Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?

·38·Sport
Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?

Myunxenning “Bavariya” klubi hujumchisi Harri Keyn yana transfer bozorida katta muhokama markaziga chiqdi. Xabarlarga ko‘ra, Saudiya Arabistonining “Al Hilol” klubi angliyalik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini o‘rganmoqda.

“Al Hilol” Keyn vakillari bilan gaplashmoqda

Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, “Al Hilol” Harri Keynning vakillari bilan dastlabki muzokaralarni boshlagan.

Hozircha futbolchi yakuniy qaror qabul qilmagan. U avval saudiyaliklar taklifining sport va moliyaviy shartlari bilan tanishib chiqmoqchi.

Bu yerda gap faqat pul haqida emas. Keyn hali Yevropa futbolida yuqori darajada o‘ynay oladigan hujumchi. Shuning uchun uning Saudiyaga ketish-ketmasligi faqat katta maosh bilan hal bo‘ladigan masala emas.

65 mln yevrolik band atrofida savollar bor

Xabarlarda Keynning “Bavariya” bilan shartnomasida uchinchi mavsumdan boshlab 65 million yevrolik tovon puli bandi borligi aytilmoqda.

Aynan shu raqam “Al Hilol” uchun qiziq tuyulishi mumkin. Saudiya klubi agar ushbu bandni faollashtirish imkoni bo‘lsa, transferni tezlashtirishi ehtimoldan xoli emas.

Biroq bu masalada ehtiyotkor bo‘lish kerak: ayrim manbalar 65 mln yevrolik opsiya mavjudligini yozsa, boshqa xabarlarda ushbu bandni faollashtirish muddati avvalroq o‘tib ketgan bo‘lishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.

Masala

Hozirgi holat

Qiziqish bildirgan klub

“Al Hilol”

Muzokara kim bilan?

Keyn vakillari bilan

“Bavariya” bilan rasmiy aloqa

hozircha yo‘q

Tilgan olinayotgan summa

65 mln yevro

Keyn qarori

hali qabul qilinmagan

“Bavariya” hozircha rasmiy muzokarada emas

Ma’lumotlarga ko‘ra, “Al Hilol” hozircha “Bavariya” bilan rasmiy aloqaga chiqmagan. Dastlabki harakatlar faqat futbolchi tomoni bilan olib borilmoqda.

Bu transfer bozorida odatiy ssenariy: avval futbolchining o‘zi bunday variantga qanchalik ochiq ekani bilib olinadi, keyin klublar o‘rtasida muzokara boshlanadi.

Agar Keyn “yo‘q” desa, “Al Hilol”ning 65 million yevrosi ham ish bermasligi mumkin. Agar futbolchi qiziqsa, bu transfer yozning eng katta hikoyalaridan biriga aylanadi.

Nega aynan Keyn?

“Al Hilol” uchun Harri Keyn juda katta nom. U faqat gol uradigan hujumchi emas, balki jamoa o‘yinini bog‘laydigan, pas beradigan va hujumni aql bilan boshqaradigan futbolchi.

Keyn “Bavariya”da ham o‘z darajasini isbotladi. U Germaniyada gollar urish bilan birga, katta o‘yinlarda jamoaning asosiy tayanchi bo‘lib kelmoqda.

Saudiya klublari so‘nggi yillarda katta yulduzlarni jalb qilish orqali chempionat nufuzini oshirishga harakat qilmoqda. Keyn kabi futbolchining kelishi esa bu loyiha uchun yana bir katta reklama bo‘ladi.

Keyn uchun asosiy dilemma

Keyn oldida ikki xil yo‘l turibdi.

Birinchi yo‘l — “Bavariya”da qolib, Yevropa futbolida chempionliklar va Chempionlar ligasi uchun kurashni davom ettirish.

Ikkinchi yo‘l — Saudiya Arabistonidan kelishi mumkin bo‘lgan ulkan moliyaviy taklifni qabul qilish.

Variant

Afzallik

Xavf

“Bavariya”da qolish

yuqori sport darajasi, Yevropa titullari

shartnoma va kelajak bo‘yicha noaniqlik

“Al Hilol”ga o‘tish

katta moliyaviy shartlar

Yevropa elitasidan uzoqlashish

Qarorni kechiktirish

barcha variantlarni ko‘rish

klublar rejasiga ta’sir qilishi mumkin

Keyn hali ham Angliya terma jamoasining asosiy hujumchisi. Shu sababli uning klub tanlovi terma jamoadagi maqomi va yuqori darajadagi o‘yin amaliyoti bilan ham bog‘liq bo‘ladi.

“Al Hilol” uchun bu transfer nimani anglatadi?

Agar “Al Hilol” Keynni olib kela olsa, bu Saudiya chempionati uchun yana bir kuchli signal bo‘ladi.

Keyn kabi futbolchi faqat gollar emas, marketing, xalqaro e’tibor va klub imiji uchun ham katta ahamiyatga ega. Uning transferi Saudiya futboliga Angliya va Yevropa auditoriyasini yanada ko‘proq qaratishi mumkin.

Lekin bu transferni amalga oshirish oson bo‘lmaydi. “Bavariya” o‘zining asosiy hujumchisini osonlikcha qo‘yib yubormasligi aniq.

“Bavariya” uchun xavfli vaziyat

Myunxen klubi uchun Keyn masalasi juda nozik. Agar futbolchi ketishga qiziqsa, “Bavariya” yangi hujumchi topishi kerak bo‘ladi. Bu esa bozorda oson vazifa emas.

Keynning darajasidagi markaziy hujumchilar kam. Uning ketishi nafaqat gollar soniga, balki jamoa hujum qurilishiga ham ta’sir qiladi.

Shuning uchun “Bavariya” uchun eng yaxshi ssenariy — Keynning pozitsiyasini tezroq aniqlash. U qoladimi yoki yangi chaqiriqni qabul qiladimi?

Yozning katta transfer intrigasi

Hozircha “Al Hilol” Keyn uchun faqat dastlabki qadamlarni tashlagan. Rasmiy taklif yo‘q, “Bavariya” bilan muzokara yo‘q, futbolchi qarori ham yo‘q.

Ammo bitta narsa aniq: Harri Keyn nomi Saudiya transfer loyihasi bilan bog‘lanishiyoq bozorni qizitib yubordi.

Endi asosiy savol shu: Keyn Yevropa elitasida qolib, “Bavariya” bilan katta sovrinlar uchun kurashni davom ettiradimi yoki “Al Hilol”ning ehtimoliy taklifi uni yangi yo‘l haqida jiddiy o‘ylashga majbur qiladimi?

Harry KaneBayern MunichAl HilalSacha Tavolieri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiNeymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiBugun, 21:59Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaKlod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaBugun, 21:51Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiXabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiBugun, 21:38FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!Bugun, 21:25Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Bugun, 21:23Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi