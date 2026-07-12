Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandi

·11·Avto
Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandi

Avtomobil olamida oʻzining ixchamligi va haydash zavqi bilan tanilgan Mazda MX-5 hamda uning texnik egizagi hisoblangan Abarth 124 Spider modellari egalari kutilmagan va ancha qimmat moliyaviy xarajatlarga duch kelishlari mumkin. Ushbu sportkarlar oʻzaro bir xil platformaga ega boʻlgani sababli, ularning orqa podveskasidagi oʻziga xos texnik muammo ikkala model uchun ham umumiy hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gap shundaki, mazkur avtomobillarning orqa gʻildirak uyalarida (stupitsa) joylashgan sferik vtulkalarda (spherical bushes) muddatidan oldin yeyilish holatlari kuzatilmoqda. Autocar nashri tahliliga koʻra, ushbu kichik detalning ishdan chiqishi butun boshli tugunni almashtirishni talab qilishi bilan xavflidir. Bu esa avtomobil egalari uchun kutilmagan katta xarajat deganidir.

Muammoning mohiyati va yechimi

Mazda MX-5 va Abarth 124 modellarining orqa qismidagi har bir uyada bir nechta vtulka mavjud. Agar ulardan atigi bittasi ishdan chiqsa yoki unda boʻshliq (lyuft) paydo boʻlsa, avtomobil harakati davomida yoqimsiz taqillagan ovozlar eshitila boshlaydi. Koʻp hollarda haydovchilar buni texnik koʻrik paytida yoki osma qismni batafsil tekshirish jarayonida aniqlashmoqda.

Asosiy muammo shundaki, ishlab chiqaruvchi (OEM) tomonidan ushbu vtulkalarni alohida ehtiyot qismi sifatida sotib olish imkoniyati koʻzda tutilmagan. Yaʼni, kichik bir rezina-metall detal nosoz boʻlsa ham, butun boshli orqa uya majmuasini (hub assembly) sotib olishga toʻgʻri keladi. Bu esa taʼmirlash xarajatlarini bir necha barobarga oshirib yuboradi.

Haydovchilar nimalarga eʼtibor berishi kerak?

Mutaxassislar ushbu rusumdagi avtomobil egalariga quyidagi jihatlarga eʼtibor berishni tavsiya qiladi:

  • Orqa gʻildiraklar sohasidan kelayotgan gʻayritabiiy taqillash yoki gʻirchillash ovozlari;
  • Burilishlarda avtomobilning orqa qismi oʻzini barqaror tutmasligi;
  • Shinalarning notekis yeyilishi.
Oʻzbekiston sharoitida Mazda MX-5 yoki Abarth 124 kabi rodsterlar unchalik ommalashmagan boʻlsa-da, ixlosmandlar orasida ushbu modellarni xorijdan olib kelib haydaydiganlar talaygina. Mahalliy yoʻllarning holati va iqlim sharoiti podveska detallarining yanada tezroq eskirishiga sabab boʻlishi mumkin.

Shu sababli, ikkinchi qoʻl bozordan Mazda MX-5 yoki Abarth 124 sotib olishni rejalashtirayotgan xaridorlarga avtomobilni diagnostika qilishda orqa uya vtulkalari holatiga alohida eʼtibor qaratish tavsiya etiladi. Aks holda, arzon koʻringan xarid keyinchalik qimmat servis xizmatlari bilan yakunlanishi hech gap emas.

Mazda MX-5Абарт 124Avto TaʼmirlashSportkarlarТехник Носозлик
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiXavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiBugun, 13:28O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiO‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiBugun, 12:56Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaToyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaBugun, 12:21O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?Bugun, 11:45Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradLe Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradBugun, 10:27Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaYaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaBugun, 04:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?