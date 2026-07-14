Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkin

·17·Texno
Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkin

Meta korporatsiyasi rahbariyati kelajakda oʻz xodimlari uchun sunʼiy intellekt (AI) resurslaridan foydalanish boʻyicha maxsus limitlar joriy etishni rejalashtirmoqda. Instagram rahbari Adam Mosseri bergan intervyusiga koʻra, yaqin bir-ikki yil ichida muhandislarning AI tokenlari uchun sarflaydigan mablagʻi ularning yillik maoshiga tenglashib qolishi mumkin. Bu esa kompaniya moliyaviy barqarorligini saqlash uchun qatʼiy nazorat mexanizmlari zarurligini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt tizimlariga yuboriladigan soʻrovlar va ulardan olinadigan javoblar muayyan miqdordagi “token”lar orqali hisoblanadi. Har bir token ortida ulkan hisoblash quvvati va elektr energiyasi xarajatlari yotadi. Lenny’s Podcast dasturida chiqish qilgan Mosseri, kuchli muhandisning “yonish darajasi” (burn rate) kompaniya uchun juda qimmatga tushayotganini taʼkidladi. Shu sababli, har bir xodimga uning ish samaradorligiga qarab maʼlum miqdorda token byudjeti ajratilishi kutilmoqda.

Texnologik gigantlar xarajatlarni optimallashtirmoqda

Meta allaqachon oʻz ichkarisida sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qilishni boshlagan. Xususan, kompaniya xodimlarning token sarfi boʻyicha oʻziga xos “reyting jadvali”ni yopib qoʻydi. Bunga sabab, ushbu tizim 2026-yilga borib kompaniyaga bir necha milliard dollar zarar keltirishi mumkinligi aniqlanganidir. Mosserining soʻzlariga koʻra, hozircha Meta xodimlari uchun hech qanday cheklov yoʻq, biroq “token kuydirgich” vazifasini oʻtaydigan samarasiz loyihalarga chek qoʻyish vaqti keldi.

Faqat Meta emas, balki boshqa yirik IT-kompaniyalar ham shunga oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. Masalan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Uber kompaniyasi 2026-yil uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt kodlash byudjetini joriy yilning aprel oyidayoq sarflab boʻlgan. Microsoft esa xarajatlarni tejash maqsadida muhandislariga taqdim etilgan Claude Code litsenziyalarini bekor qilib, barchani oʻzining shaxsiy Copilot CLI vositasiga oʻtkazgan.

Resurslarni boshqarishning yangi davri

Adam Mosseri sunʼiy intellekt tokenlarini boshqarishni oddiy ish haqi yoki operatsion xarajatlar (OpEx) bilan qiyosladi. Uning fikricha, GPU, CPU, xotira va RAM kabi resurslar cheklangan boʻlgani kabi, AI quvvatlari ham tejamkorlik bilan taqsimlanishi kerak. Kelajakda har bir muhandisga beriladigan byudjet uning kompaniyaga keltiradigan foydasi (ROI) bilan mutanosib boʻladi.

Shunga qaramay, Mosseri uzoq muddatli istiqbolda sunʼiy intellekt xizmatlari narxi pasayishiga ishonadi. Uning taxminicha, bozorga yangi AI modellari kirib kelishi va raqobat kuchayishi natijasida “narxlar urushi” boshlanadi. Bu esa kompaniyalarga oʻz muhandislarini yanada kengroq imkoniyatlar bilan taʼminlashga yoʻl ochadi. Hozircha esa, Meta kabi gigantlar “aqlsiz” xarajatlarni qisqartirish orqali oʻz byudjetini himoya qilishga majbur.

MetaInstagramSunʼyiy IntellektTexnologiyaAdam Mosseri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaSunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 21:54Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBoyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBugun, 21:51Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiGoogle Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiBugun, 21:25Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi