Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...

·35·Sport
Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...

Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynning kelajagi futbol olamida yana bosh mavzuga aylandi. TEAMtalk nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, 32 yoshli hujumchi atrofidagi vaziyatni Yevropaning eng qudratli klublari yaqindan kuzatib bormoqda.

Zamin.uz ushbu transfer intrigasi va myunxenliklarning bunga munosabati tafsilotlarini taqdim etadi.

Grandlar navbatda: Keynga kimlar da’vogarlik qilmoqda?

Harri Keyn «Bavariya»da sermahsul o‘yin ko‘rsatayotgan bo‘lsa-da, uning transfer bozoridagi jozibadorligi umuman pasaygani yo‘q. Ayni paytda quyidagi klublar uning atrofidagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib bormoqda:

  • Angliya grandlari: «Manchester Yunayted», «Chelsi» va «Manchester Siti» hujumchini APLga qaytarish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda.

  • Ispaniya gigantlari: «Real Madrid» va «Barselona» ham forvardning holatiga befarq emas.

  • «Tottenxem» faktori: London klubi sobiq sardorining holati haqida doimiy ma’lumot olib turish huquqiga ega. Sababi, uning «Bavariya»ga transferi bo‘yicha kelishuvga maxsus bandlar kiritilgan.

«Bavariya» xavotirdami? Yo‘q, klub yangi reja tayyorlamoqda

Grandlarning bunday faolligiga qaramay, Myunxen klubi rahbariyati xotirjamlikni saqlamoqda. Ular Keynning jamoani tark etishi ehtimolidan xavotirda emaslar.

Ishonch juda yuqori: «Bavariya» rahbariyati ingliz forvardi tez orada yangi shartnoma imzolashiga to‘liq ishonmoqda. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar bir necha oydan beri davom etmoqda va yangi bitim shu yilning oxirigacha yoki kelasi yilning yanvar oyida rasmiylashtirilishi kutilmoqda.

Shartnoma muddati va Keynning rejalari

Hozirda 32 yoshda bo‘lgan Keynning amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozigacha mo‘ljallangan. Futbolchining kelajakdagi rejalari ham ancha aniq bo‘lib ulgurgan:

Savol / Yo‘nalish

Keynning munosabati va holat

Amaldagi shartnoma muddati

2027 yil yozigacha

Yangi shartnoma istiqbollari

2026 yil oxiri yoki yanvarda imzolanishi kutilmoqda

Saudiya Pro-ligasi variantlari

Qiziqish bor, lekin Keyn hozircha Yaqin Sharqqa borishni istamayapti

MLS (AQSH chempionati)

Yevropadan ketsa, eng maqbul yo‘nalish. Biroq yaqin yillarda bu amalga oshmaydi

Harri Keyn hozircha o‘z e’tiborini Myunxendagi sovrinlar uchun kurashga va «Bavariya» bilan yangi zafarlar quchishga qaratgan. Shunday bo‘lsa-da, transfer bozorida uning atrofidagi voqealar rivoji ancha qiziqarli tus olmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiTomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiBugun, 10:08Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi