Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldi
Qozogʻistondagi Boyqoʻngʻir kosmodromidan navbatdagi strategik parvoz amalga oshirildi. 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:47 da Rossiyaning “Soyuz-2.1a” raketa-tashuvchisi “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan kemasini orbitaga olib chiqdi. Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) 75-uzoq muddatli ekspeditsiya a’zolarini va muhim ilmiy uskunalarni yetkazishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ekipaj tarkibidan Rossiya qahramonlari, kosmonavtlar Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ta’kidlash joizki, Pyotr Dubrov va Anna Kikina uchun bu koinotga ikkinchi parvoz hisoblanadi. Kikina avvalroq SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kemasida orbitaga chiqqan boʻlsa, Anil Menon uchun bu debyut parvozdir. Ushbu xalqaro hamkorlik koinotni oʻrganish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalarEkspeditsiya davomida ekipaj 38 ta ilmiy tajriba va maqsadli ishlarni bajarishi rejalashtirilgan. Ularning asosiy qismi tibbiy-biologik va biotexnologik tadqiqotlarga yoʻnaltirilgan. Xususan, “Soyuz MS-29” kemasi bortida “Progness” va “Energiya” korporatsiyalari tomonidan ishlab chiqilgan eng soʻnggi texnologik namunalar yetkazildi.
Yangi dasturlar orasida “Gazanalizator-FS” tizimi alohida ahamiyatga ega. Ushbu qurilma stansiya atmosferasidagi gazlar tarkibini avtomatik nazorat qiladi va hatto eng kichik oʻzgarishlarni ham aniqlay oladi. Bu tizim kelajakda uzoq koinotga amalga oshiriladigan parvozlarda xavfsizlikni ta’minlash uchun asos boʻlib xizmat qiladi.
Robototexnika va Quyosh faolligiYana bir qiziqarli loyiha “Teledroid” deb nomlanib, unda antropomorf (odamsimon) robot bilan tajribalar oʻtkaziladi. Robot ham avtonom rejimda, ham “avatar” rejimida — operator harakatlarini takrorlagan holda ishlashi mumkin. Ushbu texnologiya inson hayoti uchun xavfli boʻlgan ochiq koinotdagi ishlarni robotlarga topshirish imkonini beradi.
Shuningdek, kosmonavtlar “QUYOSH-TERAGERTS” tajribasini davom ettiradilar. Bu orqali Quyosh atmosferasidagi energiya ajralishi oʻrganiladi. Olingan ma’lumotlar Yerdagi aloqa vositalari va sun’iy yoʻldoshlar ishiga salbiy ta’sir koʻrsatuvchi magnit boʻronlarini oldindan prognoz qilishda yordam beradi.
ixbt.com ma’lumotiga koʻra, parvoz dasturi doirasida Pyotr Dubrov va Anna Kikina ikki marotaba ochiq koinotga chiqishi koʻzda tutilgan. Ekipaj almashinuvi yakunlangach, stansiyaning amaldagi a’zolari Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev va Christopher Williams “Soyuz MS-28” kemasida Yerga qaytadilar. Rossiyalik Andrey Fedyaev esa yangi ekspeditsiya tarkibida oʻz ishini davom ettiradi.
…