SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildi

·34·Texno
SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi navbatdagi ulkan qadamni tashlash arafasida turibdi. Texas shtatidagi Starbase kosmodromida Starship tizimining navbatdagi sinov parvozi uchun qizgʻin tayyorgarlik ishlari yakuniy bosqichga kirdi. Xususan, ulkan Super Heavy Booster 20 tezlatgichi Pad 2 start maydonchasiga muvaffaqiyatli yetkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda muhandislar ushbu ulkan qurilmani orbital start stoliga koʻtarish va oʻrnatish jarayoniga hozirlik koʻrishmoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu jarayon Starship loyihasining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur tizim insoniyat tarixidagi eng kuchli raketa majmuasi boʻlib, u kelajakda Oy va Marsga yuk hamda yoʻlovchilarni tashish uchun moʻljallangan.

Texnik imkoniyatlar va sinov jarayonlari

Yaqinda SpaceX kompaniyasi Super Heavy V3 birinchi pogʻonasi uchun oʻtkazilgan olovli sinovlarning yuqori sifatli foto va video materiallarini taqdim etgan edi. Ushbu sinov davomida barcha 33 ta Raptor dvigatellari bir vaqtning oʻzida ishga tushirilib, 15 soniya davomida barqaror ishladi. Bu kabi murakkab sinovlar tizimning parvoz paytidagi ekstremal yuklamalarga bardosh bera olishini isbotlash uchun oʻtkaziladi.

Starship tizimi ikki asosiy qismdan iborat: bevosita Starship kosmik kemasi (yuqori pogʻona) va balandligi 70 metr boʻlgan Super Heavy tezlatgichi. Tizimning oʻziga xosligi uning toʻliq koʻp marta foydalaniladigan qilib loyihalashtirilganidadir. Bu esa koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirish imkonini beradi.

Parvoz vaqti va kutilayotgan natijalar

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Starship tizimining 13-sinov parvozi joriy hafta ichida amalga oshirilishi kutilmoqda. Texasdagi Starbase kosmodromida 90 daqiqalik start oynasi mahalliy vaqt bilan 16-iyul kuni soat 17:45 da (Oʻzbekiston vaqti bilan 17-iyul tongida) ochilishi rejalashtirilgan.

Ushbu sinov parvozi nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun muhim voqelikdir. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari ham mazkur jarayonni onlayn platformalar orqali kuzatish imkoniga ega boʻladilar. Agar parvoz muvaffaqiyatli oʻtsa, bu Ilon Maskning Marsni mustamlaka qilish haqidagi orzulariga yana bir qadam yaqinlashtiradi.

Eslatib oʻtamiz, Starship loyihasi doirasidagi har bir yangi parvoz avvalgi xatolarni tuzatish va texnologiyani takomillashtirishga xizmat qiladi. Hozirda butun dunyo nigohi Texasdagi ushbu ulkan metall konstruksiyaga qaratilgan boʻlib, mutaxassislar barcha tizimlar sozligini qayta-qayta tekshirmoqdalar.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorSpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorBugun, 10:52Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaRossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaBugun, 09:56MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiMKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 09:28Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiRoskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi