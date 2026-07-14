Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?

·29·Dunyo
Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?

Astronomlar Somon Yo‘li galaktikasi markaziga yaqin joylashgan ulkan gaz va chang bulutida ilk bor tabiiy shakar turini aniqlashdi. Mutaxassislarning fikricha, bu kashfiyot koinotda hayot uchun zarur bo‘lgan organik moddalar yulduzlararo muhitning o‘zida ham hosil bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Gap eritruloza deb ataladigan oddiy shakar haqida ketmoqda. U tabiatda malina tarkibida uchraydi, shuningdek, kosmetika sanoatida, jumladan, sun’iy qoraytiruvchi vositalar ishlab chiqarishda ham qo‘llaniladi. Olimlar ushbu moddani Somon Yo‘li markaziga yaqin joylashgan ulkan molekular bulutda qayd etgan.

Tadqiqot mualliflarining ta’kidlashicha, bu natija koinotda boshqa sivilizatsiya mavjudligini anglatmaydi. Biroq u hayotning paydo bo‘lishi uchun muhim hisoblangan organik birikmalar kosmosning o‘ta sovuq hududlarida ham tabiiy ravishda shakllanishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Ispaniya Astrobiologiya markazi olimi Izaskun Himenes-Serraning aytishicha, eritruloza yulduzlararo muhitda ilk bor aniqlangan shakar hisoblanadi. Bu esa bunday moddalar koinotda avval taxmin qilinganidan ancha keng tarqalgan bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Olimlarning tushuntirishicha, eritruloza mayda chang zarrachalari yuzasida sodir bo‘ladigan kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo‘ladi. Keyinchalik u kometalar yoki asteroidlar tarkibiga qo‘shilib, sayyoralarga yetib borishi ehtimoldan xoli emas.

Tadqiqot davomida mutaxassislar Ispaniyadagi radioteleskoplar yordamida G+0.693-0.027 deb nomlangan chang bulutini o‘rganishgan. Avvaliga ular boshqa turdagi shakarlarni izlashgan, ammo kutilmagan tarzda aynan eritrulozaga xos signallarni qayd etishga muvaffaq bo‘lishgan.

Ma’lum qilinishicha, ushbu shakar kosmosda taxminan –250 daraja sovuq sharoitda ham hosil bo‘lishi mumkin. Bu esa organik molekulalar shakllanishi uchun yuqori harorat shart emasligini ko‘rsatadi.

Mutaxassislar eritruloza nafaqat energiya manbai, balki RNK kabi ilk genetik tizimlarning shakllanishida ishtirok etuvchi moddalar paydo bo‘lishi uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanini ta’kidlamoqda. Shu bois, bunday organik birikmalar Yerga qadimda kometa va meteoritlar orqali kelgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi nazariya yanada mustahkamlanmoqda.

Tadqiqot mualliflarining fikricha, millionlab yillar avval Yerga yog‘ilgan kometa va meteoritlar tarkibidagi organik moddalar sayyorada hayot paydo bo‘lishi uchun dastlabki sharoitlarni yaratishga hissa qo‘shgan bo‘lishi mumkin.

Yaponiyalik olim Yosihiro Furukava ham ushbu natijani muhim ilmiy voqea sifatida baholadi. Uning ta’kidlashicha, yulduzlararo muhitda hosil bo‘lgan shakarlar boshqa sayyoralarga ham yetib borishi mumkin. Biroq bu jarayon hayotning aynan qanday shakllanganini to‘liq tushuntirmaydi va bu boradagi izlanishlar hali davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Bugun, 18:07Ilk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiIlk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiBugun, 18:02Erling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiErling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiBugun, 17:33Hindiston TIV Eron elchixonasi vakilini chaqirtirdiHindiston TIV Eron elchixonasi vakilini chaqirtirdiBugun, 16:21Qo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaQo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaBugun, 16:14Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiPrezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiBugun, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi