Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdi

·35·Sport
Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdi

Angliya terma jamoasi yarimfinal oldidan maydon tashqarisida ham qiziq vaziyatga duch keldi. Tomas Tuxel Jud Bellingem haqidagi tanqidlari noto‘g‘ri kontekstda yetkazilganini aytib, yarimhimoyachi bilan o‘rtada hech qanday muammo yo‘qligini ta’kidladi.

Gap tanqiddan boshlandi

Norvegiyaga qarshi og‘ir o‘yindan keyin Tuxel Angliya o‘yinidan to‘liq qoniqmaganini bildirgandi. Bu so‘zlar Bellingemga tanqid sifatida yetkazilgan va futbolchi keskin reaksiya bildirgan.

Ammo Tuxelning aytishicha, vaziyat aslida boshqacha bo‘lgan.

U Bellingemni faqat tanqid qilmagan, aksincha, uni dunyo darajasidagi futbolchi, yana bir bor o‘yin taqdirini hal qilgan yuqori saviyali o‘yinchi sifatida ham maqtagan.

“Unga mening fikrlarimning faqat salbiy tomoni yetkazilgan, xolos”, — dedi Tuxel.

“Men ham shunday javob bergan bo‘lardim”

Tuxel Bellingemning reaksiyasini tushunishini aytdi. Uning fikricha, futbolchi 120 daqiqa maydonda bor kuchini berib, ikki gol urganidan keyin tanqidni eshitsa, tabiiy ravishda qattiq javob qilishi mumkin.

“Uning o‘rnida bo‘lsam, ehtimol, men ham keskin javob bergan bo‘lardim”, — dedi Angliya bosh murabbiyi.

Bu gap vaziyatni yumshatdi. Tuxel Bellingemning javobini intizomsizlik yoki muammo sifatida emas, g‘alabaga chanqoq futbolchining tabiiy reaksiyasi sifatida baholadi.

Tuxel nimani tushuntirmoqchi?

Murabbiyning asosiy fikri shunday: u ham, Bellingem ham bir maqsaddan kelib chiqmoqda — g‘alaba qozonish.

Tuxel futbolchilarda “sportcha g‘azab” bo‘lishini normal holat deb hisoblaydi. Ayniqsa, Jahon chempionati kabi bosimli musobaqada bunday hissiyotlar maydonda ham, intervyularda ham ko‘rinadi.

Vaziyat

Tuxel izohi

Bellingem tanqidni eshitdi

unga faqat salbiy qismi yetkazilgan

Futbolchi keskin javob berdi

bu tabiiy reaksiya

Murabbiy pozitsiyasi

Bellingemni dunyo darajasidagi futbolchi deb biladi

Jamoadagi holat

hech qanday muammo yo‘q

Bellingem Angliya uchun kimga aylandi?

Jud Bellingem hozir Angliya terma jamoasining eng muhim futbolchilaridan biriga aylangan. U faqat markazda o‘yinni bog‘laydigan futbolchi emas, balki hal qiluvchi lahzalarda natija keltira oladigan yetakchi.

Tuxel ham aynan shu jihatni alohida ta’kidlamoqda: Bellingem maydonda o‘zini to‘liq bag‘ishlaydi, kurashadi va o‘yin taqdirini o‘zgartira oladi.

Shuning uchun murabbiy uning xarakterini muammo emas, kuchli tomon sifatida ko‘rmoqda.

Yarimfinal oldidan muhim signal

Angliya oldida Argentinaga qarshi katta yarimfinal turibdi. Bunday paytda jamoa ichidagi har qanday keskinlik katta sarlavhaga aylanishi mumkin.

Tuxelning vaziyatni tez yopishi shu jihatdan muhim. U Bellingemni himoya qildi, o‘z so‘zlariga izoh berdi va jamoa bir maqsad atrofida ekanini ko‘rsatdi.

Bu yarimfinal oldidan Angliya uchun yaxshi signal: kiyinish xonasida mojaro emas, raqobat va g‘alabaga ochlik bor.

“Butun jamoa bilan gaplashdim”

Tuxelning aytishicha, u butun jamoa bilan gaplashgan va o‘yin tahlili kiyinish xonasida ochiq muhokama qilingan.

“Uchrashuvdan so‘ng kiyinish xonasida hammadan oldida deyarli xuddi shu gaplarni aytdim”, — dedi u.

Bu murabbiyning uslubini ko‘rsatadi: u futbolchilarini omma oldida yomon ko‘rsatishni emas, talabni yuqori ushlashni maqsad qilgan.

Angliyaga aynan shunday xarakter kerak

Bellingemning reaksiyasi, Tuxelning tanqidi va keyingi izohi bir narsani ko‘rsatdi: Angliya termasi ichida bosim bor, lekin bu bosim parokandalik emas, g‘alaba istagidan kelib chiqyapti.

Jahon chempionati yarimfinali oldidan bunday xarakter kerak. Savol faqat bitta: Angliya bu ichki energiyani Argentinaga qarshi maydonda to‘g‘ri yo‘naltira oladimi?

Sizningcha, Bellingemning bunday xarakterini Angliya uchun kuchli tomon deb hisoblash kerakmi yoki bu katta o‘yinlar oldidan xavfli signalmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Bugun, 09:40Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi