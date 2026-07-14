Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdi
Braziliya olimpiya terma jamoasi bilan oltin medallarni qoʻlga kiritgan tajribali murabbiy Rogerio Micale mamlakat futboli yulduzi Neymar borasida shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, hujumchi 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng faoliyatini yakunlamasligi va 2030-yilgi turnirda ishtirok etishi lozim. Micale Neymarning mahoratini Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar bilan bir qatorga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Braziliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiya termasidan magʻlubiyatga uchrab, musobaqani tark etgan edi. Oʻshanda Erling Xoland boshchiligidagi skandinaviyaliklar gʻalaba qozongan, Neymar esa uchrashuvdan soʻng koʻz yoshlari bilan xalqaro faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilgandi. Biroq Micale bu qarorni shoshqaloqlik deb hisoblamoqda.
Ancelotti va Neymarga boʻlgan munosabatESPN nashri xabariga koʻra, Rogerio Micale Braziliya terma jamoasi ustozi Carlo Ancelotti tomonidan Neymarga berilgan oʻyin vaqtidan norozi boʻlgan. Turnirga jarohat bilan kelgan hujumchi Shotlandiyaga qarshi bahsda 14 daqiqa, Norvegiya bilan oʻyinda esa atigi 23 daqiqa harakat qilgan edi. Garchi Neymar Norvegiyaga qarshi oʻyin oxirida penaltidan gol urgan boʻlsa-da, bu jamoani qutqarib qolishga yetmadi.
Micale dunyo darajasidagi yulduzlarga alohida yondashuv kerakligini taʼkidladi. "Neymar men uchun Braziliyaning eng yaxshi futbolchisi. Ancelotti haqida gapirishga haqqim bormi yoki yoʻq, lekin Neymardan yaxshiroq foydalanish kerak edi. Xuddi Messi, Cristiano Ronaldo yoki Muhammad Salah kabi. Men Misrda ishlaganman va u yerda Salahning eng yuqori darajada oʻynashi uchun butun bir tizim yaratilganiga guvoh boʻlganman", — deydi murabbiy.
Mutaxassisning fikricha, futbolchining jismoniy holati 100 foiz tayyor boʻlmagan taqdirda ham, uning maydonda boʻlishi raqiblar uchun ruhiy bosim va jamoadoshlari uchun katta motivatsiya manbai hisoblanadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday iqtidorlar oʻyin taqdirini birgina vaziyatda hal qilib yuborishga qodir.
2030-yilgi mundial sari umidMicale Neymarning qaytishiga shunchalik ishonadiki, u hatto chipta sotib olib, uning oʻyinlarini tomosha qilishga tayyorligini bildirdi. "Keyingi siklda men Neymarni maydonda koʻrishni istayman. Braziliyadagi koʻplab oʻyinlarga taklif qilishsa ham bormasligim mumkin, lekin Neymar oʻynasa, har qanday holatda ham stadionga boraman. Neymar — bahs-munozaralarga oʻrin qoldirmaydigan darajadagi futbolchi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Eslatib oʻtamiz, Neymar 2010-yilda oʻz debyutini oʻtkazgan "MetLife Stadium"da xalqaro faoliyatiga nuqta qoʻyganini eʼlon qilgan edi. Oʻshanda u hissiyotlarga berilib: "Hammasi tugadi, men qoʻlimdan kelganini qildim", deya bayonot bergan. Biroq futbol jamoatchiligi va muxlislar hali ham 32 yoshli yulduzning katta sahnaga qaytishidan umidvor boʻlib turishibdi.
…