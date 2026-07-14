Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...
Madridning “Real” klubida Joze Mourinyu davri yangi taktik g‘oya bilan boshlanishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis jamoani ikki tayanch yarimhimoyachiga asoslangan 4-2-3-1 sxemasida o‘ynatishni rejalashtirmoqda.
Mourinyu 4-2-3-1 sxemasiga to‘xtaldi
Jurnalist Mario Kortegana tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Joze Mourinyu “Real”da asosiy taktik sxema sifatida 4-2-3-1 variantni ko‘rmoqda.
Bu tizimda jamoa himoya va hujum o‘rtasida muvozanat saqlashi kerak bo‘ladi. Ayniqsa, markazdagi ikki tayanch yarimhimoyachi roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Mourinyu uslubida bu bejiz emas: u odatda avval himoya barqarorligini ta’minlaydi, keyin yulduzlar uchun hujumda erkinlik ochadi.
Chuameni — “qattiq” tayanch rolida
Xabarga ko‘ra, ikki tayanch yarimhimoyachidan biri o‘z pozitsiyasida qat’iy turishi va asosan mudofaa vazifalarini bajarishi kerak.
Bu rolga asosiy nomzod sifatida Oreliyen Chuameni ko‘rilmoqda.
Fransiyalik futbolchi himoya chizig‘i oldida turib, raqib hujumlarini buzish, markazni yopish va to‘pni birinchi pas orqali oldinga chiqarish vazifasini bajarishi mumkin.
Rol
Nomzod
Vazifa
Pozitsion tayanch
Oreliyen Chuameni
himoyani yopish, markazda muvozanat saqlash
Erkinroq tayanch
Federiko Valverde yoki yangi futbolchi
pressing, yugurish, hujumga qo‘shilish
10-raqam hududi
Bellingem yoki boshqa kreativ futbolchi
hujumni bog‘lash, so‘nggi pas
Bu tizimda Chuameni “ko‘rinmas ish”ni bajarishi kerak bo‘ladi. Ya’ni gol urmasligi mumkin, ammo jamoa muvozanati aynan unga bog‘liq bo‘ladi.
Valverde yoki yangi transfer?
Ikkinchi tayanch yarimhimoyachiga Mourinyu ko‘proq erkinlik berishi kutilmoqda.
Bu pozitsiyada Federiko Valverde o‘ynashi mumkin. Uning jismoniy tayyorgarligi, katta hajmda ish bajarishi, hujum va himoya o‘rtasida tez harakatlanishi Mourinyu talablariga mos keladi.
Biroq yana bir variant bor: agar “Real” yangi yarimhimoyachi transferini rasmiylashtirsa, bu rol yangi futbolchiga topshirilishi ham mumkin.
Bu yerda Mourinyuning asosiy talabi aniq: markaz faqat texnika bilan emas, intizom, kuch va jismoniy barqarorlik bilan ham ishlashi kerak.
Bu sxema yulduzlar uchun nima beradi?
“Real” tarkibida Kilian Mbappe, Vinisius Junior, Jud Bellingem kabi yulduzlar bor. 4-2-3-1 sxemasi ularning hujumdagi erkinligini saqlab qolish bilan birga, orqada xavfsizlik yaratishi mumkin.
Mourinyu uchun eng katta masala — yulduzlar soni emas, ularni bitta mexanizmga aylantirish.
Agar ikki tayanch markazni to‘g‘ri ushlab tursa, hujum chizig‘idagi futbolchilar ko‘proq erkin harakat qiladi. Bu esa Mbappe va Vinisius kabi tezkor o‘yinchilar uchun juda qulay.
“Barselona”ga boy berilgan chempionlik ta’siri
2025/26 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra, “Real” La Ligada ikkinchi o‘rinni egalladi va chempionlikni “Barselona”ga boy berdi.
Bu natija Madrid klubi uchun katta signal bo‘ldi. Endi jamoa faqat tarkibni emas, o‘yin g‘oyasini ham qayta qurishga majbur.
Mourinyuning 4-2-3-1 rejasi aynan shu nuqtada muhim: u “Real”ni yanada qattiqroq, tartibliroq va pragmatikroq jamoaga aylantirishni istayapti.
Mourinyu uslubi qaytmoqdami?
Joze Mourinyu uchun 4-2-3-1 begona sxema emas. U faoliyati davomida ko‘p marta ikki tayanchli tizimlar orqali jamoalarini barqaror qilgan.
Bu formatda jamoa bir vaqtning o‘zida ham himoyada mustahkam, ham hujumda tez bo‘lishi mumkin. Lekin buning uchun futbolchilardan yuqori intizom talab qilinadi.
Mourinyu futbolchilardan faqat to‘p bilan ijodkorlik emas, to‘psiz harakat, pozitsiyaga qaytish va taktik mas’uliyat ham kutadi.
Asosiy savol — yulduzlar bu tizimga moslashadimi?
“Real”dagi eng katta intriga shu: Mourinyuning qat’iy taktik talabi va jamoadagi superyulduzlar erkinligi qanday uyg‘unlashadi?
Mbappe, Vinisius va Bellingem kabi futbolchilar individual mahorat orqali o‘yinni hal qila oladi. Ammo Mourinyu ulardan jamoaviy intizomni ham talab qiladi.
Agar bu muvozanat topilsa, “Real” yana juda xavfli jamoaga aylanishi mumkin. Agar yo‘q — kiyinish xonasida savollar ko‘payishi ehtimoli bor.
Yangi “Real” qanday ko‘rinish oladi?
Mourinyuning rejasi hozircha rasmiy taktik e’lon emas, ammo xabarlar Madridda katta o‘zgarish tayyorlanayotganini ko‘rsatmoqda.
4-2-3-1 sxemasi “Real”ga markazda tartib, himoyada mustahkamlik va hujumda yulduzlar uchun erkinlik berishi mumkin.
Endi asosiy savol shu: Mourinyu “Real”dagi yulduzlarni o‘zining qattiq taktik tizimiga moslashtira oladimi yoki Madridda yana bir katta eksperiment boshlanyaptimi?
…