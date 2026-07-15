SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi navbatdagi ulkan qadamni tashlash arafasida turibdi. Texas shtatidagi Starbase kosmodromida Starship tizimining navbatdagi sinov parvozi uchun qizgʻin tayyorgarlik ishlari yakuniy bosqichga kirdi. Xususan, ulkan Super Heavy Booster 20 tezlatgichi Pad 2 start maydonchasiga muvaffaqiyatli yetkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda muhandislar ushbu ulkan qurilmani orbital start stoliga koʻtarish va oʻrnatish jarayoniga hozirlik koʻrishmoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu jarayon Starship loyihasining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur tizim insoniyat tarixidagi eng kuchli raketa majmuasi boʻlib, u kelajakda Oy va Marsga yuk hamda yoʻlovchilarni tashish uchun moʻljallangan.
Texnik imkoniyatlar va sinov jarayonlariYaqinda SpaceX kompaniyasi Super Heavy V3 birinchi pogʻonasi uchun oʻtkazilgan olovli sinovlarning yuqori sifatli foto va video materiallarini taqdim etgan edi. Ushbu sinov davomida barcha 33 ta Raptor dvigatellari bir vaqtning oʻzida ishga tushirilib, 15 soniya davomida barqaror ishladi. Bu kabi murakkab sinovlar tizimning parvoz paytidagi ekstremal yuklamalarga bardosh bera olishini isbotlash uchun oʻtkaziladi.
Starship tizimi ikki asosiy qismdan iborat: bevosita Starship kosmik kemasi (yuqori pogʻona) va balandligi 70 metr boʻlgan Super Heavy tezlatgichi. Tizimning oʻziga xosligi uning toʻliq koʻp marta foydalaniladigan qilib loyihalashtirilganidadir. Bu esa koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirish imkonini beradi.
Parvoz vaqti va kutilayotgan natijalarKompaniya tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Starship tizimining 13-sinov parvozi joriy hafta ichida amalga oshirilishi kutilmoqda. Texasdagi Starbase kosmodromida 90 daqiqalik start oynasi mahalliy vaqt bilan 16-iyul kuni soat 17:45 da (Oʻzbekiston vaqti bilan 17-iyul tongida) ochilishi rejalashtirilgan.
Ushbu sinov parvozi nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun muhim voqelikdir. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari ham mazkur jarayonni onlayn platformalar orqali kuzatish imkoniga ega boʻladilar. Agar parvoz muvaffaqiyatli oʻtsa, bu Ilon Maskning Marsni mustamlaka qilish haqidagi orzulariga yana bir qadam yaqinlashtiradi.
Eslatib oʻtamiz, Starship loyihasi doirasidagi har bir yangi parvoz avvalgi xatolarni tuzatish va texnologiyani takomillashtirishga xizmat qiladi. Hozirda butun dunyo nigohi Texasdagi ushbu ulkan metall konstruksiyaga qaratilgan boʻlib, mutaxassislar barcha tizimlar sozligini qayta-qayta tekshirmoqdalar.
…