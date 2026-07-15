Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdi
Angliya terma jamoasi yarimfinal oldidan maydon tashqarisida ham qiziq vaziyatga duch keldi. Tomas Tuxel Jud Bellingem haqidagi tanqidlari noto‘g‘ri kontekstda yetkazilganini aytib, yarimhimoyachi bilan o‘rtada hech qanday muammo yo‘qligini ta’kidladi.
Gap tanqiddan boshlandi
Norvegiyaga qarshi og‘ir o‘yindan keyin Tuxel Angliya o‘yinidan to‘liq qoniqmaganini bildirgandi. Bu so‘zlar Bellingemga tanqid sifatida yetkazilgan va futbolchi keskin reaksiya bildirgan.
Ammo Tuxelning aytishicha, vaziyat aslida boshqacha bo‘lgan.
U Bellingemni faqat tanqid qilmagan, aksincha, uni dunyo darajasidagi futbolchi, yana bir bor o‘yin taqdirini hal qilgan yuqori saviyali o‘yinchi sifatida ham maqtagan.
“Unga mening fikrlarimning faqat salbiy tomoni yetkazilgan, xolos”, — dedi Tuxel.
“Men ham shunday javob bergan bo‘lardim”
Tuxel Bellingemning reaksiyasini tushunishini aytdi. Uning fikricha, futbolchi 120 daqiqa maydonda bor kuchini berib, ikki gol urganidan keyin tanqidni eshitsa, tabiiy ravishda qattiq javob qilishi mumkin.
“Uning o‘rnida bo‘lsam, ehtimol, men ham keskin javob bergan bo‘lardim”, — dedi Angliya bosh murabbiyi.
Bu gap vaziyatni yumshatdi. Tuxel Bellingemning javobini intizomsizlik yoki muammo sifatida emas, g‘alabaga chanqoq futbolchining tabiiy reaksiyasi sifatida baholadi.
Tuxel nimani tushuntirmoqchi?
Murabbiyning asosiy fikri shunday: u ham, Bellingem ham bir maqsaddan kelib chiqmoqda — g‘alaba qozonish.
Tuxel futbolchilarda “sportcha g‘azab” bo‘lishini normal holat deb hisoblaydi. Ayniqsa, Jahon chempionati kabi bosimli musobaqada bunday hissiyotlar maydonda ham, intervyularda ham ko‘rinadi.
Vaziyat
Tuxel izohi
Bellingem tanqidni eshitdi
unga faqat salbiy qismi yetkazilgan
Futbolchi keskin javob berdi
bu tabiiy reaksiya
Murabbiy pozitsiyasi
Bellingemni dunyo darajasidagi futbolchi deb biladi
Jamoadagi holat
hech qanday muammo yo‘q
Bellingem Angliya uchun kimga aylandi?
Jud Bellingem hozir Angliya terma jamoasining eng muhim futbolchilaridan biriga aylangan. U faqat markazda o‘yinni bog‘laydigan futbolchi emas, balki hal qiluvchi lahzalarda natija keltira oladigan yetakchi.
Tuxel ham aynan shu jihatni alohida ta’kidlamoqda: Bellingem maydonda o‘zini to‘liq bag‘ishlaydi, kurashadi va o‘yin taqdirini o‘zgartira oladi.
Shuning uchun murabbiy uning xarakterini muammo emas, kuchli tomon sifatida ko‘rmoqda.
Yarimfinal oldidan muhim signal
Angliya oldida Argentinaga qarshi katta yarimfinal turibdi. Bunday paytda jamoa ichidagi har qanday keskinlik katta sarlavhaga aylanishi mumkin.
Tuxelning vaziyatni tez yopishi shu jihatdan muhim. U Bellingemni himoya qildi, o‘z so‘zlariga izoh berdi va jamoa bir maqsad atrofida ekanini ko‘rsatdi.
Bu yarimfinal oldidan Angliya uchun yaxshi signal: kiyinish xonasida mojaro emas, raqobat va g‘alabaga ochlik bor.
“Butun jamoa bilan gaplashdim”
Tuxelning aytishicha, u butun jamoa bilan gaplashgan va o‘yin tahlili kiyinish xonasida ochiq muhokama qilingan.
“Uchrashuvdan so‘ng kiyinish xonasida hammadan oldida deyarli xuddi shu gaplarni aytdim”, — dedi u.
Bu murabbiyning uslubini ko‘rsatadi: u futbolchilarini omma oldida yomon ko‘rsatishni emas, talabni yuqori ushlashni maqsad qilgan.
Angliyaga aynan shunday xarakter kerak
Bellingemning reaksiyasi, Tuxelning tanqidi va keyingi izohi bir narsani ko‘rsatdi: Angliya termasi ichida bosim bor, lekin bu bosim parokandalik emas, g‘alaba istagidan kelib chiqyapti.
Jahon chempionati yarimfinali oldidan bunday xarakter kerak. Savol faqat bitta: Angliya bu ichki energiyani Argentinaga qarshi maydonda to‘g‘ri yo‘naltira oladimi?
Sizningcha, Bellingemning bunday xarakterini Angliya uchun kuchli tomon deb hisoblash kerakmi yoki bu katta o‘yinlar oldidan xavfli signalmi?
…