MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdi
Xalqaro kosmik stansiya (MKS) oʻz faoliyatini yakunlash arafasida boʻlsa-da, Rossiya va AQSH koinotni tadqiq qilishda hamkorlikni toʻxtatmoqchi emas. Roskosmos va NASA oʻzlarining milliy orbital stansiyalarini yaratish jarayonida texnik yechimlar bilan almashish va ishlarni muvofiqlashtirish boʻyicha kelishuvga erishdilar. Bu qadam global kosmik xavfsizlik va texnologik uzviylikni taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Roskosmos bosh direktori oʻrinbosari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, tomonlar MKS ekspluatatsiyasi tugaganidan keyin ham aloqalarni saqlab qolish niyatida. Asosiy maqsad — har ikki davlat tomonidan quriladigan yangi stansiyalarning oʻzaro mosligini taʼminlash va texnik standartlarni birxillashtirishdir. Bu kelajakda favqulodda vaziyatlarda bir-biriga yordam berish yoki qoʻshma ilmiy loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi.
Yagona texnik standartlar va kelajak rejalariNASA vakillari ham ushbu hamkorlikning ahamiyatini taʼkidlab, gap birinchi navbatda kelajakdagi Rossiya va AQSH stansiyalarida qoʻllaniladigan umumiy texnik standartlar haqida ketayotganini bildirishdi. Bunday yondashuv koinot industriyasida xalqaro integratsiyani saqlab qolishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar uchta asosiy yoʻnalish boʻyicha oʻzaro hamjihatlikka kelishib olganlar.
Ushbu bayonotlar Boyqoʻngʻir kosmodromidan "Soyuz MS-29" boshqariladigan kemasining muvaffaqiyatli parvozidan soʻng yangradi. "Soyuz-2.1a" raketa-tashuvchisi 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:48 da start oldi va qisqa vaqt ichida MKS bilan tutashdi. Bu parvoz joriy hamkorlikning amaldagi isboti sifatida koʻrilmoqda.
Yangi missiya doirasida stansiyaga Roskosmos kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon yetib kelishdi. Ularning koinotdagi missiyasi 261 sutka davom etishi rejalashtirilgan. Bu vaqt ichida ekipaj aʼzolari nafaqat stansiya xavfsizligini taʼminlaydi, balki keng koʻlamli ilmiy dasturlarni ham amalga oshiradi.
Ilmiy tadqiqotlar va ochiq koinotga chiqishEkipaj oldida turgan vazifalar koʻlami juda keng:
- Rossiya ilmiy dasturi doirasida 38 ta murakkab tajriba oʻtkazish;
- Ochiq koinotga ikki marotaba chiqish va texnik xizmat koʻrsatish;
- Yangi avlod orbital stansiyalari uchun zarur boʻlgan texnologiyalarni sinovdan oʻtkazish.
…