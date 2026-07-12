Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...

·51·Sport
Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...

Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi JCH–2026 chorakfinalida Shveysariyaga qarshi o‘yinning birinchi bo‘limida bosh hakam Joau Pedro Pineyru bilan tortishib qoldi.

Voqea jarima zarbasi oldidan sodir bo‘ldi. Hakamning ohangi va imo-ishoralari Messiga yoqmadi, shundan so‘ng argentinalik yulduz undan hurmat bilan gaplashishni talab qildi.

Jarima zarbasi oldidan keskin vaziyat

Shveysariya jarima zarbasini amalga oshirishga tayyorlanayotgan paytda Pineyru Messiga belgilangan masofaga chekinish haqida ko‘rsatma berdi.

Biroq hakamning murojaat uslubi Argentina sardorining noroziligiga sabab bo‘ldi.

«Men bilan odatdagidek gaplashing», dedi Messi.

Messi yana hakam oldiga bordi

Jarima zarbasi ijro etilgandan keyin futbolchi hakamga yaqinlashib, qo‘llarini beliga qo‘ygan holda e’tirozini yana bir bor bildirdi.

«Men bilan yaxshilab gaplashing. Menga hurmatsizlik qilmang. Men siz bilan yaxshi gaplashyapman», dedi u.

Kadrlarda Messining o‘zini bosiq tutgani, ammo hakamning munosabatidan norozi ekanini ochiq bildirgani ko‘rindi.

Kartochka berilmadi

Messi va Pineyru o‘rtasidagi qisqa muloqot hech qanday intizomiy oqibatlarga olib kelmadi.

Hakam Argentina sardoriga na sariq, na qizil kartochka ko‘rsatdi va uchrashuv davom ettirildi.

Chorakfinaldagi yana bir qizg‘in epizod

Argentina va Shveysariya o‘rtasidagi bahs yuqori bosim ostida kechdi. Hal qiluvchi bosqichda har bir qaror futbolchilar va murabbiylar tomonidan katta e’tibor bilan qabul qilindi.

Messining hakamga aytgan gaplari esa o‘yindan keyin ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan epizodlardan biriga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi