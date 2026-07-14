FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!
Janni Infantino FIFA prezidentligida uchinchi muddatga qolishni va saylovda hech qanday raqobatsiz g‘alaba qozonishni rejalashtirgan edi. Ammo voqealar rivoji butunlay boshqa tomonga burilib ketmoqda. Nufuzli talkSPORT nashri bergan xabarga ko‘ra, UEFA tarkibidagi bir qator Yevropa futbol federatsiyalari Infantinoga qarshi chiqishga va unga muqobil kuchli nomzodni qo‘llab-quvvatlashga jiddiy bel bog‘lagan.
Zamin.uz futbol olamidagi ushbu yashirin kurash va ehtimoliy islohotlar to‘foni tafsilotlarini taqdim etadi.
Norozilikka nima sabab bo‘ldi?
Yevropa futboli rahbarlarining amaldagi FIFA prezidenti siyosatidan g‘azablanayotganiga bir nechta jiddiy sabablar bor. Infantino tomonidan ilgari surilayotgan bir qator islohotlar Yevropa klublari va milliy federatsiyalarining manfaatlariga jiddiy zid deb topilgan:
Jahon chempionati ishtirokchilarini 64 taga yetkazish rejasi: JCH-2026 tarixda ilk bor 48 ta jamoa bilan o‘tkazilayotgan bo‘lsa-da, Infantino kelajakda turnir qatnashchilari sonini 64 tagacha kengaytirishni rasman ko‘rib chiqmoqda. Bu o‘yinlar sonini va futbolchilarning charchoq darajasini haddan tashqari oshirib yuboradi.
Klublar o‘rtasidagi jahon chempionati islohoti: Mazkur yangi formatdagi nufuzli turnirni yanada kengaytirish va uni har ikki yilda bir marta o‘tkazish taklifi ham Yevropa grandlarining qattiq noroziligiga uchragan.
Infantinoga qarshi kimlar nomzod bo‘lishi mumkin?
Ayni paytda kurash maydoniga tushishi kutilayotgan yoki Yevropa davlatlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan bir nechta nufuzli nomzodlar nomi tilga olinmoqda.
Quyida ularning hozirgi mavqei va da’vogarlik imkoniyatlari tahlili keltirilgan:
Ehtimoliy nomzod
Joriy lavozimi
Da’vogarlik holati va imkoniyatlari
Aleksander Cheferin
UEFA prezidenti
Eng qudratli muqobil nomzod. Ammo hozirda bor e’tiborini UEFAga qaratgan va Infantinoga qarshi kurashmoqchi emasligini bildirgan.
Nosir Al-Xelayfi
«PSJ» klubi va Yevropa klublari assotsiatsiyasi (ECA) rahbari
Belgiya va Polsha futbol federatsiyalari uni faol qo‘llab-quvvatlashga tayyor. Lekin uning o‘zi hozircha qiziqish bildirmagan.
Dariush Myoduski
Polshaning «Legiya» klubi egasi
Nomzodlar ro‘yxatida tilga olinayotgan, Yevropa futboli siyosatida katta ta’sirga ega shaxslardan biri.
Viktor Montagliani
KONKAKAF (Shimoliy va Markaziy Amerika) prezidenti
Amerika qit’asi vakili sifatida muqobil muvozanatlovchi kuch sifatida ko‘rilmoqda.
Patris Motsepe
KAF (Afrika futbol konfederatsiyasi) rahbari
Ro‘yxatda nomi tilga olingan bo‘lsa-da, Infantino bilan yaqin ittifoqchi bo‘lgani uchun ochiq to‘qnashuvga kirishi qiyin.
Saylov qachon o‘tadi?
FIFA prezidentligi uchun kurashning eng muhim pallasi kuzga to‘g‘ri keladi. Nomzodlarni rasmiy ro‘yxatga olish va ularga ovoz berish jarayonlari shu yilning 18 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi.
Yevropa federatsiyalari aynan mana shu muddatgacha amaldagi prezidentga qarshi tura oladigan yagona va kuchli nomzod atrofida birlashish ustida bosh qotirishmoqda. Agar UEFA a’zolari o‘z rejalarini amalga oshira olishsa, yaqin oylarda futbol olamida katta hokimiyat almashinuvi guvohi bo‘lishimiz mumkin.
FIFA rahbariyatining Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirish haqidagi bahsli bayonoti qanday tanqidlarga uchraganini batafsil tushunish uchun talkSPORT ekspertlarining munosabati videosini tomosha qilishingiz mumkin.
Ushbu video Janni Infantinoning Jahon chempionati ishtirokchilari sonini ko‘paytirish haqidagi fikrlari futbol hamjamiyati va ekspertlar tomonidan qanday keskin kutib olinganini aniqroq tushuntirish uchun foydalidir.
…