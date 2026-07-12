Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildi
Jahon chempionati chorak finali doirasida boʻlib oʻtgan Argentina va Shveytsariya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv katta mojaroga sabab boʻldi. Shveytsariyaliklar VAR tizimi orqali qabul qilingan qarorni keskin qoralab, hakamlik darajasini "falokat" deb atashdi. Mazkur bahsdagi bahsli vaziyat oʻyin taqdirini hal qilib, Yevropa jamoasining musobaqani tark etishiga sabab boʻlgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning eng bahsli vaziyati Breel Embolo bilan sodir boʻldi. Dastlab portugaliyalik hakam Joao Pinheiro Argentinalik Leandro Paredesga nisbatan qoʻpollik uchun sariq kartochka koʻrsatgan edi. Biroq VAR hakami Gilermo Pacheko Larios vaziyatni qayta koʻrib chiqishni tavsiya qildi. Natijada bosh hakam qarorini oʻzgartirib, Leandro Paredesning kartochkasini bekor qildi va uni "simulyatsiya" uchun Breel Embolo berdi. Bu hujumchi uchun ikkinchi ogohlantirish boʻlgani sababli, u maydondan chetlatildi.
"Oʻyinni yoʻq qilgan" qarorShveytsariya terma jamoasi bosh murabbiyi Murat Yakin oʻyindan soʻng oʻz gʻazabini yashirib oʻtirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, mutaxassis hakamlikni tanqid qilib, bunday qarorlar futbol ruhiga zid ekanini taʼkidladi. "Buni tushunish mutlaqo imkonsiz. Bilaman, ular oʻz hakamlarini himoya qilishadi, lekin bu qoida bugun oʻyinni yoʻq qildi. Bu qaror uchrashuv natijasiga bevosita taʼsir koʻrsatdi", — dedi Yakin.
Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Breel Embolo maydondan chetlatilgan paytda Shveytsariya oʻziga boʻlgan ishonchni oshirib borayotgan edi. Amaldagi jahon chempionlariga qarshi bir soatdan ortiq vaqt davomida bir kishi kam boʻlib oʻynash jamoa uchun ogʻir zarba boʻldi. "Breel hozir ruhiy tushkunlikda. U jamoaga yordam bera olmaganidan qaygʻuda. Bu shunchaki hakamning xatosi edi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Jamoa yarim himoyachisi Remo Freuler ham hakamlik darajasidan norozi ekanini bildirdi. Uning fikricha, hakamlar oʻyinning borishini sunʼiy ravishda oʻzgartirib yuborishgan. "Bu shunchaki falokat. Hakam nima qilayotganini tushunmadim. VAR nima uchun bunday vaziyatga aralashganiga aqlim yetmayapti. Birinchi boʻlimda ham shunday holatlar koʻp boʻlgandi, nega unda sariq kartochka berilmadi? Shunchaki hakamga oʻz ishini qilishga qoʻyib berish kerak edi", — dedi Remo Freuler.
Mazkur mojaroli vaziyat IFAB tomonidan 2026-yilgi turnir uchun kiritilgan yangi qoidalar bilan bogʻliq ekani aytilmoqda. Breel Embolo maydonni koʻzida yosh bilan tark etar ekan, Shveytsariya zaxira oʻrindigʻidagi murabbiylar va futbolchilar hakamlarga oʻz eʼtirozlarini keskin tarzda bildirishdi. Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina esa qoʻshimcha boʻlimlarda gʻalabani ilib ketib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.
…