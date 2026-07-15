MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdi

·30·Texno
MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdi

Xalqaro kosmik stansiya (MKS) oʻz faoliyatini yakunlash arafasida boʻlsa-da, Rossiya va AQSH koinotni tadqiq qilishda hamkorlikni toʻxtatmoqchi emas. Roskosmos va NASA oʻzlarining milliy orbital stansiyalarini yaratish jarayonida texnik yechimlar bilan almashish va ishlarni muvofiqlashtirish boʻyicha kelishuvga erishdilar. Bu qadam global kosmik xavfsizlik va texnologik uzviylikni taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos bosh direktori oʻrinbosari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, tomonlar MKS ekspluatatsiyasi tugaganidan keyin ham aloqalarni saqlab qolish niyatida. Asosiy maqsad — har ikki davlat tomonidan quriladigan yangi stansiyalarning oʻzaro mosligini taʼminlash va texnik standartlarni birxillashtirishdir. Bu kelajakda favqulodda vaziyatlarda bir-biriga yordam berish yoki qoʻshma ilmiy loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Yagona texnik standartlar va kelajak rejalari

NASA vakillari ham ushbu hamkorlikning ahamiyatini taʼkidlab, gap birinchi navbatda kelajakdagi Rossiya va AQSH stansiyalarida qoʻllaniladigan umumiy texnik standartlar haqida ketayotganini bildirishdi. Bunday yondashuv koinot industriyasida xalqaro integratsiyani saqlab qolishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar uchta asosiy yoʻnalish boʻyicha oʻzaro hamjihatlikka kelishib olganlar.

Ushbu bayonotlar Boyqoʻngʻir kosmodromidan "Soyuz MS-29" boshqariladigan kemasining muvaffaqiyatli parvozidan soʻng yangradi. "Soyuz-2.1a" raketa-tashuvchisi 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:48 da start oldi va qisqa vaqt ichida MKS bilan tutashdi. Bu parvoz joriy hamkorlikning amaldagi isboti sifatida koʻrilmoqda.

Yangi missiya doirasida stansiyaga Roskosmos kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon yetib kelishdi. Ularning koinotdagi missiyasi 261 sutka davom etishi rejalashtirilgan. Bu vaqt ichida ekipaj aʼzolari nafaqat stansiya xavfsizligini taʼminlaydi, balki keng koʻlamli ilmiy dasturlarni ham amalga oshiradi.

Ilmiy tadqiqotlar va ochiq koinotga chiqish

Ekipaj oldida turgan vazifalar koʻlami juda keng:

  • Rossiya ilmiy dasturi doirasida 38 ta murakkab tajriba oʻtkazish;
  • Ochiq koinotga ikki marotaba chiqish va texnik xizmat koʻrsatish;
  • Yangi avlod orbital stansiyalari uchun zarur boʻlgan texnologiyalarni sinovdan oʻtkazish.
MKS loyihasi yakunlanayotgan boʻlsa-da, Rossiya va AQSH oʻrtasidagi bu kabi ilmiy-texnik muloqot koinotni oʻzlashtirishda siyosiy qarama-qarshiliklardan ustun turuvchi professional hamkorlik mavjudligini koʻrsatmoqda. Kelajakdagi milliy stansiyalar bir-biridan mustaqil boʻlsa-da, umumiy standartlar asosida ishlashi butun insoniyat uchun koinot eshiklarini ochiq qoldiradi.

NASARoskosmosMKSKoinotTehnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaRossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaBugun, 09:56Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiRoskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildiBugun, 06:23PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi