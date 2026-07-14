Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

·67·Sport
Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

Jahon chempionati pley-off bosqichi yarim finalida Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv 15 iyul kuni Toshkent vaqti bilan 00:00 da boshlanadi. Mazkur o‘yinni saytimizda jonli matnli translyatsiya orqali kuzatib borish mumkin.

Fransiya va Ispaniya bahsi musobaqaning final yo‘lidagi muhim o‘yinlaridan biri hisoblanadi. Har ikki jamoa 4-2-3-1 sxemasida harakat qilishi kutilmoqda. Fransiya tarkibida Mayk Menyan, Jyul Kunde, Dayo Upamekano, Uilyam Saliba, Lyuka Din, Orelen Chuameni, Adriyen Rabo, Usmon Dembele, Kilian Mbappe, Maykl Olise va Bredli Barkola maydonga tushishi rejalashtirilgan.

Ispaniya esa bahsni Unay Simon, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Lyaport, Mark Kukurelya, Aleks Baena, Rodri, Pedri, Lamin Yamal, Dani Olmo va Mikel Oyarsabal bilan boshlashi kutilmoqda.

Saytimizdagi jonli matnli translyatsiyada o‘yinning asosiy voqealari berib boriladi. Gollar, xavfli hujumlar, sariq kartochkalar, almashtirishlar va hakam qarorlari haqida ma’lumotlar uchrashuv davomida yangilanadi.

Jonli reportaj JONLI
14
Bosh hakam hushtagini chaldi, Maykl Olise (Fransiya) raqibiga nisbatan o‘ta qo‘pollik ishlatdi.
13
Kilian Mbappe maydon markazida bo‘sh hududni topdi va to‘pni jamoadoshlariga uzatdi, ammo hech qaysi futbolchi bu pasni qabul qila olmadi.
12
Dayo Upamekano himoya chizig‘ini yorib o‘tishga urinib ko‘rdi, ammo to‘pni jamoadoshlariga yetkaza olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, Ispaniya darvozadan zarba ijro etadi.
11
Aleks Baena jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisining uzatmasi Fransiya himoyachilaridan iborat jonli devorga tegib qaytdi.
9
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam xushtagini chalib, Ispaniya foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
9🟨
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida sariq kartochka bilan jazolandi.
8
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam Ivan Barton fol qayd etib, Ispaniya foydasiga jarima zarbasi belgiladi, ammo futbolchini ogohlantirmadi.
8
Maykl Olise Fransiya terma jamoasi safida Kilian Mbappega uzatma berdi, ammo himoyachi to‘pga birinchi bo‘lib yetib bordi.
6
Adriyen Rabo Fransiya terma jamoasi safida qaytgan to‘pni qabul qilib olib, uzoq masofadan zarba berdi, ammo muvozanatni yo‘qotgani sababli to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
6
Maykl Olise Fransiya jamoasi safida burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi, ammo himoyachi to‘pni boshi bilan uzoqlashtirdi.
6
Bredli Barkola Fransiya safida jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Fransiya futbolchilari burchak zarbasi ishlab olishdi.
4
Lamin Yamal darvoza tomon tezlik bilan oldinga o‘tdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida yetib kelib, vaziyatni bartaraf etdi.
2
Unai Simon Ispaniya safida to‘pni jamoadoshiga yetkazib berishga urindi, biroq himoyachi to‘pni yaxshi to‘sib qoldi.
1
Mark Kukurelya ajoyib uzatma bilan raqib himoyasini yorib o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo Mayk Menyan hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni egallab oldi.
1
Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv boshlandi. Hammaga yoqimli tomosha tilaymiz!
00:00
Futbolchilar maydonga chiqib kelishdi, o‘yinni Ispaniya terma jamoasi boshlab beradi.
23:59
Uchrashuv avvalida bir daqiqalik sukunat saqlanadi.
23:33
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Ivan Barton etib tayinlandi.
23:33
Jamoalarning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi. Ularni o‘yin tafsilotlari bo‘limida ko‘rishingiz mumkin.
23:33
Bugungi uchrashuvning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni biz bilan birga kuzatib boring.
FransiyaIspaniyaMbappeYamalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodItaliya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodKecha, 23:36JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiKecha, 23:33O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Kecha, 23:31JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:46Fransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi