Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?
Myunxenning “Bavariya” klubi hujumchisi Harri Keyn yana transfer bozorida katta muhokama markaziga chiqdi. Xabarlarga ko‘ra, Saudiya Arabistonining “Al Hilol” klubi angliyalik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini o‘rganmoqda.
“Al Hilol” Keyn vakillari bilan gaplashmoqda
Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, “Al Hilol” Harri Keynning vakillari bilan dastlabki muzokaralarni boshlagan.
Hozircha futbolchi yakuniy qaror qabul qilmagan. U avval saudiyaliklar taklifining sport va moliyaviy shartlari bilan tanishib chiqmoqchi.
Bu yerda gap faqat pul haqida emas. Keyn hali Yevropa futbolida yuqori darajada o‘ynay oladigan hujumchi. Shuning uchun uning Saudiyaga ketish-ketmasligi faqat katta maosh bilan hal bo‘ladigan masala emas.
65 mln yevrolik band atrofida savollar bor
Xabarlarda Keynning “Bavariya” bilan shartnomasida uchinchi mavsumdan boshlab 65 million yevrolik tovon puli bandi borligi aytilmoqda.
Aynan shu raqam “Al Hilol” uchun qiziq tuyulishi mumkin. Saudiya klubi agar ushbu bandni faollashtirish imkoni bo‘lsa, transferni tezlashtirishi ehtimoldan xoli emas.
Biroq bu masalada ehtiyotkor bo‘lish kerak: ayrim manbalar 65 mln yevrolik opsiya mavjudligini yozsa, boshqa xabarlarda ushbu bandni faollashtirish muddati avvalroq o‘tib ketgan bo‘lishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.
Masala
Hozirgi holat
Qiziqish bildirgan klub
“Al Hilol”
Muzokara kim bilan?
Keyn vakillari bilan
“Bavariya” bilan rasmiy aloqa
hozircha yo‘q
Tilgan olinayotgan summa
65 mln yevro
Keyn qarori
hali qabul qilinmagan
“Bavariya” hozircha rasmiy muzokarada emas
Ma’lumotlarga ko‘ra, “Al Hilol” hozircha “Bavariya” bilan rasmiy aloqaga chiqmagan. Dastlabki harakatlar faqat futbolchi tomoni bilan olib borilmoqda.
Bu transfer bozorida odatiy ssenariy: avval futbolchining o‘zi bunday variantga qanchalik ochiq ekani bilib olinadi, keyin klublar o‘rtasida muzokara boshlanadi.
Agar Keyn “yo‘q” desa, “Al Hilol”ning 65 million yevrosi ham ish bermasligi mumkin. Agar futbolchi qiziqsa, bu transfer yozning eng katta hikoyalaridan biriga aylanadi.
Nega aynan Keyn?
“Al Hilol” uchun Harri Keyn juda katta nom. U faqat gol uradigan hujumchi emas, balki jamoa o‘yinini bog‘laydigan, pas beradigan va hujumni aql bilan boshqaradigan futbolchi.
Keyn “Bavariya”da ham o‘z darajasini isbotladi. U Germaniyada gollar urish bilan birga, katta o‘yinlarda jamoaning asosiy tayanchi bo‘lib kelmoqda.
Saudiya klublari so‘nggi yillarda katta yulduzlarni jalb qilish orqali chempionat nufuzini oshirishga harakat qilmoqda. Keyn kabi futbolchining kelishi esa bu loyiha uchun yana bir katta reklama bo‘ladi.
Keyn uchun asosiy dilemma
Keyn oldida ikki xil yo‘l turibdi.
Birinchi yo‘l — “Bavariya”da qolib, Yevropa futbolida chempionliklar va Chempionlar ligasi uchun kurashni davom ettirish.
Ikkinchi yo‘l — Saudiya Arabistonidan kelishi mumkin bo‘lgan ulkan moliyaviy taklifni qabul qilish.
Variant
Afzallik
Xavf
“Bavariya”da qolish
yuqori sport darajasi, Yevropa titullari
shartnoma va kelajak bo‘yicha noaniqlik
“Al Hilol”ga o‘tish
katta moliyaviy shartlar
Yevropa elitasidan uzoqlashish
Qarorni kechiktirish
barcha variantlarni ko‘rish
klublar rejasiga ta’sir qilishi mumkin
Keyn hali ham Angliya terma jamoasining asosiy hujumchisi. Shu sababli uning klub tanlovi terma jamoadagi maqomi va yuqori darajadagi o‘yin amaliyoti bilan ham bog‘liq bo‘ladi.
“Al Hilol” uchun bu transfer nimani anglatadi?
Agar “Al Hilol” Keynni olib kela olsa, bu Saudiya chempionati uchun yana bir kuchli signal bo‘ladi.
Keyn kabi futbolchi faqat gollar emas, marketing, xalqaro e’tibor va klub imiji uchun ham katta ahamiyatga ega. Uning transferi Saudiya futboliga Angliya va Yevropa auditoriyasini yanada ko‘proq qaratishi mumkin.
Lekin bu transferni amalga oshirish oson bo‘lmaydi. “Bavariya” o‘zining asosiy hujumchisini osonlikcha qo‘yib yubormasligi aniq.
“Bavariya” uchun xavfli vaziyat
Myunxen klubi uchun Keyn masalasi juda nozik. Agar futbolchi ketishga qiziqsa, “Bavariya” yangi hujumchi topishi kerak bo‘ladi. Bu esa bozorda oson vazifa emas.
Keynning darajasidagi markaziy hujumchilar kam. Uning ketishi nafaqat gollar soniga, balki jamoa hujum qurilishiga ham ta’sir qiladi.
Shuning uchun “Bavariya” uchun eng yaxshi ssenariy — Keynning pozitsiyasini tezroq aniqlash. U qoladimi yoki yangi chaqiriqni qabul qiladimi?
Yozning katta transfer intrigasi
Hozircha “Al Hilol” Keyn uchun faqat dastlabki qadamlarni tashlagan. Rasmiy taklif yo‘q, “Bavariya” bilan muzokara yo‘q, futbolchi qarori ham yo‘q.
Ammo bitta narsa aniq: Harri Keyn nomi Saudiya transfer loyihasi bilan bog‘lanishiyoq bozorni qizitib yubordi.
Endi asosiy savol shu: Keyn Yevropa elitasida qolib, “Bavariya” bilan katta sovrinlar uchun kurashni davom ettiradimi yoki “Al Hilol”ning ehtimoliy taklifi uni yangi yo‘l haqida jiddiy o‘ylashga majbur qiladimi?
…