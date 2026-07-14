Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadi
Google kompaniyasi oʻzining tasvirlarni qidirish xizmati — Google Images tashkil etilganining 25 yilligi munosabati bilan platformani tubdan yangilashga qaror qildi. Endilikda ushbu servis shunchaki qidiruv vositasi emas, balki foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos ravishda yangilanib turadigan dinamik galereyaga aylanadi. Bu oʻzgarish Google platformasini mashhur Pinterest ijtimoiy tarmogʻiga oʻxshatib qoʻyadi va foydalanuvchilarning saytda koʻproq vaqt oʻtkazishini taʼminlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Google Images foydalanuvchining koʻrishlar tarixi va qiziqishlaridan kelib chiqib shakllanadigan "For You" (Siz uchun) boʻlimiga ega boʻladi. Bu yerda tasvirlar cheksiz tasma koʻrinishida taqdim etiladi va real vaqt rejimida yangilanib boradi. Bu orqali Google foydalanuvchilarga moda, interyer dizayni yoki sayohat kabi yoʻnalishlarda yangi gʻoyalarni kashf qilish imkonini bermoqda.
Kolleksiyalar va sunʼiy intellekt imkoniyatlariYangi dizayndagi muhim funksiyalardan biri — bu "Kolleksiyalar" tizimidir. Foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan suratlarni maxsus papkalarga saqlab qoʻyishlari mumkin. Masalan, taʼtil uchun kiyimlar toʻplami yoki uy dizayni uchun gʻoyalarni alohida tablarda saqlash va keyinchalik ularga qaytish imkoniyati yaratiladi. Bu funksiya ayniqsa ijodkorlar va rejalashtirishni xush koʻruvchilar uchun qulaylik yaratadi.
Bundan tashqari, Google qidiruv tizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy intellekt yordamida rasm chizish funksiyasini integratsiya qilmoqda. Agar foydalanuvchi internetda mavjud boʻlmagan oʻta oʻziga xos tasvirni qidirsa, u Google ekotizimidan chiqmagan holda matnli soʻrov orqali yangi rasm yaratishi mumkin boʻladi. Bu ChatGPT kabi uchinchi tomon xizmatlari bilan raqobatda Google ustunligini oshirishga xizmat qiladi.
Tasvirlarni yaratish uchun kompaniyaning eng soʻnggi Nano Banana modeli qoʻllaniladi. Ushbu texnologiya nafaqat yangi suratlar chizadi, balki mavjud gʻoyalarni vizuallashtirishga ham yordam beradi. Masalan, xonaning devorlarini boshqa rangda tasavvur qilish yoki talabalar turar joyini maʼlum bir uslubda bezatish qanday koʻrinishini sunʼiy intellekt yordamida koʻrish mumkin.
Yangi dizayn va funksiyalar dastlab AQSHda ingliz tilidagi foydalanuvchilar uchun ish stoli (desktop) versiyasida ishga tushiriladi. Google Images yangilanishlaridan toʻliq foydalanish uchun foydalanuvchilar oʻz Google hisoblariga kirgan boʻlishlari talab etiladi. Keyinchalik ushbu imkoniyatlar boshqa hududlar va tillar uchun ham kengaytirilishi kutilmoqda.
Ushbu strategik qadam Google uchun reklama tushumlarini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilar platformada qancha koʻp vaqt sarflasa va vizual kontent bilan koʻproq aloqada boʻlsa, kompaniya shunchalik koʻp maqsadli reklamalarni joylashtirish imkoniga ega boʻladi. Bu esa Google Images xizmatini oddiy utilitadan toʻlaqonli ijtimoiy-vizual platformaga aylantiradi.
…