FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!

·54·Sport
FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!

Janni Infantino FIFA prezidentligida uchinchi muddatga qolishni va saylovda hech qanday raqobatsiz g‘alaba qozonishni rejalashtirgan edi. Ammo voqealar rivoji butunlay boshqa tomonga burilib ketmoqda. Nufuzli talkSPORT nashri bergan xabarga ko‘ra, UEFA tarkibidagi bir qator Yevropa futbol federatsiyalari Infantinoga qarshi chiqishga va unga muqobil kuchli nomzodni qo‘llab-quvvatlashga jiddiy bel bog‘lagan.

Zamin.uz futbol olamidagi ushbu yashirin kurash va ehtimoliy islohotlar to‘foni tafsilotlarini taqdim etadi.

Norozilikka nima sabab bo‘ldi?

Yevropa futboli rahbarlarining amaldagi FIFA prezidenti siyosatidan g‘azablanayotganiga bir nechta jiddiy sabablar bor. Infantino tomonidan ilgari surilayotgan bir qator islohotlar Yevropa klublari va milliy federatsiyalarining manfaatlariga jiddiy zid deb topilgan:

  • Jahon chempionati ishtirokchilarini 64 taga yetkazish rejasi: JCH-2026 tarixda ilk bor 48 ta jamoa bilan o‘tkazilayotgan bo‘lsa-da, Infantino kelajakda turnir qatnashchilari sonini 64 tagacha kengaytirishni rasman ko‘rib chiqmoqda. Bu o‘yinlar sonini va futbolchilarning charchoq darajasini haddan tashqari oshirib yuboradi.

  • Klublar o‘rtasidagi jahon chempionati islohoti: Mazkur yangi formatdagi nufuzli turnirni yanada kengaytirish va uni har ikki yilda bir marta o‘tkazish taklifi ham Yevropa grandlarining qattiq noroziligiga uchragan.

Infantinoga qarshi kimlar nomzod bo‘lishi mumkin?

Ayni paytda kurash maydoniga tushishi kutilayotgan yoki Yevropa davlatlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan bir nechta nufuzli nomzodlar nomi tilga olinmoqda.

Quyida ularning hozirgi mavqei va da’vogarlik imkoniyatlari tahlili keltirilgan:

Ehtimoliy nomzod

Joriy lavozimi

Da’vogarlik holati va imkoniyatlari

Aleksander Cheferin

UEFA prezidenti

Eng qudratli muqobil nomzod. Ammo hozirda bor e’tiborini UEFAga qaratgan va Infantinoga qarshi kurashmoqchi emasligini bildirgan.

Nosir Al-Xelayfi

«PSJ» klubi va Yevropa klublari assotsiatsiyasi (ECA) rahbari

Belgiya va Polsha futbol federatsiyalari uni faol qo‘llab-quvvatlashga tayyor. Lekin uning o‘zi hozircha qiziqish bildirmagan.

Dariush Myoduski

Polshaning «Legiya» klubi egasi

Nomzodlar ro‘yxatida tilga olinayotgan, Yevropa futboli siyosatida katta ta’sirga ega shaxslardan biri.

Viktor Montagliani

KONKAKAF (Shimoliy va Markaziy Amerika) prezidenti

Amerika qit’asi vakili sifatida muqobil muvozanatlovchi kuch sifatida ko‘rilmoqda.

Patris Motsepe

KAF (Afrika futbol konfederatsiyasi) rahbari

Ro‘yxatda nomi tilga olingan bo‘lsa-da, Infantino bilan yaqin ittifoqchi bo‘lgani uchun ochiq to‘qnashuvga kirishi qiyin.

Saylov qachon o‘tadi?

FIFA prezidentligi uchun kurashning eng muhim pallasi kuzga to‘g‘ri keladi. Nomzodlarni rasmiy ro‘yxatga olish va ularga ovoz berish jarayonlari shu yilning 18 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi.

Yevropa federatsiyalari aynan mana shu muddatgacha amaldagi prezidentga qarshi tura oladigan yagona va kuchli nomzod atrofida birlashish ustida bosh qotirishmoqda. Agar UEFA a’zolari o‘z rejalarini amalga oshira olishsa, yaqin oylarda futbol olamida katta hokimiyat almashinuvi guvohi bo‘lishimiz mumkin.

FIFA rahbariyatining Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirish haqidagi bahsli bayonoti qanday tanqidlarga uchraganini batafsil tushunish uchun talkSPORT ekspertlarining munosabati videosini tomosha qilishingiz mumkin.

Ushbu video Janni Infantinoning Jahon chempionati ishtirokchilari sonini ko‘paytirish haqidagi fikrlari futbol hamjamiyati va ekspertlar tomonidan qanday keskin kutib olinganini aniqroq tushuntirish uchun foydalidir.

Gianni InfantinoFIFAUEFAAleksander ČeferinZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiNeymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiBugun, 21:59Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaKlod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaBugun, 21:51Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiXabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiBugun, 21:38Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Bugun, 21:33Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Bugun, 21:23Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi