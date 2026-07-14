Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqda

·27·Sport
Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqda

Real Madrid va Fransiya terma jamoasining sobiq yulduzi Klod Makelele hujumchi Kylian Mbappe haqida yuqori fikr bildirdi. Tajribali mutaxassisning fikricha, fransiyalik hujumchi oʻz oʻyin uslubi va maydondagi taʼsiri bilan afsonaviy braziliyalik Ronaldo Nazarioga (R9) eng yaqin boʻlgan yagona futbolchidir. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Makelele Kylian Mbappening doimiy barqarorligi va har mavsumda koʻrsatayotgan natijalarini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda aynan Mbappe "Fenomen" maqomiga munosib yagona oʻyinchi boʻlib turibdi. Bu qiyoslov nafaqat tezlik, balki texnik mahorat va raqib himoyasini yakson qilish qobiliyatiga ham asoslangan.

Oltin toʻp uchun asosiy nomzod

Garchi Kylian Mbappe joriy mavsumda Real Madrid safida klub miqyosidagi yirik sovrinlarni qoʻlga kiritishda biroz qiyinchilikka duch kelayotgan boʻlsa-da, Makelele uni 2026-yilgi "Oltin toʻp" sovrini uchun asosiy daʼvogar deb hisoblamoqda. Sobiq yarim himoyachining taʼkidlashicha, xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar va Jahon chempionatidagi oʻyinlar individual sovrin taqdirida hal qiluvchi rol oʻynaydi.

"Men Mbappening ushbu sovrinni yutishini juda xohlayman. Toʻgʻri, u bu mavsumda Real Madrid bilan koʻp sovrin yuta olmagandir, ammo uning Jahon chempionatida koʻrsatayotgan oʻyini shunchaki hayratlanarli. U oʻz avlodining haqiqiy fenomeni va eng qoʻrqinchlisi — u hali oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqqani yoʻq", — deydi Makelele.

Kylian Mbappe va Ronaldo Nazario oʻrtasidagi oʻxshashliklar koʻpdan buyon mutaxassislar eʼtiborida boʻlib kelmoqda. Ikkala futbolchi ham yoshligidanoq dunyo futboli elitasiga kirib kelgan va oʻz tezligi bilan himoyachilarni sarosimaga solgan. Makelelening fikricha, Mbappe hozirgi davrning yuziga aylanib ulgurgan.

Hozirda Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatining yarim finaliga tayyorgarlik koʻrmoqda. Didye Desham boshchiligidagi jamoa Ispaniyaga qarshi muhim bahsda maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvda Kylian Mbappe va Michael Olise kabi yetakchilarning sogʻligʻi va sport formasi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

Real Madrid muxlislari va futbol jamoatchiligi Mbappening Madriddagi faoliyati yanada yorqinroq boʻlishiga ishonmoqda. Makelele kabi tajribali futbolchilarning bunday eʼtirofi esa hujumchining jahon futboli iyerarxiyasidagi oʻrnini yana bir bor tasdiqlaydi.

Real MadridKylian MbappeRonaldo NazarioOltin ToʻpFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiNeymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiBugun, 21:59Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiXabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiBugun, 21:38Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Bugun, 21:33FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!Bugun, 21:25Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Bugun, 21:23Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi