Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...

·45·Sport
Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...

Madridning “Real” klubida Joze Mourinyu davri yangi taktik g‘oya bilan boshlanishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis jamoani ikki tayanch yarimhimoyachiga asoslangan 4-2-3-1 sxemasida o‘ynatishni rejalashtirmoqda.

Mourinyu 4-2-3-1 sxemasiga to‘xtaldi

Jurnalist Mario Kortegana tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Joze Mourinyu “Real”da asosiy taktik sxema sifatida 4-2-3-1 variantni ko‘rmoqda.

Bu tizimda jamoa himoya va hujum o‘rtasida muvozanat saqlashi kerak bo‘ladi. Ayniqsa, markazdagi ikki tayanch yarimhimoyachi roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Mourinyu uslubida bu bejiz emas: u odatda avval himoya barqarorligini ta’minlaydi, keyin yulduzlar uchun hujumda erkinlik ochadi.

Chuameni — “qattiq” tayanch rolida

Xabarga ko‘ra, ikki tayanch yarimhimoyachidan biri o‘z pozitsiyasida qat’iy turishi va asosan mudofaa vazifalarini bajarishi kerak.

Bu rolga asosiy nomzod sifatida Oreliyen Chuameni ko‘rilmoqda.

Fransiyalik futbolchi himoya chizig‘i oldida turib, raqib hujumlarini buzish, markazni yopish va to‘pni birinchi pas orqali oldinga chiqarish vazifasini bajarishi mumkin.

Rol

Nomzod

Vazifa

Pozitsion tayanch

Oreliyen Chuameni

himoyani yopish, markazda muvozanat saqlash

Erkinroq tayanch

Federiko Valverde yoki yangi futbolchi

pressing, yugurish, hujumga qo‘shilish

10-raqam hududi

Bellingem yoki boshqa kreativ futbolchi

hujumni bog‘lash, so‘nggi pas

Bu tizimda Chuameni “ko‘rinmas ish”ni bajarishi kerak bo‘ladi. Ya’ni gol urmasligi mumkin, ammo jamoa muvozanati aynan unga bog‘liq bo‘ladi.

Valverde yoki yangi transfer?

Ikkinchi tayanch yarimhimoyachiga Mourinyu ko‘proq erkinlik berishi kutilmoqda.

Bu pozitsiyada Federiko Valverde o‘ynashi mumkin. Uning jismoniy tayyorgarligi, katta hajmda ish bajarishi, hujum va himoya o‘rtasida tez harakatlanishi Mourinyu talablariga mos keladi.

Biroq yana bir variant bor: agar “Real” yangi yarimhimoyachi transferini rasmiylashtirsa, bu rol yangi futbolchiga topshirilishi ham mumkin.

Bu yerda Mourinyuning asosiy talabi aniq: markaz faqat texnika bilan emas, intizom, kuch va jismoniy barqarorlik bilan ham ishlashi kerak.

Bu sxema yulduzlar uchun nima beradi?

“Real” tarkibida Kilian Mbappe, Vinisius Junior, Jud Bellingem kabi yulduzlar bor. 4-2-3-1 sxemasi ularning hujumdagi erkinligini saqlab qolish bilan birga, orqada xavfsizlik yaratishi mumkin.

Mourinyu uchun eng katta masala — yulduzlar soni emas, ularni bitta mexanizmga aylantirish.

Agar ikki tayanch markazni to‘g‘ri ushlab tursa, hujum chizig‘idagi futbolchilar ko‘proq erkin harakat qiladi. Bu esa Mbappe va Vinisius kabi tezkor o‘yinchilar uchun juda qulay.

“Barselona”ga boy berilgan chempionlik ta’siri

2025/26 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra, “Real” La Ligada ikkinchi o‘rinni egalladi va chempionlikni “Barselona”ga boy berdi.

Bu natija Madrid klubi uchun katta signal bo‘ldi. Endi jamoa faqat tarkibni emas, o‘yin g‘oyasini ham qayta qurishga majbur.

Mourinyuning 4-2-3-1 rejasi aynan shu nuqtada muhim: u “Real”ni yanada qattiqroq, tartibliroq va pragmatikroq jamoaga aylantirishni istayapti.

Mourinyu uslubi qaytmoqdami?

Joze Mourinyu uchun 4-2-3-1 begona sxema emas. U faoliyati davomida ko‘p marta ikki tayanchli tizimlar orqali jamoalarini barqaror qilgan.

Bu formatda jamoa bir vaqtning o‘zida ham himoyada mustahkam, ham hujumda tez bo‘lishi mumkin. Lekin buning uchun futbolchilardan yuqori intizom talab qilinadi.

Mourinyu futbolchilardan faqat to‘p bilan ijodkorlik emas, to‘psiz harakat, pozitsiyaga qaytish va taktik mas’uliyat ham kutadi.

Asosiy savol — yulduzlar bu tizimga moslashadimi?

“Real”dagi eng katta intriga shu: Mourinyuning qat’iy taktik talabi va jamoadagi superyulduzlar erkinligi qanday uyg‘unlashadi?

Mbappe, Vinisius va Bellingem kabi futbolchilar individual mahorat orqali o‘yinni hal qila oladi. Ammo Mourinyu ulardan jamoaviy intizomni ham talab qiladi.

Agar bu muvozanat topilsa, “Real” yana juda xavfli jamoaga aylanishi mumkin. Agar yo‘q — kiyinish xonasida savollar ko‘payishi ehtimoli bor.

Yangi “Real” qanday ko‘rinish oladi?

Mourinyuning rejasi hozircha rasmiy taktik e’lon emas, ammo xabarlar Madridda katta o‘zgarish tayyorlanayotganini ko‘rsatmoqda.

4-2-3-1 sxemasi “Real”ga markazda tartib, himoyada mustahkamlik va hujumda yulduzlar uchun erkinlik berishi mumkin.

Endi asosiy savol shu: Mourinyu “Real”dagi yulduzlarni o‘zining qattiq taktik tizimiga moslashtira oladimi yoki Madridda yana bir katta eksperiment boshlanyaptimi?

José MourinhoReal MadridAurélien TchouaméniFederico ValverdeMario Cortegana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiNeymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiBugun, 21:59Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaKlod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaBugun, 21:51Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiXabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiBugun, 21:38Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Bugun, 21:33FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!Bugun, 21:25Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi