Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...
Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi JCH–2026 chorakfinalida Shveysariyaga qarshi o‘yinning birinchi bo‘limida bosh hakam Joau Pedro Pineyru bilan tortishib qoldi.
Voqea jarima zarbasi oldidan sodir bo‘ldi. Hakamning ohangi va imo-ishoralari Messiga yoqmadi, shundan so‘ng argentinalik yulduz undan hurmat bilan gaplashishni talab qildi.
Jarima zarbasi oldidan keskin vaziyat
Shveysariya jarima zarbasini amalga oshirishga tayyorlanayotgan paytda Pineyru Messiga belgilangan masofaga chekinish haqida ko‘rsatma berdi.
Biroq hakamning murojaat uslubi Argentina sardorining noroziligiga sabab bo‘ldi.
«Men bilan odatdagidek gaplashing», dedi Messi.
Messi yana hakam oldiga bordi
Jarima zarbasi ijro etilgandan keyin futbolchi hakamga yaqinlashib, qo‘llarini beliga qo‘ygan holda e’tirozini yana bir bor bildirdi.
«Men bilan yaxshilab gaplashing. Menga hurmatsizlik qilmang. Men siz bilan yaxshi gaplashyapman», dedi u.
Kadrlarda Messining o‘zini bosiq tutgani, ammo hakamning munosabatidan norozi ekanini ochiq bildirgani ko‘rindi.
Kartochka berilmadi
Messi va Pineyru o‘rtasidagi qisqa muloqot hech qanday intizomiy oqibatlarga olib kelmadi.
Hakam Argentina sardoriga na sariq, na qizil kartochka ko‘rsatdi va uchrashuv davom ettirildi.
Chorakfinaldagi yana bir qizg‘in epizod
Argentina va Shveysariya o‘rtasidagi bahs yuqori bosim ostida kechdi. Hal qiluvchi bosqichda har bir qaror futbolchilar va murabbiylar tomonidan katta e’tibor bilan qabul qilindi.
Messining hakamga aytgan gaplari esa o‘yindan keyin ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan epizodlardan biriga aylandi.
…