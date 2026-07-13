Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviy
Kataloniyaning Barselona klubi sport direktori Deco hujumchi Ferran Torres bilan amaldagi shartnomani uzaytirish borasida ikkilanmoqda. Garchi Hansi Flick qoʻl ostida futbolchi rotatsiya tizimining muhim boʻlagi boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, klubning ogʻir moliyaviy holati rahbariyatni har bir qadamni oʻylab bosishga majbur qilmoqda. Bu qarorning ortida esa Manchester Siti bilan tuzilgan avvalgi kelishuvdagi yashirin band yotibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri maʼlumotlariga koʻra, Barselona maʼmuriyatining Torres bilan yangi bitim imzolashni istamayotgani 2022-yil yanvaridagi transfer shartlari bilan bogʻliq. Oʻshanda kataloniyaliklar futbolchi uchun 55 million yevro va qoʻshimcha 10 million yevro bonus toʻlashga rozi boʻlishgan edi. Biroq shartnomada koʻrsatilgan yana bir kichik, ammo muhim detal bugungi kunda klub uchun katta toʻsiqqa aylandi.
Manchester Siti foydasiga ishlaydigan maxfiy bandGap shundaki, agar Barselona Ferran Torres bilan rasman yangi shartnoma imzolasa, Angliya chempionlariga yana 7-8 million yevro atrofida qoʻshimcha mablagʻ toʻlashi shart boʻladi. Bu esa futbolchining umumiy transfer narxini qariyb 73 million yevroga yetkazadi. Klub rahbariyati moliyaviy cheklovlar va yangi transferlar, xususan Karim Adeyemi kabi maqsadlar fonida, zaxira oʻyinchisi uchun bunday katta mablagʻ sarflashni maqsadga muvofiq emas deb hisoblamoqda.
Hozirgi vaziyatda klub mutasaddilari Torresni yozgi transfer oynasida sotib yuborish eng toʻgʻri yoʻl ekanligiga ishonch hosil qilishmoqda. Bu orqali Barselona nafaqat Manchester Siti oldidagi qoʻshimcha toʻlovdan qutuladi, balki futbolchining erkin agent sifatida tekinga ketib qolish xavfining ham oldini oladi. Goal.com xabar berishicha, futbolchining transfer qiymati hali ham yuqori va u orqali klub gʻaznasini boyitish imkoniyati mavjud.
Ushbu noaniqliklar fonida Pari Sen-Jermen klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Fransiya chempionlari hujum chizigʻini kuchaytirish uchun universal futbolchi qidirmoqda va Luis Enrique jamoasi ispaniyalik vinger nomzodini yuqori baholamoqda. PSJ hozircha rasmiy taklif bilan chiqmagan boʻlsa-da, klubning qiziqishi ancha jiddiy ekani aytilmoqda.
Mundo Deportivo nashrining qoʻshimcha qilishicha, Ferran Torresning oʻzi ham Parc des Princesga koʻchib oʻtishga yashil chiroq yoqqan boʻlishi mumkin. Barselona tarkibiga yangi raqobatchilarning kelishi uning maydondagi daqiqalarini sezilarli darajada kamaytirishi aniq. Shu sababli, 24 yoshli futbolchi faoliyatini boshqa grand jamoada davom ettirishga qarshi emas.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Barselona uchun Ferran Torres masalasi nafaqat sport, balki sof iqtisodiy masalaga aylandi. Yaqin oylarda klub rahbariyati yakuniy qarorni qabul qilishi kutilmoqda, biroq hozircha barcha yoʻllar uning Kataloniyani tark etishiga ishora qilmoqda.
…