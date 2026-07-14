Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladi
Londonning Chelsi klubi yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoaning kelajakdagi taktik sxemalarida markaziy figurani aniqlab oldi. Ispaniyalik mutaxassis jamoaning hujumkor yarim himoyachisi Cole Palmerni "alohida iqtidor" deb atadi va butun oʻyin uslubini aynan uning atrofida shakllantirishga vaʼda berdi. Bu qaror klubning soʻnggi yillardagi beqaror natijalaridan soʻng yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Angliya terma jamoasi Thomas Tuchel boshchiligida Jahon chempionati yarim finaliga qadar yetib borgan boʻlsa-da, Cole Palmer kutilmaganda qaydnomadan tashqarida qolgan edi. Biroq, bu holat futbolchining ruhiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan. Aksincha, u bor eʼtiborini Xabi Alonso qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga qaratgan. BBC Sport nashriga bergan intervyusida murabbiy Palmerning noyob qobiliyatlarini yuqori baholadi.
Stamford Bridgedagi taktik inqilobXabi Alonso Palmerning oʻyin darajasi boshqalardan ajralib turishini taʼkidlamoqda. "Biz bir necha kundan beri birga ishlayapmiz va u mashgʻulotlarga juda ijobiy kayfiyatda qaytdi. Cole — oʻzgacha klassga ega futbolchi. Agar biz uning iqtidori toʻliq namoyon boʻlishi uchun sharoit yaratsak va jamoani uning atrofida qursak, muvaffaqiyatga yanada yaqinroq boʻlamiz", — deya taʼkidladi murabbiy.
Cole Palmer 2023-yil sentyabr oyida Manchester Siti safidan kelib qoʻshilganidan buyon "aristokratlar"ning haqiqiy yetakchisiga aylandi. U London klubi libosida 131 ta oʻyinda maydonga tushib, 54 ta gol va 32 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday sermahsullik Chelsi oʻtgan mavsumni 10-oʻrinda yakunlab, yevrokuboklardan quruq qolgan boʻlsa-da, Palmerning nufuzini tushirmadi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Xabi Alonso klubda faqat bosh murabbiy emas, balki kengaytirilgan vakolatlarga ega menejer sifatida ish boshlagan. U beshta sport direktori bilan hamkorlikda transfer siyosatini aynan oʻzining taktik qarashlariga moslashtirish niyatida. Asosiy maqsad — Palmerni qoʻllab-quvvatlaydigan va uning paslarini golga aylantira oladigan ijrochilarni jalb qilishdir.
Chelsi soʻnggi yillarda Konferensiyalar ligasi va FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqqan boʻlsa-da, Angliya Premer-ligasida barqarorlik yetishmayotgan edi. Alonso yangi tuzilma va Palmerning kreativligi evaziga klubni yana grandlar qatoriga qaytarishni koʻzlamoqda. Hozirda futbolchi terma jamoadagi jamoadoshlarining oʻyinini televizor orqali kuzatishga majbur boʻlsa-da, yangi mavsumda u London klubining asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.
…