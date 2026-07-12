Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»
UFC prezidenti Dana Uayt Konor Makgregorning Maks Xolloueyga qarshi jangda olgan jarohati haqida ma’lumot berdi. Uning aytishicha, irlandiyalik jangchi tizzasining xochsimon bog‘lamidan jarohat olgan.
Uayt jangdan oldin kamida bir raund to‘liq va keskin kurash bo‘lishini kutganini, ammo voqealar umuman boshqacha tus olganini tan oldi.
«Kamida bir raund haqiqiy jang kutib turgandim»
Dana Uayt UFC 329 turnirining markaziy jangi haqida fikr bildirib, Makgregorning holati uni hayratda qoldirganini aytdi.
«Aqlbovar qilmas kard. Men hech bo‘lmasa bir raund haqiqiy jang bo‘lishini kutgandim», dedi UFC rahbari.
Uning so‘zlariga ko‘ra, uzoq tanaffusdan keyin oktagonga qaytish oson emas va bu Makgregorning jismoniy holatiga ham ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin.
Makgregorning kardiosi savol tug‘dirdi
Uayt Konorning chidamliligi ham kutilgan darajada bo‘lmaganini ta’kidladi.
«Keyin esa Konorning kardiosi bilan nima bo‘lganini tushunmadim. Baribir besh yil oson emas», dedi u.
Makgregor so‘nggi marta 2021 yilda oktagonga chiqqan va UFC 329 turnirida besh yillik tanaffusdan keyin jang qilgan edi.
Jarohat turi ma’lum qilindi
Dana Uayt Makgregorda tizzaning xochsimon bog‘lami jarohati qayd etilganini ma’lum qildi.
Bu turdagi jarohat odatda uzoq tiklanish jarayonini talab qiladi. Biroq Makgregorning jarohati qay darajada og‘ir ekani va operatsiya kerak bo‘ladimi-yo‘qmi, hozircha ochiqlanmagan.
Makgregorning kelajagi yana noaniq
Konor Makgregor UFC 329 turnirida Maks Xolloueyga birinchi raundda mag‘lub bo‘ldi. Endi jarohat uning oktagonga yana qachon qaytishi haqidagi savollarni yanada ko‘paytirdi.
Irlandiyalik jangchining kelgusi rejalari tibbiy tekshiruvlardan keyin aniq bo‘lishi kutilmoqda.
…