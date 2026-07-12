Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»

·28·Sport
Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»

UFC prezidenti Dana Uayt Konor Makgregorning Maks Xolloueyga qarshi jangda olgan jarohati haqida ma’lumot berdi. Uning aytishicha, irlandiyalik jangchi tizzasining xochsimon bog‘lamidan jarohat olgan.

Uayt jangdan oldin kamida bir raund to‘liq va keskin kurash bo‘lishini kutganini, ammo voqealar umuman boshqacha tus olganini tan oldi.

«Kamida bir raund haqiqiy jang kutib turgandim»

Dana Uayt UFC 329 turnirining markaziy jangi haqida fikr bildirib, Makgregorning holati uni hayratda qoldirganini aytdi.

«Aqlbovar qilmas kard. Men hech bo‘lmasa bir raund haqiqiy jang bo‘lishini kutgandim», dedi UFC rahbari.

Uning so‘zlariga ko‘ra, uzoq tanaffusdan keyin oktagonga qaytish oson emas va bu Makgregorning jismoniy holatiga ham ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin.

Makgregorning kardiosi savol tug‘dirdi

Uayt Konorning chidamliligi ham kutilgan darajada bo‘lmaganini ta’kidladi.

«Keyin esa Konorning kardiosi bilan nima bo‘lganini tushunmadim. Baribir besh yil oson emas», dedi u.

Makgregor so‘nggi marta 2021 yilda oktagonga chiqqan va UFC 329 turnirida besh yillik tanaffusdan keyin jang qilgan edi.

Jarohat turi ma’lum qilindi

Dana Uayt Makgregorda tizzaning xochsimon bog‘lami jarohati qayd etilganini ma’lum qildi.

Bu turdagi jarohat odatda uzoq tiklanish jarayonini talab qiladi. Biroq Makgregorning jarohati qay darajada og‘ir ekani va operatsiya kerak bo‘ladimi-yo‘qmi, hozircha ochiqlanmagan.

Makgregorning kelajagi yana noaniq

Konor Makgregor UFC 329 turnirida Maks Xolloueyga birinchi raundda mag‘lub bo‘ldi. Endi jarohat uning oktagonga yana qachon qaytishi haqidagi savollarni yanada ko‘paytirdi.

Irlandiyalik jangchining kelgusi rejalari tibbiy tekshiruvlardan keyin aniq bo‘lishi kutilmoqda.

Дана УайтКонор МакгрегорМакс ХоллоуэйЮФС
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi