SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkor
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining sunʼiy yoʻldosh interneti uchun moʻljallangan yangi avlod Starlink V5 terminalini rasman eʼlon qildi. Mazkur qurilma avvalgi modellarga qaraganda sezilarli darajada kichikroq, yengilroq va energiya tejamkor boʻlib, foydalanuvchilarga yuqori tezlikdagi barqaror aloqani taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Starlink V5 terminali 375 Mbit/s dan yuqori maʼlumot uzatish tezligini taʼminlay oladi. Bu koʻrsatkich chekka hududlarda ham sifatli videoaloqa va ogʻir kontentlar bilan ishlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning oʻrtacha energiya isteʼmoli bor-yoʻgʻi 35–50 Wni tashkil etadi, bu esa V4 modeliga nisbatan 50 foizga kamroqdir.
Texnik imkoniyatlar va chidamlilikQurilmaning konstruksiyasida ham katta oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Yangi antenna oʻzidan oldingi versiyadan 35 foizga ixchamroq, uning vazni esa 62 foizga kamayib, atigi 1,1 kgni tashkil etmoqda. Bu esa uni sayohatlar va ekspeditsiyalar vaqtida olib yurishni yanada osonlashtiradi.
Starlink V5 ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamliligi bilan ajralib turadi. Xususan:
- IP67 standartiga koʻra himoyalangan korpus;
- Soatiga 40 mm gacha qorni eritish funksiyasi;
- 265 km/soat tezlikdagi kuchli shamollarga bardosh berish qobiliyati;
- 110 darajali koʻrish burchagi va dasturiy boshqariladigan orientatsiya.
Router Mini va kengaytirilgan toʻplamYangi terminal bilan birga Wi-Fi 6 standartini qoʻllab-quvvatlovchi Router Mini marshrutizatori ham taqdim etilmoqda. U 2x2 MU-MIMO texnologiyasi va ikkita gigabitli Ethernet portiga ega. Marshrutizator 204 kvadrat metrgacha boʻlgan maydonni qamrab oladi va bir vaqtning oʻzida 235 tagacha qurilmani tarmoqqa ulash imkonini beradi.
Toʻplam tarkibiga 15 metrli Starlink kabeli, Ethernet-kabel, quvvatlash bloki va turli xil oʻrnatish moslamalari (shtativ va tayanchlar) kiritilgan. Oʻzbekiston kabi keng hududli va togʻli hududlarga ega mamlakatlar uchun bunday ixcham va tejamkor terminallar kelajakda internet qamrovini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
…