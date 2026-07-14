Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdi

·49·Dunyo
Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdi

Yaqin Sharqdagi siyosiy va harbiy keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda, Turkiya sud tizimi Isroil rahbariyatiga qarshi misli ko‘rilmagan qat’iy qaror qabul qildi. Istanbulning 11-Oliy jinoyat sudi G‘azo sektoriga gumanitar yordam olib ketayotgan xalqaro flotiliyani kuch bilan to‘xtatgani sababli Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuni hibsga olish uchun xalqaro order berishga qaror qildi.

Zamin.uz mazkur yirik sud qarori va uning ortidagi shov-shuvli tafsilotlarni taqdim etadi.

Mojaro markazi: «Global Sumud Flotilla» gumanitar karvoni

Ushbu xalqaro sud qaroriga G‘azo sektoridagi qamal ostida qolgan tinch aholiga tibbiy va insonparvarlik yordamlari yetkazishga uringan Global Sumud Flotilla (GSF) gumanitar flotiliyasi bilan bog‘liq voqealar sabab bo‘lgan.

Istanbul prokuraturasi tomonidan tayyorlangan ayblov xulosasida Isroil harbiy kuchlarining harakatlari keskin qoralangan:

  • Ayblov bayonoti: Isroilning ochiq dengizdagi harakatlari xalqaro huquqning asosiy me’yorlarini ochiq-oydin va qo‘pol ravishda buzish deb baholangan.

  • Zo‘ravonlik holatlari: Kemalarni majburan to‘xtatish, tinch faollar va shifokorlarni zo‘ravonlik bilan hibsga olish, jismoniy tazyiq o‘tkazish va inson qadr-qimmatini toptovchi muomalada bo‘lish holatlari qayd etilgan.

Joriy yilning aprel oyida Istanbul prokuraturasi flotiliya kemalarini qurolli ravishda egallashda ayblab, jami 35 kishiga nisbatan ayblov xulosasini e’lon qilgandi.

Umrbod qamoq va ming yillik jazo talabi

Turkiyalik prokurorlar ayblanuvchilarning har biri uchun juda og‘ir jazo choralarini so‘ramoqda. Xususan, ularning har birini umrbod ozodlikdan mahrum etish hamda qo‘shimcha ravishda 1102 yil-u 9 oydan 4596 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilish talab etilgan.

Istanbul sudi tomonidan e’lon qilingan xalqaro orderda ayblanuvchilar zimmasiga quyidagi og‘ir jinoyatlar yuklangan:

  1. Insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid;

  2. Insonlarni noqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish;

  3. Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish va qiynoqqa solish;

  4. Bosqinchilik va o‘zganing mol-mulkiga zarar yetkazish;

  5. Transport vositasini noqonuniy egallab olish.

Ro‘yxatda faqat Netanyahu emas: Boshqa kimlar bor?

Mazkur jinoiy ish doirasida Isroilning nafaqat bosh vaziri, balki davlatning deyarli butun harbiy-siyosiy elitasi ayblanmoqda. Order berilgan shaxslar qatorida quyidagilar bor:

  • Binyamin Netanyahu — Isroil bosh vaziri;

  • Israel Kas — Mudofaa vaziri;

  • Yoav Galant — Sobiq mudofaa vaziri;

  • Itamar Ben-Gvir — Milliy xavfsizlik vaziri;

  • Eyal Zamir — Isroil armiyasi Bosh shtabi boshlig‘i va boshqa yuqori martabali harbiylar.

Isroil rasmiylari esa ushbu ayblovlarni mutlaqo asossiz deb hisoblab, ularni butunlay rad etmoqda. Shunga qaramay, Istanbul sudining ushbu qarori Isroil rahbariyatining xalqaro miqyosda harakatlanishi va diplomatik aloqalariga jiddiy to‘siq bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Kecha, 23:06Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Kecha, 23:03Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Kecha, 21:43Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Kecha, 18:07Ilk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiIlk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiKecha, 18:02Erling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiErling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi