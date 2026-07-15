Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi

·42·Jamiyat
Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi

Qashqadaryo viloyatida tijorat banklari faoliyati bilan bog‘liq uchta firibgarlik va mablag‘larni o‘zlashtirish holati aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruvlarda bank xodimi va sobiq mahalla agentlari fuqarolarning ishonchiga kirib, omonat va kredit mablag‘larini talon-toroj qilgani aytilmoqda.

Kitobda “yuqori foizli omonat” va’da qilingan

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Kitob tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tekshiruvda tijorat banklaridan birining hududiy boshqarmasi yetakchi mutaxassisi D.Sh. bilan bog‘liq holat fosh etilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u fuqarolarga bankda yuqori foizli omonat mavjudligini aytib, ularning ishonchiga kirgan.

Tekshiruvda aniqlanishicha, u ikki nafar fuqarodan jami 19 ming AQSH dollari va 300 million so‘mni qabul qilgan. Ammo ushbu mablag‘larni bankka omonat sifatida joylashtirmasdan, o‘zlashtirish yo‘li bilan talon-toroj qilgani aytilmoqda.

Ko‘kdalada kredit va’dasi ortidan yana bir holat

Ko‘kdala tumanida esa tijorat banklaridan birining Ko‘kdala bank xizmatlari markazi sobiq mahalla agenti A.B. bilan bog‘liq holat aniqlangan.

U yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali fuqaroga 60 million so‘m kredit ajratib berishni va’da qilgani aytilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u fuqarodan 300 AQSH dollari va 1 million so‘m olgan. Shuningdek, ajratilgan 60 million so‘m kredit mablag‘ini ham o‘zlashtirgani aniqlangan.

Tergov davomida mazkur mablag‘ hisobidan 2 million so‘m protsessual tartibda qaytarilgan.

Muborakda fuqaro nomiga kredit rasmiylashtirilgan

Yana bir holat Muborak tumanida qayd etilgan.

Ma’lum qilinishicha, tijorat banklaridan birining filialida sobiq mahalla agenti bo‘lib ishlagan G.A. fuqaroning ishonchiga kirgan. U qalbaki hujjatlardan foydalangan holda fuqaro nomiga 47 million so‘m miqdorida kredit rasmiylashtirib, mablag‘ni o‘zlashtirgani aytilmoqda.

Tekshiruv jarayonida ushbu kredit mablag‘i bankka to‘liq qaytarilgan.

Uch holatda qancha mablag‘ tilga olinmoqda?

Hudud

Gumon qilinayotgan shaxs

Holat

Mablag‘

Kitob

bank hududiy boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

omonatga qo‘yish va’dasi

19 ming dollar va 300 mln so‘m

Ko‘kdala

sobiq mahalla agenti

kredit ajratib berish va mablag‘ni o‘zlashtirish

60 mln so‘m, 300 dollar va 1 mln so‘m

Muborak

sobiq mahalla agenti

fuqaro nomiga kredit rasmiylashtirish

47 mln so‘m

Har uch holatda ham jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.

Fuqarolar uchun og‘riqli signal

Bu holatlarda umumiy bir jihat bor: fuqarolar bank xodimi yoki bank tizimiga yaqin shaxs sifatida tanishtirilgan odamlarga ishonib, mablag‘ini topshirgan yoki hujjatlarini bergan.

Ayniqsa, “yuqori foizli omonat”, “tanishlar orqali kredit chiqarib berish”, “hujjatlarni o‘zim to‘g‘rilab beraman” kabi va’dalar juda xavfli signal bo‘lishi mumkin.

Bank xizmatlari faqat rasmiy kassa, bank ilovasi, shartnoma va tasdiqlovchi hujjatlar orqali amalga oshirilishi kerak. Qo‘lma-qo‘l pul berish yoki “ishonch asosida” hujjat topshirish keyin katta muammoga aylanishi mumkin.

Qanday ehtiyot choralari kerak?

Bunday holatlarning oldini olish uchun fuqarolar quyidagi qoidalarga amal qilishi muhim:

• omonat faqat bank kassasi yoki rasmiy mobil ilova orqali ochilishi kerak;
• bank xodimiga shaxsan qo‘lma-qo‘l pul berish xavfli;
• kredit ajratish uchun “vositachi”ga pul to‘lash qonuniy yo‘l emas;
• har qanday kredit shartnomasi va omonat hujjati rasmiy tasdiqlangan bo‘lishi shart;
• pasport yoki ID-karta ma’lumotlarini begona shaxslarga topshirmaslik kerak;
• shubhali holatda bankning call-markazi yoki rasmiy filialiga murojaat qilish lozim.

Oddiy qilib aytganda, “bankda tanishim bor” degan gap pul topshirish uchun kafolat emas.

Tergov davom etmoqda

Har uchala holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.

Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunchilikka ko‘ra, har qanday shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.

Shu sababli ushbu holatlar bo‘yicha yakuniy huquqiy baho tergov va sud organlari tomonidan beriladi.

Bankka ishonchni nima saqlab qoladi?

Bank tizimidagi eng muhim kapital — mijoz ishonchi. Agar fuqaro o‘z omonati yoki krediti bilan bog‘liq masalada aldansa, bu nafaqat uning shaxsiy zarari, balki butun moliyaviy tizimga bo‘lgan ishonchga ham ta’sir qiladi.

Qashqadaryoda fosh etilgan ushbu holatlar shuni ko‘rsatmoqda: bank xizmatlarida shaffoflik, xodimlar nazorati va fuqarolarning moliyaviy savodxonligi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Sizningcha, fuqarolarni bunday firibgarliklardan himoya qilish uchun banklarda nazoratni kuchaytirish kerakmi yoki aholiga moliyaviy savodxonlik bo‘yicha tushuntirish ishlari ko‘proq o‘tkazilishi lozimmi?

KashkadaryaKitobKokdalaMuborak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildiBugun, 05:30Qarzdorlik oldindan to‘lab berildiQarzdorlik oldindan to‘lab berildiKecha, 20:09BMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaBMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaKecha, 19:15Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Kecha, 18:49Qashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdiQashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdiKecha, 18:10Bola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydiBola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydiKecha, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi