Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandi
Avtomobil olamida oʻzining ixchamligi va haydash zavqi bilan tanilgan Mazda MX-5 hamda uning texnik egizagi hisoblangan Abarth 124 Spider modellari egalari kutilmagan va ancha qimmat moliyaviy xarajatlarga duch kelishlari mumkin. Ushbu sportkarlar oʻzaro bir xil platformaga ega boʻlgani sababli, ularning orqa podveskasidagi oʻziga xos texnik muammo ikkala model uchun ham umumiy hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gap shundaki, mazkur avtomobillarning orqa gʻildirak uyalarida (stupitsa) joylashgan sferik vtulkalarda (spherical bushes) muddatidan oldin yeyilish holatlari kuzatilmoqda. Autocar nashri tahliliga koʻra, ushbu kichik detalning ishdan chiqishi butun boshli tugunni almashtirishni talab qilishi bilan xavflidir. Bu esa avtomobil egalari uchun kutilmagan katta xarajat deganidir.
Muammoning mohiyati va yechimiMazda MX-5 va Abarth 124 modellarining orqa qismidagi har bir uyada bir nechta vtulka mavjud. Agar ulardan atigi bittasi ishdan chiqsa yoki unda boʻshliq (lyuft) paydo boʻlsa, avtomobil harakati davomida yoqimsiz taqillagan ovozlar eshitila boshlaydi. Koʻp hollarda haydovchilar buni texnik koʻrik paytida yoki osma qismni batafsil tekshirish jarayonida aniqlashmoqda.
Asosiy muammo shundaki, ishlab chiqaruvchi (OEM) tomonidan ushbu vtulkalarni alohida ehtiyot qismi sifatida sotib olish imkoniyati koʻzda tutilmagan. Yaʼni, kichik bir rezina-metall detal nosoz boʻlsa ham, butun boshli orqa uya majmuasini (hub assembly) sotib olishga toʻgʻri keladi. Bu esa taʼmirlash xarajatlarini bir necha barobarga oshirib yuboradi.
Haydovchilar nimalarga eʼtibor berishi kerak?Mutaxassislar ushbu rusumdagi avtomobil egalariga quyidagi jihatlarga eʼtibor berishni tavsiya qiladi:
- Orqa gʻildiraklar sohasidan kelayotgan gʻayritabiiy taqillash yoki gʻirchillash ovozlari;
- Burilishlarda avtomobilning orqa qismi oʻzini barqaror tutmasligi;
- Shinalarning notekis yeyilishi.
Shu sababli, ikkinchi qoʻl bozordan Mazda MX-5 yoki Abarth 124 sotib olishni rejalashtirayotgan xaridorlarga avtomobilni diagnostika qilishda orqa uya vtulkalari holatiga alohida eʼtibor qaratish tavsiya etiladi. Aks holda, arzon koʻringan xarid keyinchalik qimmat servis xizmatlari bilan yakunlanishi hech gap emas.
…