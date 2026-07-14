Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladi

·21·Sport
Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladi

Londonning Chelsi klubi yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoaning kelajakdagi taktik sxemalarida markaziy figurani aniqlab oldi. Ispaniyalik mutaxassis jamoaning hujumkor yarim himoyachisi Cole Palmerni "alohida iqtidor" deb atadi va butun oʻyin uslubini aynan uning atrofida shakllantirishga vaʼda berdi. Bu qaror klubning soʻnggi yillardagi beqaror natijalaridan soʻng yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Angliya terma jamoasi Thomas Tuchel boshchiligida Jahon chempionati yarim finaliga qadar yetib borgan boʻlsa-da, Cole Palmer kutilmaganda qaydnomadan tashqarida qolgan edi. Biroq, bu holat futbolchining ruhiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan. Aksincha, u bor eʼtiborini Xabi Alonso qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga qaratgan. BBC Sport nashriga bergan intervyusida murabbiy Palmerning noyob qobiliyatlarini yuqori baholadi.

Stamford Bridgedagi taktik inqilob

Xabi Alonso Palmerning oʻyin darajasi boshqalardan ajralib turishini taʼkidlamoqda. "Biz bir necha kundan beri birga ishlayapmiz va u mashgʻulotlarga juda ijobiy kayfiyatda qaytdi. Cole — oʻzgacha klassga ega futbolchi. Agar biz uning iqtidori toʻliq namoyon boʻlishi uchun sharoit yaratsak va jamoani uning atrofida qursak, muvaffaqiyatga yanada yaqinroq boʻlamiz", — deya taʼkidladi murabbiy.

Cole Palmer 2023-yil sentyabr oyida Manchester Siti safidan kelib qoʻshilganidan buyon "aristokratlar"ning haqiqiy yetakchisiga aylandi. U London klubi libosida 131 ta oʻyinda maydonga tushib, 54 ta gol va 32 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday sermahsullik Chelsi oʻtgan mavsumni 10-oʻrinda yakunlab, yevrokuboklardan quruq qolgan boʻlsa-da, Palmerning nufuzini tushirmadi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Xabi Alonso klubda faqat bosh murabbiy emas, balki kengaytirilgan vakolatlarga ega menejer sifatida ish boshlagan. U beshta sport direktori bilan hamkorlikda transfer siyosatini aynan oʻzining taktik qarashlariga moslashtirish niyatida. Asosiy maqsad — Palmerni qoʻllab-quvvatlaydigan va uning paslarini golga aylantira oladigan ijrochilarni jalb qilishdir.

Chelsi soʻnggi yillarda Konferensiyalar ligasi va FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqqan boʻlsa-da, Angliya Premer-ligasida barqarorlik yetishmayotgan edi. Alonso yangi tuzilma va Palmerning kreativligi evaziga klubni yana grandlar qatoriga qaytarishni koʻzlamoqda. Hozirda futbolchi terma jamoadagi jamoadoshlarining oʻyinini televizor orqali kuzatishga majbur boʻlsa-da, yangi mavsumda u London klubining asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.

ChelsiXabi AlonsoCole PalmerAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiNeymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiBugun, 21:59Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaKlod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaBugun, 21:51Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Bugun, 21:33FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!Bugun, 21:25Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Bugun, 21:23Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi