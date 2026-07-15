Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...
Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynning kelajagi futbol olamida yana bosh mavzuga aylandi. TEAMtalk nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, 32 yoshli hujumchi atrofidagi vaziyatni Yevropaning eng qudratli klublari yaqindan kuzatib bormoqda.
Zamin.uz ushbu transfer intrigasi va myunxenliklarning bunga munosabati tafsilotlarini taqdim etadi.
Grandlar navbatda: Keynga kimlar da’vogarlik qilmoqda?
Harri Keyn «Bavariya»da sermahsul o‘yin ko‘rsatayotgan bo‘lsa-da, uning transfer bozoridagi jozibadorligi umuman pasaygani yo‘q. Ayni paytda quyidagi klublar uning atrofidagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib bormoqda:
Angliya grandlari: «Manchester Yunayted», «Chelsi» va «Manchester Siti» hujumchini APLga qaytarish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda.
Ispaniya gigantlari: «Real Madrid» va «Barselona» ham forvardning holatiga befarq emas.
«Tottenxem» faktori: London klubi sobiq sardorining holati haqida doimiy ma’lumot olib turish huquqiga ega. Sababi, uning «Bavariya»ga transferi bo‘yicha kelishuvga maxsus bandlar kiritilgan.
«Bavariya» xavotirdami? Yo‘q, klub yangi reja tayyorlamoqda
Grandlarning bunday faolligiga qaramay, Myunxen klubi rahbariyati xotirjamlikni saqlamoqda. Ular Keynning jamoani tark etishi ehtimolidan xavotirda emaslar.
Ishonch juda yuqori: «Bavariya» rahbariyati ingliz forvardi tez orada yangi shartnoma imzolashiga to‘liq ishonmoqda. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar bir necha oydan beri davom etmoqda va yangi bitim shu yilning oxirigacha yoki kelasi yilning yanvar oyida rasmiylashtirilishi kutilmoqda.
Shartnoma muddati va Keynning rejalari
Hozirda 32 yoshda bo‘lgan Keynning amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozigacha mo‘ljallangan. Futbolchining kelajakdagi rejalari ham ancha aniq bo‘lib ulgurgan:
Savol / Yo‘nalish
Keynning munosabati va holat
Amaldagi shartnoma muddati
2027 yil yozigacha
Yangi shartnoma istiqbollari
2026 yil oxiri yoki yanvarda imzolanishi kutilmoqda
Saudiya Pro-ligasi variantlari
Qiziqish bor, lekin Keyn hozircha Yaqin Sharqqa borishni istamayapti
MLS (AQSH chempionati)
Yevropadan ketsa, eng maqbul yo‘nalish. Biroq yaqin yillarda bu amalga oshmaydi
Harri Keyn hozircha o‘z e’tiborini Myunxendagi sovrinlar uchun kurashga va «Bavariya» bilan yangi zafarlar quchishga qaratgan. Shunday bo‘lsa-da, transfer bozorida uning atrofidagi voqealar rivoji ancha qiziqarli tus olmoqda.
…