Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqda
Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi eng koʻzga koʻringan startapi hisoblangan DeepSeek kompaniyasi oʻzining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish va global bozordagi mavqeini mustahkamlash maqsadida 1,5 milliard dollar miqdorida yangi investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu kelishuv amalga oshsa, kompaniyaning bozor qiymati qariyb 71 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangilik DeepSeek uchun juda qisqa vaqt ichida ikkinchi yirik moliyaviy yutuq boʻladi. Atigi bir oy muqaddam kompaniya oʻzining ilk tashqi investitsiya bosqichida 7 milliard dollar mablagʻ toʻplagan va oʻshanda uning qiymati 50 milliard dollarga baholangan edi. Bunday tezkor oʻsish investorlarning Xitoy texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi.
DeepSeek nafaqat mablagʻ yigʻish, balki ommaviy aksiyadorlik jamiyatiga aylanish rejasini ham tuzmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya 2027-yilda IPO (aksiyalarni birjaga chiqarish) oʻtkazishni rejalashtirgan, biroq jarayon tezlashsa, bu joriy yilning oxiridayoq yuz berishi mumkin. Bu qadam kompaniyaga AQSHning OpenAI va Google kabi gigantlari bilan raqobatda qoʻshimcha resurslar taqdim etadi.
Texnologik samaradorlik va raqobat2023-yilda asos solingan DeepSeek oʻtgan yilning boshida oʻzining yuqori samarador va arzon sunʼiy intellekt modellarini taqdim etib, dunyo eʼtiborini tortgan edi. Kompaniya texnologiyalari AQSH modellaridan qolishmagan holda, ulardan ancha kam xarajat talab qilishi bilan ajralib turadi. Bu esa korporativ mijozlar orasida unga boʻlgan talabni keskin oshirdi.
Vercel platformasi maʼlumotlariga koʻra, iyun oyida DeepSeek korporativ segmentda qayta ishlangan barcha tokenlarning qariyb 23 foizini egallagan. Taqqoslash uchun, sohaning yana bir yetakchisi Anthropic ulushi 32 foizni tashkil etgan. Bu koʻrsatkichlar Xitoyning ochiq kodli modellari AQSH eksport cheklovlariga qaramasdan, jahon darajasidagi laboratoriyalar bilan raqobatlashayotganini koʻrsatadi.
Qizigʻi shundaki, DeepSeek oʻzining bulutli xizmatlarini Huawei Technologies tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarda ishga tushirgan. Bu AQSHning yuqori texnologiyali chiplar eksportiga qoʻygan taqiqlari sharoitida Xitoy oʻzining ichki resurslaridan unumli foydalana olayotganini isbotlovchi muhim omildir. Kompaniya investorlari orasida Tencent va Xitoy milliy sunʼiy intellekt sanoati investitsiya jamgʻarmasi kabi yirik tuzilmalar mavjud.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham DeepSeek modellari tobora ommalashib bormoqda. Ayniqsa, dasturlash va matnlar bilan ishlashda ushbu modelning bepul va ochiq ekani mahalliy startaplar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Kompaniyaning birjaga chiqishi va yangi investitsiyalar jalb qilishi kelajakda yanada kuchli va hamyonbop sunʼiy intellekt vositalari paydo boʻlishiga xizmat qiladi.
…