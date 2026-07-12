NASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladi

·38·Dunyo
NASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladi

AQSHning Koinot agentligi — NASA Oy va Marsdagi hayotni taqlid qiluvchi noyob ilmiy loyiha uchun to‘rt nafar ko‘ngillini tanlashini ma’lum qildi. Bir yil davom etadigan ushbu dastur ishtirokchilarga kelajakdagi koinot missiyalari sharoitida yashash imkonini beradi.

Agentlik ma’lumotiga ko‘ra, tajriba 2027 yil avgust oyida Xyuston shahridagi Jonson koinot markazida start oladi. Loyiha haqiqiy parvozni emas, balki Oy va Marsdagi turmush tarzini maxsus yaratilgan muhitda imitatsiya qilishni nazarda tutadi.

Ishtirokchilar 12 oy davomida yopiq makonda yashab, astronavtlar bajaradigan vazifalarni amalga oshiradi. Ular ekin ekish, salomatligini muntazam nazorat qilish, shuningdek, koinotga chiqish mashqlarini bajarish kabi sinovlardan o‘tadi.

Mutaxassislar ushbu loyiha orqali inson organizmining uzoq muddatli koinot missiyalariga qay darajada tayyorligini baholashni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Marsda bir sutka Yerdagidan taxminan 40 daqiqa uzun bo‘lishi insonning biologik ritmiga qanday ta’sir qilishi ham o‘rganiladi.

Kimlar ishtirok etishi mumkin?

Tanlovda AQSH fuqarolari yoki doimiy yashash huquqini beruvchi Green Card egalari qatnashishi mumkin. Nomzodlar 30–55 yosh oralig‘ida bo‘lishi, bo‘yi 1,88 metrdan baland bo‘lmasligi va ingliz tilini yaxshi bilishi talab etiladi.

Bundan tashqari, muhandislik, biologiya, fizika yoki matematika sohasida bakalavr darajasiga ega bo‘lganlar ustunlikka ega bo‘ladi. Ilmiy faoliyat yoki harbiy xizmat tajribasiga ega nomzodlarning arizalari ham alohida ko‘rib chiqiladi.

Tajriba qanday o‘tadi?

Loyiha uch bosqichdan iborat bo‘ladi. Dastlab ishtirokchilar koinot kemasiga o‘xshatib qurilgan maxsus modulda yashaydi. Keyin esa Mars yuzasiga o‘xshash muhitga ko‘chirilib, ekin ekish va tashqi muhitda ishlash bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni bajaradi. Yakuniy bosqichda esa ular yana koinot kemasi muhitiga qaytib, Yerga «qaytish» jarayonini simulyatsiya qiladi.

NASA ta’kidlashicha, mazkur tadqiqot kelajakda Oy va Marsga insonli missiyalarni yanada xavfsiz tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

NASAMarsOyЖонсон номидаги космик марказХьюстон
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Bugun, 13:14Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Bugun, 13:09Rossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiRossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiBugun, 13:01Har 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiHar 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiBugun, 12:53Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiPeruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiBugun, 12:14Oyatulloh Ali Xomanaiy dafn marosimidagi niqobli shaxs kimligi ma’lum bo‘ldiOyatulloh Ali Xomanaiy dafn marosimidagi niqobli shaxs kimligi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi