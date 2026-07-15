Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdi
“Vest Xem” vingeri Krisensio Sammervill atrofida transfer bozori qiziy boshladi. Xabarlarga ko‘ra, Saudiya Arabistonining “Al-Hilol” klubi niderlandiyalik futbolchi bilan muzokaralarni boshlagan.
“Al-Hilol” aloqaga chiqdi
Insayder Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, “Al-Hilol” Sammervill vakillari bilan muloqotni boshlagan. Saudiya klubi 24 yoshli vingerni hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun jiddiy variant sifatida ko‘rmoqda.
Hozircha gap rasmiy taklif haqida emas. Ammo futbolchi tomoni bilan aloqa boshlangani transfer jarayonida birinchi muhim qadam hisoblanadi.
Sammervillning transferi uchun taxminan 40 million yevro so‘ralishi mumkinligi aytilmoqda.
“Vest Xem”dagi mavsum uni bozorga olib chiqdi
Sammervill “Vest Xem”dagi kuchli mavsumi orqali bir nechta klublar e’tiborini tortdi. Jamoa Premer-ligadan tushib ketganiga qaramay, niderlandiyalik futbolchi o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsata oldi.
U tezligi, driblingi, qanotdan markazga kirib zarba berish qobiliyati va hujumni jonlantirishi bilan ajralib turdi.
Futbolchi
Klub
Ehtimoliy narx
Krisensio Sammervill
“Vest Xem”
40 mln yevro atrofida
Qiziqish bildirganlar
“Al-Hilol”, “MYU”, “Roma”
muzokara bosqichi
Jahon chempionati uning narxini oshirdi
Sammervill uchun e’tibor faqat klubdagi o‘yini bilan bog‘liq emas. U 2026 yilgi jahon chempionatida Niderlandiya terma jamoasi safida asosiy tarkibda debyut qildi va turnir davomida o‘zini ko‘rsata oldi.
Xabarlarda uning mundialda ikki gol va ikki assist qayd etgani aytilmoqda. Bunday natija transfer bozorida futbolchining narxi va unga bo‘lgan qiziqishni tabiiy ravishda oshiradi.
Jahon chempionati — futbolchi uchun eng katta vitrina. Sammervill esa shu vitrinada o‘zini ko‘rsatib ulgurdi.
“Manchester Yunayted” va “Roma” ham kuzatmoqda
Sammervill uchun kurashda “Al-Hilol” yagona da’vogar emas. Unga “Manchester Yunayted” va “Roma” ham jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Bu yerda futbolchi uchun ikki xil yo‘l ochilmoqda.
Birinchi yo‘l — Yevropada qolib, Premer-liga yoki Seriya Ada yuqori darajadagi raqobatni davom ettirish.
Ikkinchi yo‘l — Saudiya Arabistonidan keladigan katta moliyaviy taklif va yangi loyiha.
Variant
Afzallik
Savol
katta sahna, Premer-liga
asosiy tarkib kafolatlimi?
“Roma”
taktik rivojlanish, Seriya A
moliyaviy taklif yetarlimi?
“Al-Hilol”
katta maosh, ambitsiyali loyiha
Yevropa elitasidan uzoqlashadimi?
Saudiya klublari yana bozorni qizitmoqda
So‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni klublari Yevropa bozorida faol harakat qilmoqda. Ular faqat faoliyati so‘ngidagi yulduzlarni emas, hali o‘sish nuqtasida turgan futbolchilarni ham jalb qilishga urinayotgani ko‘rinmoqda.
Sammervill aynan shunday profil: yosh, tezkor, hujumkor va marketing jihatidan ham qiziq futbolchi.
“Al-Hilol” uchun bu transfer nafaqat maydondagi kuchayish, balki klubning xalqaro imijini yanada oshirish imkoniyati ham bo‘lishi mumkin.
Sammervill uchun eng to‘g‘ri qaror qaysi?
24 yosh — futbolchi faoliyatida muhim yosh. Bu davrda tanlangan klub keyingi 4–5 yillik rivojlanish yo‘lini belgilab berishi mumkin.
Agar Sammervill Yevropada qolsa, u o‘zini Premer-liga yoki Seriya Ada yanada yuqori darajada isbotlash imkoniga ega bo‘ladi. Agar Saudiya variantini tanlasa, moliyaviy jihatdan juda katta shartnoma olishi mumkin, ammo sport nuqtayi nazaridan savollar ko‘payadi.
Bu yerda qaror faqat pul yoki nom bilan emas, futbolchining shaxsiy ambitsiyasi bilan ham bog‘liq bo‘ladi.
“Vest Xem” uchun murakkab vaziyat
“Vest Xem” Premer-ligadan tushib ketganidan keyin asosiy futbolchilarini saqlab qolishda qiynalishi mumkin. Bunday holatda Sammervill kabi bozorda talab yuqori bo‘lgan o‘yinchilar klub uchun katta moliyaviy resursga aylanadi.
40 million yevro atrofidagi summa “Vest Xem” uchun qayta qurish jarayonida muhim mablag‘ bo‘lishi mumkin.
Ammo bunday futbolchini qo‘yib yuborish sport jihatidan ham og‘ir yo‘qotish bo‘ladi.
Yozning qiziq transfer hikoyasi boshlandi
Sammervill atrofidagi vaziyat endigina qiziy boshladi. “Al-Hilol” aloqaga chiqqan, “Manchester Yunayted” va “Roma” ham vaziyatni kuzatmoqda, “Vest Xem” esa futbolchisini arzonga qo‘yib yubormoqchi emas.
Endi asosiy savol shu: Sammervill Yevropada o‘z yulduz maqomini mustahkamlaydimi yoki “Al-Hilol”ning ehtimoliy taklifi uni butunlay yangi yo‘nalishga burib yuboradimi?
…