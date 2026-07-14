Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqda
Real Madrid va Fransiya terma jamoasining sobiq yulduzi Klod Makelele hujumchi Kylian Mbappe haqida yuqori fikr bildirdi. Tajribali mutaxassisning fikricha, fransiyalik hujumchi oʻz oʻyin uslubi va maydondagi taʼsiri bilan afsonaviy braziliyalik Ronaldo Nazarioga (R9) eng yaqin boʻlgan yagona futbolchidir. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Makelele Kylian Mbappening doimiy barqarorligi va har mavsumda koʻrsatayotgan natijalarini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda aynan Mbappe "Fenomen" maqomiga munosib yagona oʻyinchi boʻlib turibdi. Bu qiyoslov nafaqat tezlik, balki texnik mahorat va raqib himoyasini yakson qilish qobiliyatiga ham asoslangan.
Oltin toʻp uchun asosiy nomzodGarchi Kylian Mbappe joriy mavsumda Real Madrid safida klub miqyosidagi yirik sovrinlarni qoʻlga kiritishda biroz qiyinchilikka duch kelayotgan boʻlsa-da, Makelele uni 2026-yilgi "Oltin toʻp" sovrini uchun asosiy daʼvogar deb hisoblamoqda. Sobiq yarim himoyachining taʼkidlashicha, xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar va Jahon chempionatidagi oʻyinlar individual sovrin taqdirida hal qiluvchi rol oʻynaydi.
"Men Mbappening ushbu sovrinni yutishini juda xohlayman. Toʻgʻri, u bu mavsumda Real Madrid bilan koʻp sovrin yuta olmagandir, ammo uning Jahon chempionatida koʻrsatayotgan oʻyini shunchaki hayratlanarli. U oʻz avlodining haqiqiy fenomeni va eng qoʻrqinchlisi — u hali oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqqani yoʻq", — deydi Makelele.
Kylian Mbappe va Ronaldo Nazario oʻrtasidagi oʻxshashliklar koʻpdan buyon mutaxassislar eʼtiborida boʻlib kelmoqda. Ikkala futbolchi ham yoshligidanoq dunyo futboli elitasiga kirib kelgan va oʻz tezligi bilan himoyachilarni sarosimaga solgan. Makelelening fikricha, Mbappe hozirgi davrning yuziga aylanib ulgurgan.
Hozirda Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatining yarim finaliga tayyorgarlik koʻrmoqda. Didye Desham boshchiligidagi jamoa Ispaniyaga qarshi muhim bahsda maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvda Kylian Mbappe va Michael Olise kabi yetakchilarning sogʻligʻi va sport formasi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
Real Madrid muxlislari va futbol jamoatchiligi Mbappening Madriddagi faoliyati yanada yorqinroq boʻlishiga ishonmoqda. Makelele kabi tajribali futbolchilarning bunday eʼtirofi esa hujumchining jahon futboli iyerarxiyasidagi oʻrnini yana bir bor tasdiqlaydi.
…