doirasida boʻlib oʻtgan Argentina va Shveytsariya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv katta mojaroga sabab boʻldi. Shveytsariyaliklar VAR tizimi orqali qabul qilingan qarorni keskin qoralab, hakamlik darajasini "falokat" deb atashdi. Mazkur bahsdagi bahsli vaziyat oʻyin taqdirini hal qilib, Yevropa jamoasining musobaqani tark etishiga sabab boʻlgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning eng bahsli vaziyati Breel Embolo bilan sodir boʻldi. Dastlab portugaliyalik hakam Joao Pinheiro Argentinalik Leandro Paredesga nisbatan qoʻpollik uchun sariq kartochka koʻrsatgan edi. Biroq VAR hakami Gilermo Pacheko Larios vaziyatni qayta koʻrib chiqishni tavsiya qildi. Natijada bosh hakam qarorini oʻzgartirib, Leandro Paredesning kartochkasini bekor qildi va uni "simulyatsiya" uchun Breel Embolo berdi. Bu hujumchi uchun ikkinchi ogohlantirish boʻlgani sababli, u maydondan chetlatildi.

"Oʻyinni yoʻq qilgan" qaror

Shveytsariya terma jamoasi bosh murabbiyi Murat Yakin oʻyindan soʻng oʻz gʻazabini yashirib oʻtirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, mutaxassis hakamlikni tanqid qilib, bunday qarorlar futbol ruhiga zid ekanini taʼkidladi. "Buni tushunish mutlaqo imkonsiz. Bilaman, ular oʻz hakamlarini himoya qilishadi, lekin bu qoida bugun oʻyinni yoʻq qildi. Bu qaror uchrashuv natijasiga bevosita taʼsir koʻrsatdi", — dedi Yakin.

Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Breel Embolo maydondan chetlatilgan paytda Shveytsariya oʻziga boʻlgan ishonchni oshirib borayotgan edi. Amaldagi jahon chempionlariga qarshi bir soatdan ortiq vaqt davomida bir kishi kam boʻlib oʻynash jamoa uchun ogʻir zarba boʻldi. "Breel hozir ruhiy tushkunlikda. U jamoaga yordam bera olmaganidan qaygʻuda. Bu shunchaki hakamning xatosi edi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Jamoa yarim himoyachisi Remo Freuler ham hakamlik darajasidan norozi ekanini bildirdi. Uning fikricha, hakamlar oʻyinning borishini sunʼiy ravishda oʻzgartirib yuborishgan. "Bu shunchaki falokat. Hakam nima qilayotganini tushunmadim. VAR nima uchun bunday vaziyatga aralashganiga aqlim yetmayapti. Birinchi boʻlimda ham shunday holatlar koʻp boʻlgandi, nega unda sariq kartochka berilmadi? Shunchaki hakamga oʻz ishini qilishga qoʻyib berish kerak edi", — dedi Remo Freuler.

Mazkur mojaroli vaziyat IFAB tomonidan 2026-yilgi turnir uchun kiritilgan yangi qoidalar bilan bogʻliq ekani aytilmoqda. Breel Embolo maydonni koʻzida yosh bilan tark etar ekan, Shveytsariya zaxira oʻrindigʻidagi murabbiylar va futbolchilar hakamlarga oʻz eʼtirozlarini keskin tarzda bildirishdi. Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina esa qoʻshimcha boʻlimlarda gʻalabani ilib ketib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.

FutbolJahon ChempionatiArgentinaШвейцарияVAR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi