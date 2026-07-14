Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqda
Buyuk Britaniya hukumati tomonidan 2028-yildan boshlab joriy etilishi rejalashtirilayotgan elektromobillar uchun yangi yoʻl soligʻi (eVED) tizimi avtopark boshqaruvchilari va yirik kompaniyalarni jiddiy tashvishga solmoqda. Yangi tartibga koʻra, elektromobil egalari bosib oʻtilgan har bir mil uchun haq toʻlashlari kerak boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu tizimning murakkabligi sababli kompaniyalar nafaqat soliq, balki uni hisob-kitob qilish uchun ham katta mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri keladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gʻaznachilik tomonidan tasdiqlangan maʼlumotlarga koʻra, 2028-yilning aprelidan boshlab elektromobillar uchun har bir mil uchun 3 pens, plagin-gibrid (plug-in hybrid) avtomobillar uchun esa 1,5 pens miqdorida soliq undiriladi. Ushbu chora 2030-yillarga borib benzin va dizel yoqilgʻisidan olinadigan daromadlarning kamayishi natijasida yuzaga keladigan 12 milliard funt sterlinglik budjet kamomadini toʻldirishga qaratilgan.
Maʼmuriy yuk va moliyaviy yoʻqotishlarDastlabki takliflarga koʻra, haydovchilar bir yil oldin bosib oʻtiladigan masofani taxmin qilishlari va keyin uni texnik koʻrik markazlarida tasdiqlashlari kerak edi. Biroq, Britaniya avtomobillarni ijaraga berish va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) bunday tizim avtoparklar uchun yillik 75 million funt sterlinglik maʼmuriy yuk va 185 million funt sterlinglik unumdorlik yoʻqotishiga olib kelishini hisoblab chiqdi.
Sanoat vakillarining eʼtirozlaridan soʻng, hukumat ayrim yengilliklarni eʼlon qildi. Endilikda masofani tasdiqlash jarayoni avtomobilning birinchi texnik koʻrigi (MOT) bilan birlashtiriladi, bu odatda avtomobil uch yoshga toʻlganda amalga oshiriladi. Bu lizing asosida ishlaydigan kompaniya avtomobillari uchun jarayonni biroz soddalashtiradi, chunki koʻplab shartnomalar aynan shu muddatda yakunlanadi.
Avtopark mutaxassislari assotsiatsiyasi (AFP) vakili Dale Eynonning taʼkidlashicha, garchi hukumat baʼzi oʻzgarishlarni kiritgan boʻlsa-da, kompaniyalar qoʻshimcha ish hajmiga tayyor turishlari kerak. Uning soʻzlariga koʻra, tizimni toʻliq yoʻlga qoʻyish uchun hali koʻplab texnik masalalar, jumladan, avtomobillarning oʻzidan olinadigan raqamli maʼlumotlardan foydalanish masalasi hal qilinishi lozim.
Yangi tizimning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:
- Masofani tasdiqlash avtomobilning birinchi texnik koʻrigida amalga oshiriladi;
- Haydovchilar oʻz koʻrsatkichlarini mustaqil taqdim etishlari mumkin, ammo notoʻgʻri maʼlumot uchun katta jarimalar koʻzda tutilgan;
- Yirik avtoparklar barcha avtomobillari uchun soliqni markazlashgan holda toʻlash imkoniyatiga ega boʻladi;
- Hukumat avtomobillarning oʻzaro bogʻlangan tizimlari (connected cars) orqali maʼlumot olishni rejalashtirmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, eVED tizimi avtopark egalari uchun yangi davrni boshlab beradi. Bu nafaqat moliyaviy xarajatlar, balki raqamli monitoring va hisobot berishning yangi darajasini talab qiladi. Kompaniyalar hozirdan oʻzlarining ichki tizimlarini ushbu oʻzgarishlarga moslashtirishni boshlashlari tavsiya etilmoqda.
…