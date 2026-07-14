Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadi

·19·Texno
Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadi

Google kompaniyasi oʻzining tasvirlarni qidirish xizmati — Google Images tashkil etilganining 25 yilligi munosabati bilan platformani tubdan yangilashga qaror qildi. Endilikda ushbu servis shunchaki qidiruv vositasi emas, balki foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos ravishda yangilanib turadigan dinamik galereyaga aylanadi. Bu oʻzgarish Google platformasini mashhur Pinterest ijtimoiy tarmogʻiga oʻxshatib qoʻyadi va foydalanuvchilarning saytda koʻproq vaqt oʻtkazishini taʼminlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Google Images foydalanuvchining koʻrishlar tarixi va qiziqishlaridan kelib chiqib shakllanadigan "For You" (Siz uchun) boʻlimiga ega boʻladi. Bu yerda tasvirlar cheksiz tasma koʻrinishida taqdim etiladi va real vaqt rejimida yangilanib boradi. Bu orqali Google foydalanuvchilarga moda, interyer dizayni yoki sayohat kabi yoʻnalishlarda yangi gʻoyalarni kashf qilish imkonini bermoqda.

Kolleksiyalar va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Yangi dizayndagi muhim funksiyalardan biri — bu "Kolleksiyalar" tizimidir. Foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan suratlarni maxsus papkalarga saqlab qoʻyishlari mumkin. Masalan, taʼtil uchun kiyimlar toʻplami yoki uy dizayni uchun gʻoyalarni alohida tablarda saqlash va keyinchalik ularga qaytish imkoniyati yaratiladi. Bu funksiya ayniqsa ijodkorlar va rejalashtirishni xush koʻruvchilar uchun qulaylik yaratadi.

Bundan tashqari, Google qidiruv tizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy intellekt yordamida rasm chizish funksiyasini integratsiya qilmoqda. Agar foydalanuvchi internetda mavjud boʻlmagan oʻta oʻziga xos tasvirni qidirsa, u Google ekotizimidan chiqmagan holda matnli soʻrov orqali yangi rasm yaratishi mumkin boʻladi. Bu ChatGPT kabi uchinchi tomon xizmatlari bilan raqobatda Google ustunligini oshirishga xizmat qiladi.

Tasvirlarni yaratish uchun kompaniyaning eng soʻnggi Nano Banana modeli qoʻllaniladi. Ushbu texnologiya nafaqat yangi suratlar chizadi, balki mavjud gʻoyalarni vizuallashtirishga ham yordam beradi. Masalan, xonaning devorlarini boshqa rangda tasavvur qilish yoki talabalar turar joyini maʼlum bir uslubda bezatish qanday koʻrinishini sunʼiy intellekt yordamida koʻrish mumkin.

Yangi dizayn va funksiyalar dastlab AQSHda ingliz tilidagi foydalanuvchilar uchun ish stoli (desktop) versiyasida ishga tushiriladi. Google Images yangilanishlaridan toʻliq foydalanish uchun foydalanuvchilar oʻz Google hisoblariga kirgan boʻlishlari talab etiladi. Keyinchalik ushbu imkoniyatlar boshqa hududlar va tillar uchun ham kengaytirilishi kutilmoqda.

Ushbu strategik qadam Google uchun reklama tushumlarini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilar platformada qancha koʻp vaqt sarflasa va vizual kontent bilan koʻproq aloqada boʻlsa, kompaniya shunchalik koʻp maqsadli reklamalarni joylashtirish imkoniga ega boʻladi. Bu esa Google Images xizmatini oddiy utilitadan toʻlaqonli ijtimoiy-vizual platformaga aylantiradi.

GoogleGoogle ImagesPinterestSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaSunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 21:54Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBoyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBugun, 21:51Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinMeta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinBugun, 21:25Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi