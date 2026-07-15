SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkor

·29·Texno
SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkor

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining sunʼiy yoʻldosh interneti uchun moʻljallangan yangi avlod Starlink V5 terminalini rasman eʼlon qildi. Mazkur qurilma avvalgi modellarga qaraganda sezilarli darajada kichikroq, yengilroq va energiya tejamkor boʻlib, foydalanuvchilarga yuqori tezlikdagi barqaror aloqani taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Starlink V5 terminali 375 Mbit/s dan yuqori maʼlumot uzatish tezligini taʼminlay oladi. Bu koʻrsatkich chekka hududlarda ham sifatli videoaloqa va ogʻir kontentlar bilan ishlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning oʻrtacha energiya isteʼmoli bor-yoʻgʻi 35–50 Wni tashkil etadi, bu esa V4 modeliga nisbatan 50 foizga kamroqdir.

Texnik imkoniyatlar va chidamlilik

Qurilmaning konstruksiyasida ham katta oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Yangi antenna oʻzidan oldingi versiyadan 35 foizga ixchamroq, uning vazni esa 62 foizga kamayib, atigi 1,1 kgni tashkil etmoqda. Bu esa uni sayohatlar va ekspeditsiyalar vaqtida olib yurishni yanada osonlashtiradi.

Starlink V5 ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamliligi bilan ajralib turadi. Xususan:

  • IP67 standartiga koʻra himoyalangan korpus;
  • Soatiga 40 mm gacha qorni eritish funksiyasi;
  • 265 km/soat tezlikdagi kuchli shamollarga bardosh berish qobiliyati;
  • 110 darajali koʻrish burchagi va dasturiy boshqariladigan orientatsiya.
Shunisi eʼtiborliki, qurilmaning holatini koʻrsatuvchi svetodiodli indikator endi bevosita antennaning oʻziga oʻrnatilgan. Avvalgi avlodlarda ushbu chiroqlar marshrutizatorda joylashgan edi.

Router Mini va kengaytirilgan toʻplam

Yangi terminal bilan birga Wi-Fi 6 standartini qoʻllab-quvvatlovchi Router Mini marshrutizatori ham taqdim etilmoqda. U 2x2 MU-MIMO texnologiyasi va ikkita gigabitli Ethernet portiga ega. Marshrutizator 204 kvadrat metrgacha boʻlgan maydonni qamrab oladi va bir vaqtning oʻzida 235 tagacha qurilmani tarmoqqa ulash imkonini beradi.

Toʻplam tarkibiga 15 metrli Starlink kabeli, Ethernet-kabel, quvvatlash bloki va turli xil oʻrnatish moslamalari (shtativ va tayanchlar) kiritilgan. Oʻzbekiston kabi keng hududli va togʻli hududlarga ega mamlakatlar uchun bunday ixcham va tejamkor terminallar kelajakda internet qamrovini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

SpaceXStarlinkElon MuskTexnologiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiSpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiBugun, 11:26Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaRossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaBugun, 09:56MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiMKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 09:28Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiRoskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi