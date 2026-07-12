Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!

·25·Sport
Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!

Xitoyning Ordos shahri mezbonlik qilayotgan yengil atletika bo‘yicha U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati vakillarimiz uchun muvaffaqiyatli kechmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida ham atletlarimiz yuqori natijalarni qayd etib, delegatsiyamiz hisobiga yangi medallarni qo‘shib qo‘yishdi. Zamin.uz ushbu quvonchli xabar tafsilotlarini taqdim etadi.

Jonbibi Hukmova — qit’a birinchiligining qo‘sh oltin sohibasi!

Musobaqaning kechagi kun dasturida hamyurtlarimiz 1 ta oltin va 1 ta kumush medaliga egalik qilishdi. Ko‘pchilikning e’tibori yana bir bor iqtidorli sportchimiz Jonbibi Hukmovaga qaratildi:

  • Oltin dubl: Bundan avval 800 metr masofadagi bahslarda zafar quchgan Jonbibi Hukmova, bu gal 400 metr masofada ham tengsizligini isbotladi. U marrani 51,19 soniyada bosib o‘tib, musobaqadagi o‘zining ikkinchi oltin medalini rasmiylashtirdi.

  • To‘siqlardan muvaffaqiyatli o‘tish: 400 metrga to‘siqlar osha yugurish dasturida ishtirok etgan Nurxon Ochilova 57,99 soniya natija qayd etgan holda, turnirning kumush medali bilan taqdirlandi.

Umumjamoa hisobi: Xitoy va Yaponiyadan keyin biz!

Uchinchi kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi juda yuqori natija ko‘rsatib turibdi. Delegatsiyamiz jami 3 ta oltin va 4 ta kumush medali bilan umumjamoa hisobida mezbon Xitoy hamda Yaponiyadan keyin faxrli uchinchi o‘rinda bormoqda.

G‘olib va sovrindor sportchilarimiz ro‘yxati:

Oltin medal sohiblari:

  • Jonbibi Hukmova — 400 metr (yugurish)

  • Jonbibi Hukmova — 800 metr (yugurish)

  • Valeriya Gorbatova — balandlikka sakrash

Kumush medal sohiblari:

  • Nurxon Ochilova — 400 metr (to‘siqlar osha yugurish)

  • Barnoxon Sayfullayeva — balandlikka sakrash

  • Ayyubxon Fayozov — bosqon uloqtirish

  • Ibrohim Mahkamov — uch hatlab sakrash

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi