Barselona uchun ogʻir zarba: Frenkie de Jong uzoq muddatga safdan chiqdi

·0·Sport
Barselona uchun ogʻir zarba: Frenkie de Jong uzoq muddatga safdan chiqdi

Ispaniyaning Barselona klubi va Niderlandiya terma jamoasi yetakchi yarim himoyachisi Frenkie de Jong ogʻir jarohat tufayli uzoq vaqt maydonga tusholmaydigan boʻldi. Jahon chempionatidan soʻng klub ixtiyoriga qaytgan futbolchining tibbiy koʻrik natijalari kutilganidan ancha jiddiy boʻlib chiqdi. Bu holat kataloniyaliklarning yangi mavsum oldidan rejalari va tarkib muvozanatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MARCA nashri xabariga koʻra, De Jong dushanba kuni klub mashgʻulot bazasida anʼanaviy tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatining barcha oʻyinlarida ishtirok etgan futbolchining tizzasida jiddiy muammo aniqlangan. Eslatib oʻtamiz, niderlandiyaliklar turnirning nimchorak finalida Marokashga qarshi kechgan va penaltilar seriyasigacha davom etgan qiyin bahsdan soʻng musobaqani tark etgan edi.

Dastlabki tashxislar shuni koʻrsatmoqdaki, Frenkie de Jong kamida toʻrt oy davomida davolanishi va tiklanish jarayonini oʻtashi kerak boʻladi. Bu esa tajribali yarim himoyachining noyabr oyiga qadar yashil maydonga qayta olmasligini anglatadi. Hozircha Barselona rahbariyati rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, klub ichidagi manbalar vaziyat nihoyatda murakkab ekanini tasdiqlamoqda.

Kataloniyaliklar markazdagi muammoga duch kelmoqda

2019-yilning iyul oyida jamoaga kelib qoʻshilgan De Jong oʻtgan davr mobaynida klubning ajralmas boʻlagiga aylangan edi. U hozirga qadar Barselona libosida 197 ta uchrashuvda maydonga tushib, 20 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning 2029-yilga qadar moʻljallangan shartnomasi futbolchining jamoa kelajagi uchun qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi.

Ushbu jarohat De Jong uchun faoliyatidagi ketma-ket omadsizliklarning davomi boʻldi. Oʻtgan mavsumda ham u son mushaklaridagi muammo tufayli qariyb ikki oyni oʻtkazib yuborgan edi. Endilikda klub murabbiylar shtabi uning yoʻqligida yarim himoya chizigʻini qaytadan shakllantirish va boshqa futbolchilarga koʻproq masʼuliyat yuklashga majbur boʻladi.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Frenkie de Jongning Barselona safidagi yutuqlari salmoqli: u uch karra Ispaniya chempioni, ikki karra Ispaniya kubogi va uch karra mamlakat Superkubogi sohibi hisoblanadi. Uning gʻoliblik ruhiyati va oʻyinni nazorat qilish qobiliyati mavsumning hal qiluvchi pallalarida jamoa uchun juda zarur edi. Endilikda kataloniyaliklar transfer bozorida yoki ichki zaxiralar hisobiga ushbu boʻshliqni toʻldirishlari lozim.

BarselonaFrenkie De JongJarohatIspaniya ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso nima uchun Liverpul emas, aynan Chelsi klubini tanlaganiga izoh berdiXabi Alonso nima uchun Liverpul emas, aynan Chelsi klubini tanlaganiga izoh berdiBugun, 20:50Arsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqdaArsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqdaBugun, 19:57Ronaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdiRonaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdiBugun, 19:51JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 19:51O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 19:38Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi