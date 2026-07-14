Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdi
Yaqin Sharqdagi siyosiy va harbiy keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda, Turkiya sud tizimi Isroil rahbariyatiga qarshi misli ko‘rilmagan qat’iy qaror qabul qildi. Istanbulning 11-Oliy jinoyat sudi G‘azo sektoriga gumanitar yordam olib ketayotgan xalqaro flotiliyani kuch bilan to‘xtatgani sababli Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuni hibsga olish uchun xalqaro order berishga qaror qildi.
Zamin.uz mazkur yirik sud qarori va uning ortidagi shov-shuvli tafsilotlarni taqdim etadi.
Mojaro markazi: «Global Sumud Flotilla» gumanitar karvoni
Ushbu xalqaro sud qaroriga G‘azo sektoridagi qamal ostida qolgan tinch aholiga tibbiy va insonparvarlik yordamlari yetkazishga uringan Global Sumud Flotilla (GSF) gumanitar flotiliyasi bilan bog‘liq voqealar sabab bo‘lgan.
Istanbul prokuraturasi tomonidan tayyorlangan ayblov xulosasida Isroil harbiy kuchlarining harakatlari keskin qoralangan:
Ayblov bayonoti: Isroilning ochiq dengizdagi harakatlari xalqaro huquqning asosiy me’yorlarini ochiq-oydin va qo‘pol ravishda buzish deb baholangan.
Zo‘ravonlik holatlari: Kemalarni majburan to‘xtatish, tinch faollar va shifokorlarni zo‘ravonlik bilan hibsga olish, jismoniy tazyiq o‘tkazish va inson qadr-qimmatini toptovchi muomalada bo‘lish holatlari qayd etilgan.
Joriy yilning aprel oyida Istanbul prokuraturasi flotiliya kemalarini qurolli ravishda egallashda ayblab, jami 35 kishiga nisbatan ayblov xulosasini e’lon qilgandi.
Umrbod qamoq va ming yillik jazo talabi
Turkiyalik prokurorlar ayblanuvchilarning har biri uchun juda og‘ir jazo choralarini so‘ramoqda. Xususan, ularning har birini umrbod ozodlikdan mahrum etish hamda qo‘shimcha ravishda 1102 yil-u 9 oydan 4596 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilish talab etilgan.
Istanbul sudi tomonidan e’lon qilingan xalqaro orderda ayblanuvchilar zimmasiga quyidagi og‘ir jinoyatlar yuklangan:
Insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid;
Insonlarni noqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish;
Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish va qiynoqqa solish;
Bosqinchilik va o‘zganing mol-mulkiga zarar yetkazish;
Transport vositasini noqonuniy egallab olish.
Ro‘yxatda faqat Netanyahu emas: Boshqa kimlar bor?
Mazkur jinoiy ish doirasida Isroilning nafaqat bosh vaziri, balki davlatning deyarli butun harbiy-siyosiy elitasi ayblanmoqda. Order berilgan shaxslar qatorida quyidagilar bor:
Binyamin Netanyahu — Isroil bosh vaziri;
Israel Kas — Mudofaa vaziri;
Yoav Galant — Sobiq mudofaa vaziri;
Itamar Ben-Gvir — Milliy xavfsizlik vaziri;
Eyal Zamir — Isroil armiyasi Bosh shtabi boshlig‘i va boshqa yuqori martabali harbiylar.
Isroil rasmiylari esa ushbu ayblovlarni mutlaqo asossiz deb hisoblab, ularni butunlay rad etmoqda. Shunga qaramay, Istanbul sudining ushbu qarori Isroil rahbariyatining xalqaro miqyosda harakatlanishi va diplomatik aloqalariga jiddiy to‘siq bo‘lishi kutilmoqda.
…