Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildi
Moskva shahar transport tizimi raqamlashtirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Ikkinchi Moskva markaziy diametri (MCD-2) bekatlarida yoʻlovchilar uchun biometrik maʼlumotlar, yaʼni yuzni tanish texnologiyasi orqali yoʻl haqini toʻlash tizimi rasman ishga tushirildi. Bu yangilik shahar transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yoʻlovchilarga qoʻshimcha qulayliklar yaratish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Moskva meri va hukumati rasmiy saytida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, hozirda MCD-2 yoʻnalishidagi 25 ta bekatda jami 118 ta turniket ushbu tizimga ulangan. Har bir bekatda kirish va chiqish uchun kamida bittadan maxsus turniket ajratilgan boʻlib, ular yoʻlovchilarga oson koʻrinishi uchun tabaqalarida va kameralar ostida maxsus stikerlar bilan belgilab qoʻyilgan.
Tizimning qamrovi va kelajakdagi rejalarBiometrik toʻlov tizimi Moskva transportida yangilik emas, biroq uning qamrovi kengayib bormoqda. Bugungi kunda ushbu xizmatdan Moskva metrosining barcha bekatlarida, Moskva markaziy halqasida (MCK), Aeroekspress poyezdlarida, muntazam daryo yoʻnalishlarida hamda MCD-1 va MCD-4 yoʻnalishlarida foydalanish mumkin. MCD-2 ning qoʻshilishi tizimning yaxlitligini taʼminlashga xizmat qiladi.
Moskva meri oʻrinbosari Maksim Liksutovning soʻzlariga koʻra, yil yakuniga qadar biometriya orqali toʻlov imkoniyati MCD-3 yoʻnalishida ham yoʻlga qoʻyiladi. Bu esa poytaxtning barcha asosiy temir yoʻl arteriyalarini yagona, kontaktsiz toʻlov tizimi bilan qamrab olish imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu texnologiya bekatlardagi navbatlarni kamaytirishga yordam berishini taʼkidlamoqda.
Xavfsizlik va roʻyxatdan oʻtish tartibiXizmatdan foydalanishni istagan yoʻlovchilar "Metro Moskvi" mobil ilovasi orqali roʻyxatdan oʻtishlari lozim. Tizimning ishlash prinsipi yuqori darajadagi xavfsizlikka asoslangan: roʻyxatdan oʻtish vaqtida neyrotarmoq foydalanuvchi fotosuratini shaxssizlashtirilgan belgilar toʻplamiga aylantiradi. Bu maʼlumotlarni qaytadan tasvir holatiga keltirish yoki muayyan shaxs bilan bogʻlash mutlaqo imkonsizdir.
Turniketdan oʻtish jarayonida esa "Layvnes" (Liveness) deb nomlangan maxsus texnologiya qoʻllaniladi. U tirik insonni oddiy fotosurat yoki videotasvirdan ajrata oladi. Tizim yoʻlovchining yuz mimikasi va harakatlarini tahlil qilib, soʻngra toʻlovni amalga oshiradi. Shahar maʼmuriyatining ishontirishicha, barcha maʼlumotlar bank darajasidagi himoya tizimi bilan shifrlangan.
Ushbu texnologiyaning joriy etilishi Oʻzbekiston kabi jamoat transportini raqamlashtirayotgan davlatlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Toshkent metrosida ham soʻnggi yillarda QR-kod va bank kartalari orqali toʻlov tizimlari kengaymoqda, biometrik toʻlovlar esa kelajakdagi transport rivojlanishining mantiqiy davomi sifatida qaralishi mumkin.
…