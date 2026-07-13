Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviy

·0·Sport
Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviy

Kataloniyaning Barselona klubi sport direktori Deco hujumchi Ferran Torres bilan amaldagi shartnomani uzaytirish borasida ikkilanmoqda. Garchi Hansi Flick qoʻl ostida futbolchi rotatsiya tizimining muhim boʻlagi boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, klubning ogʻir moliyaviy holati rahbariyatni har bir qadamni oʻylab bosishga majbur qilmoqda. Bu qarorning ortida esa Manchester Siti bilan tuzilgan avvalgi kelishuvdagi yashirin band yotibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri maʼlumotlariga koʻra, Barselona maʼmuriyatining Torres bilan yangi bitim imzolashni istamayotgani 2022-yil yanvaridagi transfer shartlari bilan bogʻliq. Oʻshanda kataloniyaliklar futbolchi uchun 55 million yevro va qoʻshimcha 10 million yevro bonus toʻlashga rozi boʻlishgan edi. Biroq shartnomada koʻrsatilgan yana bir kichik, ammo muhim detal bugungi kunda klub uchun katta toʻsiqqa aylandi.

Manchester Siti foydasiga ishlaydigan maxfiy band

Gap shundaki, agar Barselona Ferran Torres bilan rasman yangi shartnoma imzolasa, Angliya chempionlariga yana 7-8 million yevro atrofida qoʻshimcha mablagʻ toʻlashi shart boʻladi. Bu esa futbolchining umumiy transfer narxini qariyb 73 million yevroga yetkazadi. Klub rahbariyati moliyaviy cheklovlar va yangi transferlar, xususan Karim Adeyemi kabi maqsadlar fonida, zaxira oʻyinchisi uchun bunday katta mablagʻ sarflashni maqsadga muvofiq emas deb hisoblamoqda.

Hozirgi vaziyatda klub mutasaddilari Torresni yozgi transfer oynasida sotib yuborish eng toʻgʻri yoʻl ekanligiga ishonch hosil qilishmoqda. Bu orqali Barselona nafaqat Manchester Siti oldidagi qoʻshimcha toʻlovdan qutuladi, balki futbolchining erkin agent sifatida tekinga ketib qolish xavfining ham oldini oladi. Goal.com xabar berishicha, futbolchining transfer qiymati hali ham yuqori va u orqali klub gʻaznasini boyitish imkoniyati mavjud.

Ushbu noaniqliklar fonida Pari Sen-Jermen klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Fransiya chempionlari hujum chizigʻini kuchaytirish uchun universal futbolchi qidirmoqda va Luis Enrique jamoasi ispaniyalik vinger nomzodini yuqori baholamoqda. PSJ hozircha rasmiy taklif bilan chiqmagan boʻlsa-da, klubning qiziqishi ancha jiddiy ekani aytilmoqda.

Mundo Deportivo nashrining qoʻshimcha qilishicha, Ferran Torresning oʻzi ham Parc des Princesga koʻchib oʻtishga yashil chiroq yoqqan boʻlishi mumkin. Barselona tarkibiga yangi raqobatchilarning kelishi uning maydondagi daqiqalarini sezilarli darajada kamaytirishi aniq. Shu sababli, 24 yoshli futbolchi faoliyatini boshqa grand jamoada davom ettirishga qarshi emas.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Barselona uchun Ferran Torres masalasi nafaqat sport, balki sof iqtisodiy masalaga aylandi. Yaqin oylarda klub rahbariyati yakuniy qarorni qabul qilishi kutilmoqda, biroq hozircha barcha yoʻllar uning Kataloniyani tark etishiga ishora qilmoqda.

BarselonaFerran TorresManchester SitiPSJTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiBugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi