Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildi

·21·Avto
Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildi

Moskva shahar transport tizimi raqamlashtirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Ikkinchi Moskva markaziy diametri (MCD-2) bekatlarida yoʻlovchilar uchun biometrik maʼlumotlar, yaʼni yuzni tanish texnologiyasi orqali yoʻl haqini toʻlash tizimi rasman ishga tushirildi. Bu yangilik shahar transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yoʻlovchilarga qoʻshimcha qulayliklar yaratish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Moskva meri va hukumati rasmiy saytida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, hozirda MCD-2 yoʻnalishidagi 25 ta bekatda jami 118 ta turniket ushbu tizimga ulangan. Har bir bekatda kirish va chiqish uchun kamida bittadan maxsus turniket ajratilgan boʻlib, ular yoʻlovchilarga oson koʻrinishi uchun tabaqalarida va kameralar ostida maxsus stikerlar bilan belgilab qoʻyilgan.

Tizimning qamrovi va kelajakdagi rejalar

Biometrik toʻlov tizimi Moskva transportida yangilik emas, biroq uning qamrovi kengayib bormoqda. Bugungi kunda ushbu xizmatdan Moskva metrosining barcha bekatlarida, Moskva markaziy halqasida (MCK), Aeroekspress poyezdlarida, muntazam daryo yoʻnalishlarida hamda MCD-1 va MCD-4 yoʻnalishlarida foydalanish mumkin. MCD-2 ning qoʻshilishi tizimning yaxlitligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Moskva meri oʻrinbosari Maksim Liksutovning soʻzlariga koʻra, yil yakuniga qadar biometriya orqali toʻlov imkoniyati MCD-3 yoʻnalishida ham yoʻlga qoʻyiladi. Bu esa poytaxtning barcha asosiy temir yoʻl arteriyalarini yagona, kontaktsiz toʻlov tizimi bilan qamrab olish imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu texnologiya bekatlardagi navbatlarni kamaytirishga yordam berishini taʼkidlamoqda.

Xavfsizlik va roʻyxatdan oʻtish tartibi

Xizmatdan foydalanishni istagan yoʻlovchilar "Metro Moskvi" mobil ilovasi orqali roʻyxatdan oʻtishlari lozim. Tizimning ishlash prinsipi yuqori darajadagi xavfsizlikka asoslangan: roʻyxatdan oʻtish vaqtida neyrotarmoq foydalanuvchi fotosuratini shaxssizlashtirilgan belgilar toʻplamiga aylantiradi. Bu maʼlumotlarni qaytadan tasvir holatiga keltirish yoki muayyan shaxs bilan bogʻlash mutlaqo imkonsizdir.

Turniketdan oʻtish jarayonida esa "Layvnes" (Liveness) deb nomlangan maxsus texnologiya qoʻllaniladi. U tirik insonni oddiy fotosurat yoki videotasvirdan ajrata oladi. Tizim yoʻlovchining yuz mimikasi va harakatlarini tahlil qilib, soʻngra toʻlovni amalga oshiradi. Shahar maʼmuriyatining ishontirishicha, barcha maʼlumotlar bank darajasidagi himoya tizimi bilan shifrlangan.

Ushbu texnologiyaning joriy etilishi Oʻzbekiston kabi jamoat transportini raqamlashtirayotgan davlatlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Toshkent metrosida ham soʻnggi yillarda QR-kod va bank kartalari orqali toʻlov tizimlari kengaymoqda, biometrik toʻlovlar esa kelajakdagi transport rivojlanishining mantiqiy davomi sifatida qaralishi mumkin.

MoskvaTransportBiometriyaTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariBugun, 20:30AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiBugun, 20:27Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Bugun, 20:00Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 16:52Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiBugun, 16:26Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiGenesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiBugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi