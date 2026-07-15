Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimada

·30·Texno
Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimada

Rossiya kosmik tadqiqotlar sohasida yangi davrga qadam qoʻymoqda. Mamlakat oʻzining shaxsiy Rossiya orbital stansiyasini (ROS) yaratish orqali koinotdagi faoliyatini tubdan oʻzgartirishni maqsad qilgan. Ushbu loyiha shunchaki Xalqaro kosmik stansiyaning (XKS) davomi emas, balki texnologik jihatdan butunlay yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos bosh direktori Dmitriy Bakanovning taʼkidlashicha, yangi stansiya koinot dasturining mutlaqo yangi sahifasini ochib beradi. Uning soʻzlariga koʻra, ROS zamonaviy koʻrinishga ega boʻlib, maksimal darajada avtomatlashtirilgan tizimlar bilan jihozlanadi. Bu esa inson omiliga bogʻliqlikni kamaytirib, murakkab ilmiy jarayonlarni masofadan boshqarish imkonini kengaytiradi.

Ilmiy tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar

Yangi orbital stansiyaning asosiy ustunligi shundaki, u yerda hozirgi XKS sharoitida amalga oshirish imkonsiz boʻlgan noyob ilmiy tajribalarni oʻtkazish rejalashtirilgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, ROS platformasi Rossiya kosmik dasturining kelgusi bosqichlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi va fundamental tadqiqotlar koʻlamini kengaytiradi.

Bakanov, shuningdek, boshqariladigan missiyalarni uchirish jarayoni doimiy hayajon bilan kechishini tan oldi. Uning fikricha, vazifa faqatgina kema orbital stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashib, ekipaj bortga oʻtgandan keyingina toʻliq bajarilgan hisoblanadi. Bu jarayonda xavfsizlik va aniqlik eng ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.

Yaqinda oʻtkazilgan muvaffaqiyatli parvozlar doirasida "Soyuz-2.1a" raketa-tashuvchisi "Soyuz MS-29" kemasini orbitaga olib chiqdi. XKSning 75-uzoq muddatli ekspeditsiyasi tarkibida Roskosmos kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon joy olgan. Ushbu missiya 261 sutka davom etishi belgilangan.

Xalqaro hamkorlik va kelajak rejalari

Xalqaro kosmik stansiyaning foydalanish muddati yakunlanib borayotgan boʻlsa-da, Rossiya va AQSH koinot sohasidagi hamkorlikni toʻxtatish niyatida emas. Tomonlar oʻzaro parvozlar dasturini XKS faoliyati toʻliq toʻxtagunga qadar davom ettirishga kelishib olishgan. Bu esa koinotni oʻrganishda xalqaro birdamlikning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki mintaqamizda kosmik texnologiyalarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Rossiyaning yangi stansiyasi kelajakda mintaqaviy ilmiy loyihalar uchun ham yangi ufqlar ochishi mumkin. Hozircha asosiy eʼtibor stansiyaning texnik loyihasini yakunlash va uni orbitaga chiqarishga qaratilgan.

KosmosRoskosmosNASATexnologiyaROS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiMKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 09:28Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiRoskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiBugun, 06:23PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi