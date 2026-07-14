Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqda

·27·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqda

Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi eng koʻzga koʻringan startapi hisoblangan DeepSeek kompaniyasi oʻzining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish va global bozordagi mavqeini mustahkamlash maqsadida 1,5 milliard dollar miqdorida yangi investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu kelishuv amalga oshsa, kompaniyaning bozor qiymati qariyb 71 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangilik DeepSeek uchun juda qisqa vaqt ichida ikkinchi yirik moliyaviy yutuq boʻladi. Atigi bir oy muqaddam kompaniya oʻzining ilk tashqi investitsiya bosqichida 7 milliard dollar mablagʻ toʻplagan va oʻshanda uning qiymati 50 milliard dollarga baholangan edi. Bunday tezkor oʻsish investorlarning Xitoy texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi.

DeepSeek nafaqat mablagʻ yigʻish, balki ommaviy aksiyadorlik jamiyatiga aylanish rejasini ham tuzmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya 2027-yilda IPO (aksiyalarni birjaga chiqarish) oʻtkazishni rejalashtirgan, biroq jarayon tezlashsa, bu joriy yilning oxiridayoq yuz berishi mumkin. Bu qadam kompaniyaga AQSHning OpenAI va Google kabi gigantlari bilan raqobatda qoʻshimcha resurslar taqdim etadi.

Texnologik samaradorlik va raqobat

2023-yilda asos solingan DeepSeek oʻtgan yilning boshida oʻzining yuqori samarador va arzon sunʼiy intellekt modellarini taqdim etib, dunyo eʼtiborini tortgan edi. Kompaniya texnologiyalari AQSH modellaridan qolishmagan holda, ulardan ancha kam xarajat talab qilishi bilan ajralib turadi. Bu esa korporativ mijozlar orasida unga boʻlgan talabni keskin oshirdi.

Vercel platformasi maʼlumotlariga koʻra, iyun oyida DeepSeek korporativ segmentda qayta ishlangan barcha tokenlarning qariyb 23 foizini egallagan. Taqqoslash uchun, sohaning yana bir yetakchisi Anthropic ulushi 32 foizni tashkil etgan. Bu koʻrsatkichlar Xitoyning ochiq kodli modellari AQSH eksport cheklovlariga qaramasdan, jahon darajasidagi laboratoriyalar bilan raqobatlashayotganini koʻrsatadi.

Qizigʻi shundaki, DeepSeek oʻzining bulutli xizmatlarini Huawei Technologies tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarda ishga tushirgan. Bu AQSHning yuqori texnologiyali chiplar eksportiga qoʻygan taqiqlari sharoitida Xitoy oʻzining ichki resurslaridan unumli foydalana olayotganini isbotlovchi muhim omildir. Kompaniya investorlari orasida Tencent va Xitoy milliy sunʼiy intellekt sanoati investitsiya jamgʻarmasi kabi yirik tuzilmalar mavjud.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham DeepSeek modellari tobora ommalashib bormoqda. Ayniqsa, dasturlash va matnlar bilan ishlashda ushbu modelning bepul va ochiq ekani mahalliy startaplar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Kompaniyaning birjaga chiqishi va yangi investitsiyalar jalb qilishi kelajakda yanada kuchli va hamyonbop sunʼiy intellekt vositalari paydo boʻlishiga xizmat qiladi.

DeepSeekSunʼiy IntellektInvestitsiyaIPOXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiBugun, 22:26Sunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiSunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiBugun, 22:21Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBoyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBugun, 21:51Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinMeta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinBugun, 21:25Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiGoogle Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiBugun, 21:25Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi