Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldi

·25·Texno
Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldi

Qozogʻistondagi Boyqoʻngʻir kosmodromidan navbatdagi strategik parvoz amalga oshirildi. 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:47 da Rossiyaning “Soyuz-2.1a” raketa-tashuvchisi “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan kemasini orbitaga olib chiqdi. Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) 75-uzoq muddatli ekspeditsiya a’zolarini va muhim ilmiy uskunalarni yetkazishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekipaj tarkibidan Rossiya qahramonlari, kosmonavtlar Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ta’kidlash joizki, Pyotr Dubrov va Anna Kikina uchun bu koinotga ikkinchi parvoz hisoblanadi. Kikina avvalroq SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kemasida orbitaga chiqqan boʻlsa, Anil Menon uchun bu debyut parvozdir. Ushbu xalqaro hamkorlik koinotni oʻrganish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalar

Ekspeditsiya davomida ekipaj 38 ta ilmiy tajriba va maqsadli ishlarni bajarishi rejalashtirilgan. Ularning asosiy qismi tibbiy-biologik va biotexnologik tadqiqotlarga yoʻnaltirilgan. Xususan, “Soyuz MS-29” kemasi bortida “Progness” va “Energiya” korporatsiyalari tomonidan ishlab chiqilgan eng soʻnggi texnologik namunalar yetkazildi.

Yangi dasturlar orasida “Gazanalizator-FS” tizimi alohida ahamiyatga ega. Ushbu qurilma stansiya atmosferasidagi gazlar tarkibini avtomatik nazorat qiladi va hatto eng kichik oʻzgarishlarni ham aniqlay oladi. Bu tizim kelajakda uzoq koinotga amalga oshiriladigan parvozlarda xavfsizlikni ta’minlash uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Robototexnika va Quyosh faolligi

Yana bir qiziqarli loyiha “Teledroid” deb nomlanib, unda antropomorf (odamsimon) robot bilan tajribalar oʻtkaziladi. Robot ham avtonom rejimda, ham “avatar” rejimida — operator harakatlarini takrorlagan holda ishlashi mumkin. Ushbu texnologiya inson hayoti uchun xavfli boʻlgan ochiq koinotdagi ishlarni robotlarga topshirish imkonini beradi.

Shuningdek, kosmonavtlar “QUYOSH-TERAGERTS” tajribasini davom ettiradilar. Bu orqali Quyosh atmosferasidagi energiya ajralishi oʻrganiladi. Olingan ma’lumotlar Yerdagi aloqa vositalari va sun’iy yoʻldoshlar ishiga salbiy ta’sir koʻrsatuvchi magnit boʻronlarini oldindan prognoz qilishda yordam beradi.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, parvoz dasturi doirasida Pyotr Dubrov va Anna Kikina ikki marotaba ochiq koinotga chiqishi koʻzda tutilgan. Ekipaj almashinuvi yakunlangach, stansiyaning amaldagi a’zolari Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev va Christopher Williams “Soyuz MS-28” kemasida Yerga qaytadilar. Rossiyalik Andrey Fedyaev esa yangi ekspeditsiya tarkibida oʻz ishini davom ettiradi.

KoinotBoyqo’ng’irSoyuz MS-29XKSNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiBugun, 22:26Sunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiSunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiBugun, 22:21Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaSunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 21:54Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinMeta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinBugun, 21:25Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiGoogle Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiBugun, 21:25Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi