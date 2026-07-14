Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

14
Bosh hakam hushtagini chaldi, Maykl Olise (Fransiya) raqibiga nisbatan o‘ta qo‘pollik ishlatdi.
13
Kilian Mbappe maydon markazida bo‘sh hududni topdi va to‘pni jamoadoshlariga uzatdi, ammo hech qaysi futbolchi bu pasni qabul qila olmadi.
12
Dayo Upamekano himoya chizig‘ini yorib o‘tishga urinib ko‘rdi, ammo to‘pni jamoadoshlariga yetkaza olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, Ispaniya darvozadan zarba ijro etadi.
11
Aleks Baena jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisining uzatmasi Fransiya himoyachilaridan iborat jonli devorga tegib qaytdi.
9
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam xushtagini chalib, Ispaniya foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
9🟨
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida sariq kartochka bilan jazolandi.
8
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam Ivan Barton fol qayd etib, Ispaniya foydasiga jarima zarbasi belgiladi, ammo futbolchini ogohlantirmadi.
8
Maykl Olise Fransiya terma jamoasi safida Kilian Mbappega uzatma berdi, ammo himoyachi to‘pga birinchi bo‘lib yetib bordi.
6
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida qaytgan to‘pni qabul qilib olib, uzoq masofadan zarba berdi, ammo muvozanatni yo‘qotgani sababli to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
6
Maykl Olise Fransiya jamoasi safida burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi, ammo himoyachi to‘pni boshi bilan uzoqlashtirdi.
6
Bredli Barkola Fransiya safida jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Fransiya futbolchilari burchak zarbasi ishlab olishdi.
4
Lamin Yamal darvoza tomon tezlik bilan oldinga o‘tdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida yetib kelib, vaziyatni bartaraf etdi.
2
Unai Simon Ispaniya safida to‘pni jamoadoshiga yetkazib berishga urindi, biroq himoyachi to‘pni yaxshi to‘sib qoldi.
1
Mark Kukurelya ajoyib uzatma bilan raqib himoyasini yorib o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo Mayk Menyan hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni egallab oldi.
1⏱
Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv boshlandi. Hammaga yoqimli tomosha tilaymiz!
00:00⏱
Futbolchilar maydonga chiqib kelishdi, o‘yinni Ispaniya terma jamoasi boshlab beradi.
23:59
Uchrashuv avvalida bir daqiqalik sukunat saqlanadi.
23:33
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Ivan Barton etib tayinlandi.
23:33
Jamoalarning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi. Ularni o‘yin tafsilotlari bo‘limida ko‘rishingiz mumkin.
23:33
Bugungi uchrashuvning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni biz bilan birga kuzatib boring.
…