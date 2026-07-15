Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladi

·0·Texno
Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladi

Yer orbitasida faoliyat yuritayotgan sunʼiy yoʻldoshlar sonining keskin ortishi koinot xavfsizligi masalasini kun tartibiga chiqardi. Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi va AQSHning NASA agentligi koinotdagi apparatlarning oʻzaro toʻqnashib ketish xavfini kamaytirish maqsadida oʻzaro koordinatsiya ishlarini boshlashga kelishib oldilar. Ushbu hamkorlik orbitadagi murakkab vaziyatni nazorat qilishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos bosh direktori Dmitriy Bakanovning taʼkidlashicha, hozirgi vaqtda Rossiya orbital guruhi yuzlab sunʼiy yoʻldoshlardan iborat boʻlsa, xorijiy hamkorlarda bu koʻrsatkich allaqachon minglab birlikni tashkil etmoqda. Bunday sharoitda maʼlumot almashinuvi va harakatlarni muvofiqlashtirmaslik kutilmagan falokatlarga sabab boʻlishi mumkin. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NASA vakillari ushbu masalada hamkorlikni kuchaytirish boʻyicha mantiqiy taklif bilan chiqqan.

Orbital xavfsizlik va strategik hamkorlik

Koinot apparatlarining zichligi ortishi nafaqat yangi qurilmalarni uchirishda, balki mavjudlarini boshqarishda ham qiyinchiliklar tugʻdirmoqda. Toʻqnashuv xavfi yuzaga kelganda, har ikki tomon tezkor qaror qabul qilishi va trayektoriyalarni oʻzgartirishi lozim. Bakanovning soʻzlariga koʻra, Roskosmos va NASA oʻrtasidagi oʻta yaqin hamkorlik bu kabi xavflarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu strategik kelishuv haqidagi bayonot "Soyuz MS-29" boshqariladigan kemasining Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) muvaffaqiyatli parvozi ortidan eʼlon qilindi. 14-iyul kuni Baykonur kosmodromidan start olgan "Soyuz-2.1a" raketa-tashuvchisi uch soatdan koʻproq vaqt ichida kemani stansiyaga yetkazib berdi. Bu esa texnik jihatdan oʻta aniqlikni talab qiladigan jarayon boʻlib, orbitadagi boshqa obʼektlar bilan toʻqnashmaslik masalasi ustuvor ahamiyatga ega.

Yangi ekspeditsiya va ilmiy rejalar

Xalqaro koinot stansiyasiga yetib borgan yangi ekipaj tarkibidan Roskosmos kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ularning koinotdagi missiyasi 261 sutka davom etishi rejalashtirilgan. Bu vaqt mobaynida mutaxassislar oʻnlab ilmiy tajribalar oʻtkazishadi va stansiyaning texnik holatini saqlash boʻyicha vazifalarni bajarishadi.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va havaskor astronomlar uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Chunki Yer orbitasidagi har qanday yirik toʻqnashuv "Kessler sindromi" deb ataladigan zanjirli reaksiyani keltirib chiqarishi va insoniyatni uzoq vaqtga koinotdan mahrum qilishi mumkin. Shu sababli, yirik davlatlar oʻrtasidagi bunday hamkorlik global xavfsizlik kafolati hisoblanadi.

Hozirda orbitada nafaqat davlatlarga, balki SpaceX kabi xususiy kompaniyalarga tegishli minglab apparatlar mavjud. Roskosmos va NASA oʻrtasidagi yangi kelishuv kelajakda xususiy sektor bilan ham shunday aloqalarni oʻrnatish uchun asos boʻlishi mumkin. Koinotni oʻrganishda xavfsizlik choralari texnologik taraqqiyot bilan hamqadam boʻlishi shart.

NASARoskosmosKoinotSunʼiy YoʻldoshXKS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaRossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaBugun, 09:56MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiMKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 09:28Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiRoskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiBugun, 06:23PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi