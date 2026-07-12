Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!
Xitoyning Ordos shahri mezbonlik qilayotgan yengil atletika bo‘yicha U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati vakillarimiz uchun muvaffaqiyatli kechmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida ham atletlarimiz yuqori natijalarni qayd etib, delegatsiyamiz hisobiga yangi medallarni qo‘shib qo‘yishdi. Zamin.uz ushbu quvonchli xabar tafsilotlarini taqdim etadi.
Jonbibi Hukmova — qit’a birinchiligining qo‘sh oltin sohibasi!
Musobaqaning kechagi kun dasturida hamyurtlarimiz 1 ta oltin va 1 ta kumush medaliga egalik qilishdi. Ko‘pchilikning e’tibori yana bir bor iqtidorli sportchimiz Jonbibi Hukmovaga qaratildi:
Oltin dubl: Bundan avval 800 metr masofadagi bahslarda zafar quchgan Jonbibi Hukmova, bu gal 400 metr masofada ham tengsizligini isbotladi. U marrani 51,19 soniyada bosib o‘tib, musobaqadagi o‘zining ikkinchi oltin medalini rasmiylashtirdi.
To‘siqlardan muvaffaqiyatli o‘tish: 400 metrga to‘siqlar osha yugurish dasturida ishtirok etgan Nurxon Ochilova 57,99 soniya natija qayd etgan holda, turnirning kumush medali bilan taqdirlandi.
Umumjamoa hisobi: Xitoy va Yaponiyadan keyin biz!
Uchinchi kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi juda yuqori natija ko‘rsatib turibdi. Delegatsiyamiz jami 3 ta oltin va 4 ta kumush medali bilan umumjamoa hisobida mezbon Xitoy hamda Yaponiyadan keyin faxrli uchinchi o‘rinda bormoqda.
G‘olib va sovrindor sportchilarimiz ro‘yxati:
Oltin medal sohiblari:
Jonbibi Hukmova — 400 metr (yugurish)
Jonbibi Hukmova — 800 metr (yugurish)
Valeriya Gorbatova — balandlikka sakrash
Kumush medal sohiblari:
Nurxon Ochilova — 400 metr (to‘siqlar osha yugurish)
Barnoxon Sayfullayeva — balandlikka sakrash
Ayyubxon Fayozov — bosqon uloqtirish
Ibrohim Mahkamov — uch hatlab sakrash
…