Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimada
Rossiya kosmik tadqiqotlar sohasida yangi davrga qadam qoʻymoqda. Mamlakat oʻzining shaxsiy Rossiya orbital stansiyasini (ROS) yaratish orqali koinotdagi faoliyatini tubdan oʻzgartirishni maqsad qilgan. Ushbu loyiha shunchaki Xalqaro kosmik stansiyaning (XKS) davomi emas, balki texnologik jihatdan butunlay yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Roskosmos bosh direktori Dmitriy Bakanovning taʼkidlashicha, yangi stansiya koinot dasturining mutlaqo yangi sahifasini ochib beradi. Uning soʻzlariga koʻra, ROS zamonaviy koʻrinishga ega boʻlib, maksimal darajada avtomatlashtirilgan tizimlar bilan jihozlanadi. Bu esa inson omiliga bogʻliqlikni kamaytirib, murakkab ilmiy jarayonlarni masofadan boshqarish imkonini kengaytiradi.
Ilmiy tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlarYangi orbital stansiyaning asosiy ustunligi shundaki, u yerda hozirgi XKS sharoitida amalga oshirish imkonsiz boʻlgan noyob ilmiy tajribalarni oʻtkazish rejalashtirilgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, ROS platformasi Rossiya kosmik dasturining kelgusi bosqichlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi va fundamental tadqiqotlar koʻlamini kengaytiradi.
Bakanov, shuningdek, boshqariladigan missiyalarni uchirish jarayoni doimiy hayajon bilan kechishini tan oldi. Uning fikricha, vazifa faqatgina kema orbital stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashib, ekipaj bortga oʻtgandan keyingina toʻliq bajarilgan hisoblanadi. Bu jarayonda xavfsizlik va aniqlik eng ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.
Yaqinda oʻtkazilgan muvaffaqiyatli parvozlar doirasida "Soyuz-2.1a" raketa-tashuvchisi "Soyuz MS-29" kemasini orbitaga olib chiqdi. XKSning 75-uzoq muddatli ekspeditsiyasi tarkibida Roskosmos kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon joy olgan. Ushbu missiya 261 sutka davom etishi belgilangan.
Xalqaro hamkorlik va kelajak rejalariXalqaro kosmik stansiyaning foydalanish muddati yakunlanib borayotgan boʻlsa-da, Rossiya va AQSH koinot sohasidagi hamkorlikni toʻxtatish niyatida emas. Tomonlar oʻzaro parvozlar dasturini XKS faoliyati toʻliq toʻxtagunga qadar davom ettirishga kelishib olishgan. Bu esa koinotni oʻrganishda xalqaro birdamlikning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar va koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki mintaqamizda kosmik texnologiyalarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Rossiyaning yangi stansiyasi kelajakda mintaqaviy ilmiy loyihalar uchun ham yangi ufqlar ochishi mumkin. Hozircha asosiy eʼtibor stansiyaning texnik loyihasini yakunlash va uni orbitaga chiqarishga qaratilgan.
…