Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdi

·0·Sport
Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdi

“Vest Xem” vingeri Krisensio Sammervill atrofida transfer bozori qiziy boshladi. Xabarlarga ko‘ra, Saudiya Arabistonining “Al-Hilol” klubi niderlandiyalik futbolchi bilan muzokaralarni boshlagan.

“Al-Hilol” aloqaga chiqdi

Insayder Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, “Al-Hilol” Sammervill vakillari bilan muloqotni boshlagan. Saudiya klubi 24 yoshli vingerni hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun jiddiy variant sifatida ko‘rmoqda.

Hozircha gap rasmiy taklif haqida emas. Ammo futbolchi tomoni bilan aloqa boshlangani transfer jarayonida birinchi muhim qadam hisoblanadi.

Sammervillning transferi uchun taxminan 40 million yevro so‘ralishi mumkinligi aytilmoqda.

“Vest Xem”dagi mavsum uni bozorga olib chiqdi

Sammervill “Vest Xem”dagi kuchli mavsumi orqali bir nechta klublar e’tiborini tortdi. Jamoa Premer-ligadan tushib ketganiga qaramay, niderlandiyalik futbolchi o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsata oldi.

U tezligi, driblingi, qanotdan markazga kirib zarba berish qobiliyati va hujumni jonlantirishi bilan ajralib turdi.

Futbolchi

Klub

Ehtimoliy narx

Krisensio Sammervill

“Vest Xem”

40 mln yevro atrofida

Qiziqish bildirganlar

“Al-Hilol”, “MYU”, “Roma”

muzokara bosqichi

Jahon chempionati uning narxini oshirdi

Sammervill uchun e’tibor faqat klubdagi o‘yini bilan bog‘liq emas. U 2026 yilgi jahon chempionatida Niderlandiya terma jamoasi safida asosiy tarkibda debyut qildi va turnir davomida o‘zini ko‘rsata oldi.

Xabarlarda uning mundialda ikki gol va ikki assist qayd etgani aytilmoqda. Bunday natija transfer bozorida futbolchining narxi va unga bo‘lgan qiziqishni tabiiy ravishda oshiradi.

Jahon chempionati — futbolchi uchun eng katta vitrina. Sammervill esa shu vitrinada o‘zini ko‘rsatib ulgurdi.

Manchester Yunayted” va “Roma” ham kuzatmoqda

Sammervill uchun kurashda “Al-Hilol” yagona da’vogar emas. Unga “Manchester Yunayted” va “Roma” ham jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Bu yerda futbolchi uchun ikki xil yo‘l ochilmoqda.

Birinchi yo‘l — Yevropada qolib, Premer-liga yoki Seriya Ada yuqori darajadagi raqobatni davom ettirish.

Ikkinchi yo‘l — Saudiya Arabistonidan keladigan katta moliyaviy taklif va yangi loyiha.

Variant

Afzallik

Savol

Manchester Yunayted

katta sahna, Premer-liga

asosiy tarkib kafolatlimi?

“Roma”

taktik rivojlanish, Seriya A

moliyaviy taklif yetarlimi?

“Al-Hilol”

katta maosh, ambitsiyali loyiha

Yevropa elitasidan uzoqlashadimi?

Saudiya klublari yana bozorni qizitmoqda

So‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni klublari Yevropa bozorida faol harakat qilmoqda. Ular faqat faoliyati so‘ngidagi yulduzlarni emas, hali o‘sish nuqtasida turgan futbolchilarni ham jalb qilishga urinayotgani ko‘rinmoqda.

Sammervill aynan shunday profil: yosh, tezkor, hujumkor va marketing jihatidan ham qiziq futbolchi.

“Al-Hilol” uchun bu transfer nafaqat maydondagi kuchayish, balki klubning xalqaro imijini yanada oshirish imkoniyati ham bo‘lishi mumkin.

Sammervill uchun eng to‘g‘ri qaror qaysi?

24 yosh — futbolchi faoliyatida muhim yosh. Bu davrda tanlangan klub keyingi 4–5 yillik rivojlanish yo‘lini belgilab berishi mumkin.

Agar Sammervill Yevropada qolsa, u o‘zini Premer-liga yoki Seriya Ada yanada yuqori darajada isbotlash imkoniga ega bo‘ladi. Agar Saudiya variantini tanlasa, moliyaviy jihatdan juda katta shartnoma olishi mumkin, ammo sport nuqtayi nazaridan savollar ko‘payadi.

Bu yerda qaror faqat pul yoki nom bilan emas, futbolchining shaxsiy ambitsiyasi bilan ham bog‘liq bo‘ladi.

“Vest Xem” uchun murakkab vaziyat

“Vest Xem” Premer-ligadan tushib ketganidan keyin asosiy futbolchilarini saqlab qolishda qiynalishi mumkin. Bunday holatda Sammervill kabi bozorda talab yuqori bo‘lgan o‘yinchilar klub uchun katta moliyaviy resursga aylanadi.

40 million yevro atrofidagi summa “Vest Xem” uchun qayta qurish jarayonida muhim mablag‘ bo‘lishi mumkin.

Ammo bunday futbolchini qo‘yib yuborish sport jihatidan ham og‘ir yo‘qotish bo‘ladi.

Yozning qiziq transfer hikoyasi boshlandi

Sammervill atrofidagi vaziyat endigina qiziy boshladi. “Al-Hilol” aloqaga chiqqan, “Manchester Yunayted” va “Roma” ham vaziyatni kuzatmoqda, “Vest Xem” esa futbolchisini arzonga qo‘yib yubormoqchi emas.

Endi asosiy savol shu: Sammervill Yevropada o‘z yulduz maqomini mustahkamlaydimi yoki “Al-Hilol”ning ehtimoliy taklifi uni butunlay yangi yo‘nalishga burib yuboradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiTomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiBugun, 10:08Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Bugun, 09:40Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi