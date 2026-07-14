Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqda

·20·Avto
Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqda

Buyuk Britaniya hukumati tomonidan 2028-yildan boshlab joriy etilishi rejalashtirilayotgan elektromobillar uchun yangi yoʻl soligʻi (eVED) tizimi avtopark boshqaruvchilari va yirik kompaniyalarni jiddiy tashvishga solmoqda. Yangi tartibga koʻra, elektromobil egalari bosib oʻtilgan har bir mil uchun haq toʻlashlari kerak boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu tizimning murakkabligi sababli kompaniyalar nafaqat soliq, balki uni hisob-kitob qilish uchun ham katta mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri keladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gʻaznachilik tomonidan tasdiqlangan maʼlumotlarga koʻra, 2028-yilning aprelidan boshlab elektromobillar uchun har bir mil uchun 3 pens, plagin-gibrid (plug-in hybrid) avtomobillar uchun esa 1,5 pens miqdorida soliq undiriladi. Ushbu chora 2030-yillarga borib benzin va dizel yoqilgʻisidan olinadigan daromadlarning kamayishi natijasida yuzaga keladigan 12 milliard funt sterlinglik budjet kamomadini toʻldirishga qaratilgan.

Maʼmuriy yuk va moliyaviy yoʻqotishlar

Dastlabki takliflarga koʻra, haydovchilar bir yil oldin bosib oʻtiladigan masofani taxmin qilishlari va keyin uni texnik koʻrik markazlarida tasdiqlashlari kerak edi. Biroq, Britaniya avtomobillarni ijaraga berish va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) bunday tizim avtoparklar uchun yillik 75 million funt sterlinglik maʼmuriy yuk va 185 million funt sterlinglik unumdorlik yoʻqotishiga olib kelishini hisoblab chiqdi.

Sanoat vakillarining eʼtirozlaridan soʻng, hukumat ayrim yengilliklarni eʼlon qildi. Endilikda masofani tasdiqlash jarayoni avtomobilning birinchi texnik koʻrigi (MOT) bilan birlashtiriladi, bu odatda avtomobil uch yoshga toʻlganda amalga oshiriladi. Bu lizing asosida ishlaydigan kompaniya avtomobillari uchun jarayonni biroz soddalashtiradi, chunki koʻplab shartnomalar aynan shu muddatda yakunlanadi.

Avtopark mutaxassislari assotsiatsiyasi (AFP) vakili Dale Eynonning taʼkidlashicha, garchi hukumat baʼzi oʻzgarishlarni kiritgan boʻlsa-da, kompaniyalar qoʻshimcha ish hajmiga tayyor turishlari kerak. Uning soʻzlariga koʻra, tizimni toʻliq yoʻlga qoʻyish uchun hali koʻplab texnik masalalar, jumladan, avtomobillarning oʻzidan olinadigan raqamli maʼlumotlardan foydalanish masalasi hal qilinishi lozim.

Yangi tizimning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Masofani tasdiqlash avtomobilning birinchi texnik koʻrigida amalga oshiriladi;
  • Haydovchilar oʻz koʻrsatkichlarini mustaqil taqdim etishlari mumkin, ammo notoʻgʻri maʼlumot uchun katta jarimalar koʻzda tutilgan;
  • Yirik avtoparklar barcha avtomobillari uchun soliqni markazlashgan holda toʻlash imkoniyatiga ega boʻladi;
  • Hukumat avtomobillarning oʻzaro bogʻlangan tizimlari (connected cars) orqali maʼlumot olishni rejalashtirmoqda.
Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar soni keskin ortib borayotganini hisobga olsak, xalqaro tajribadagi bunday oʻzgarishlar kelajakda mahalliy soliq tizimi uchun ham namuna boʻlishi mumkin. Hozircha AFP va boshqa sanoat tashkilotlari ushbu soliqni joriy etishni kamida 2030-yilgacha, yaʼni elektromobillar bozori toʻliq shakllanib boʻlgunga qadar kechiktirishni talab qilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, eVED tizimi avtopark egalari uchun yangi davrni boshlab beradi. Bu nafaqat moliyaviy xarajatlar, balki raqamli monitoring va hisobot berishning yangi darajasini talab qiladi. Kompaniyalar hozirdan oʻzlarining ichki tizimlarini ushbu oʻzgarishlarga moslashtirishni boshlashlari tavsiya etilmoqda.

ElektromobilSoliqAvtoparkeVEDTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiRossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiKecha, 21:26Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariKecha, 20:30AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiKecha, 20:27Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Kecha, 20:00Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaKecha, 16:52Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiKecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi