Barselona uchun ogʻir zarba: Frenkie de Jong uzoq muddatga safdan chiqdi
Ispaniyaning Barselona klubi va Niderlandiya terma jamoasi yetakchi yarim himoyachisi Frenkie de Jong ogʻir jarohat tufayli uzoq vaqt maydonga tusholmaydigan boʻldi. Jahon chempionatidan soʻng klub ixtiyoriga qaytgan futbolchining tibbiy koʻrik natijalari kutilganidan ancha jiddiy boʻlib chiqdi. Bu holat kataloniyaliklarning yangi mavsum oldidan rejalari va tarkib muvozanatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MARCA nashri xabariga koʻra, De Jong dushanba kuni klub mashgʻulot bazasida anʼanaviy tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatining barcha oʻyinlarida ishtirok etgan futbolchining tizzasida jiddiy muammo aniqlangan. Eslatib oʻtamiz, niderlandiyaliklar turnirning nimchorak finalida Marokashga qarshi kechgan va penaltilar seriyasigacha davom etgan qiyin bahsdan soʻng musobaqani tark etgan edi.
Dastlabki tashxislar shuni koʻrsatmoqdaki, Frenkie de Jong kamida toʻrt oy davomida davolanishi va tiklanish jarayonini oʻtashi kerak boʻladi. Bu esa tajribali yarim himoyachining noyabr oyiga qadar yashil maydonga qayta olmasligini anglatadi. Hozircha Barselona rahbariyati rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, klub ichidagi manbalar vaziyat nihoyatda murakkab ekanini tasdiqlamoqda.
Kataloniyaliklar markazdagi muammoga duch kelmoqda2019-yilning iyul oyida jamoaga kelib qoʻshilgan De Jong oʻtgan davr mobaynida klubning ajralmas boʻlagiga aylangan edi. U hozirga qadar Barselona libosida 197 ta uchrashuvda maydonga tushib, 20 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning 2029-yilga qadar moʻljallangan shartnomasi futbolchining jamoa kelajagi uchun qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi.
Ushbu jarohat De Jong uchun faoliyatidagi ketma-ket omadsizliklarning davomi boʻldi. Oʻtgan mavsumda ham u son mushaklaridagi muammo tufayli qariyb ikki oyni oʻtkazib yuborgan edi. Endilikda klub murabbiylar shtabi uning yoʻqligida yarim himoya chizigʻini qaytadan shakllantirish va boshqa futbolchilarga koʻproq masʼuliyat yuklashga majbur boʻladi.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Frenkie de Jongning Barselona safidagi yutuqlari salmoqli: u uch karra Ispaniya chempioni, ikki karra Ispaniya kubogi va uch karra mamlakat Superkubogi sohibi hisoblanadi. Uning gʻoliblik ruhiyati va oʻyinni nazorat qilish qobiliyati mavsumning hal qiluvchi pallalarida jamoa uchun juda zarur edi. Endilikda kataloniyaliklar transfer bozorida yoki ichki zaxiralar hisobiga ushbu boʻshliqni toʻldirishlari lozim.
…