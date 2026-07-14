Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdi

·31·Sport
Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdi

Braziliya olimpiya terma jamoasi bilan oltin medallarni qoʻlga kiritgan tajribali murabbiy Rogerio Micale mamlakat futboli yulduzi Neymar borasida shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, hujumchi 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng faoliyatini yakunlamasligi va 2030-yilgi turnirda ishtirok etishi lozim. Micale Neymarning mahoratini Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar bilan bir qatorga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Braziliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiya termasidan magʻlubiyatga uchrab, musobaqani tark etgan edi. Oʻshanda Erling Xoland boshchiligidagi skandinaviyaliklar gʻalaba qozongan, Neymar esa uchrashuvdan soʻng koʻz yoshlari bilan xalqaro faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilgandi. Biroq Micale bu qarorni shoshqaloqlik deb hisoblamoqda.

Ancelotti va Neymarga boʻlgan munosabat

ESPN nashri xabariga koʻra, Rogerio Micale Braziliya terma jamoasi ustozi Carlo Ancelotti tomonidan Neymarga berilgan oʻyin vaqtidan norozi boʻlgan. Turnirga jarohat bilan kelgan hujumchi Shotlandiyaga qarshi bahsda 14 daqiqa, Norvegiya bilan oʻyinda esa atigi 23 daqiqa harakat qilgan edi. Garchi Neymar Norvegiyaga qarshi oʻyin oxirida penaltidan gol urgan boʻlsa-da, bu jamoani qutqarib qolishga yetmadi.

Micale dunyo darajasidagi yulduzlarga alohida yondashuv kerakligini taʼkidladi. "Neymar men uchun Braziliyaning eng yaxshi futbolchisi. Ancelotti haqida gapirishga haqqim bormi yoki yoʻq, lekin Neymardan yaxshiroq foydalanish kerak edi. Xuddi Messi, Cristiano Ronaldo yoki Muhammad Salah kabi. Men Misrda ishlaganman va u yerda Salahning eng yuqori darajada oʻynashi uchun butun bir tizim yaratilganiga guvoh boʻlganman", — deydi murabbiy.

Mutaxassisning fikricha, futbolchining jismoniy holati 100 foiz tayyor boʻlmagan taqdirda ham, uning maydonda boʻlishi raqiblar uchun ruhiy bosim va jamoadoshlari uchun katta motivatsiya manbai hisoblanadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday iqtidorlar oʻyin taqdirini birgina vaziyatda hal qilib yuborishga qodir.

2030-yilgi mundial sari umid

Micale Neymarning qaytishiga shunchalik ishonadiki, u hatto chipta sotib olib, uning oʻyinlarini tomosha qilishga tayyorligini bildirdi. "Keyingi siklda men Neymarni maydonda koʻrishni istayman. Braziliyadagi koʻplab oʻyinlarga taklif qilishsa ham bormasligim mumkin, lekin Neymar oʻynasa, har qanday holatda ham stadionga boraman. Neymar — bahs-munozaralarga oʻrin qoldirmaydigan darajadagi futbolchi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Eslatib oʻtamiz, Neymar 2010-yilda oʻz debyutini oʻtkazgan "MetLife Stadium"da xalqaro faoliyatiga nuqta qoʻyganini eʼlon qilgan edi. Oʻshanda u hissiyotlarga berilib: "Hammasi tugadi, men qoʻlimdan kelganini qildim", deya bayonot bergan. Biroq futbol jamoatchiligi va muxlislar hali ham 32 yoshli yulduzning katta sahnaga qaytishidan umidvor boʻlib turishibdi.

NeymarBraziliyaCarlo AncelottiFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaKlod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaBugun, 21:51Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiXabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiBugun, 21:38Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Bugun, 21:33FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!Bugun, 21:25Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Bugun, 21:23Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi