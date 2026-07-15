SpaceX Starship loyihasida yangi davr: Ilk toʻliq orbital parvozlar uchun yoʻl ochilmoqda

·0·Texno
SpaceX Starship loyihasida yangi davr: Ilk toʻliq orbital parvozlar uchun yoʻl ochilmoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng yirik va qudratli koinot kemasi — Starship tizimini toʻliq orbital parvozlarga tayyorlashda muhim bosqichga yetib keldi. AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) Starship operatsiyalarini kengaytirish uchun zarur boʻlgan ekologik baholash loyihasini eʼlon qildi. Ushbu hujjat kemaning orbitadan qaytishi va Yerning turli nuqtalariga qoʻnishi bilan bogʻliq jarayonlarni tartibga soladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi litsenziya loyihasida ilk bor kemaning toʻliq orbital parvozdan soʻng qaytib kelishi rasman koʻrib chiqilmoqda. Shu paytga qadar amalga oshirilgan barcha sinovlar, jumladan, shov-shuvli parvozlar ham suborbital maqomga ega edi. Endilikda SpaceX nafaqat Texasdagi Starbase poligonidan, balki Floridadagi Kennedi nomidagi koinot markazidan ham parvozlarni amalga oshirish va kemalarni qaytarib olib kelish imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Qoʻnish strategiyasi va xavfsizlik choralari

Hujjatda kemani qaytarib qoʻndirishning bir necha ssenariylari koʻzda tutilgan. Agar Starship kemasini Texasdagi "Mexazilla" minorasi yordamida tutib olish imkoni boʻlmasa, u Tinch okeanining shimoliy qismidagi zaxira hududga yoʻnaltiriladi. Shuningdek, Chili qirgʻoqlari yaqinidagi va Tinch okeanining markaziy qismidagi mavjud qoʻnish hududlarini kengaytirish rejalashtirilgan. Bu chora-tadbirlarning barchasi 2030-yilgacha boʻlgan davr uchun moʻljallangan.

FAA mutaxassislari atrof-muhitga yetkazilishi mumkin boʻlgan zararni eng konservativ ssenariylar asosida hisoblab chiqishdi. Har bir hudud uchun atmosferaga kirishda kemaning 25 marta parchalanishi, 25 marta boshqariladigan suvga qoʻnish va 20 marta portlash holatlari (masalan, suv bilan toʻqnashuvda) tahlil qilindi. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, belgilangan choralarga rioya qilingan taqdirda, tabiatga sezilarli zarar yetkazilmaydi.

Ekologiya va dengiz hayvonlarini himoya qilish

Dengiz faunasini asrash maqsadida maxsus bufer zonalari tashkil etilishi nazarda tutilgan. Unga koʻra, qoʻnish nuqtalari qirgʻoqdan kamida 130 kilometr uzoqlikda boʻlishi kerak. Shuningdek, quyidagi choralar amalga oshiriladi:

  • Qoʻnish hududlarini samolyotlar va dronlar yordamida oldindan koʻzdan kechirish;
  • Kitlar va boshqa dengiz jonivorlari aniqlangan taqdirda, kuzatuv kemalarining tezligini cheklash;
  • Suvning metan va gidravlik suyuqliklar bilan ifloslanish darajasini doimiy nazorat qilish.
Mutaxassislarning fikricha, kema boʻlaklarining hayvonlarga toʻgʻridan-toʻgʻri urilishi ehtimoli juda past. Tovush zarbalari va yonilgʻi qoldiqlarining suvga taʼsiri ham ekotizim uchun halokatli boʻlmasligi prognoz qilinmoqda.

Aviatsiya va kelgusi rejalar

Starship parvozlari havo qatnoviga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi. Texasga qoʻnish vaqtida AQSH gʻarbidagi 90 dan ortiq yuqori balandlikdagi havo yoʻllari vaqtincha yopilishi mumkin. Eng tigʻiz vaqtlarda bu cheklov soatiga 600 tagacha tijoriy samolyotlar yoʻnalishiga taʼsir qilishi aytilmoqda. Bir martalik operatsiya uchun havo hududi taxminan 30 daqiqaga yopiladi, bu esa yiliga oʻrtacha 6600 ta aviareysning yoʻnalishini oʻzgartirishni talab etadi.

Hozirda SpaceX Starship kemasining ikkinchi versiyasini sinovdan oʻtkazishni yakunlamoqda. Ushbu loyiha kelajakda Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarish, koinotda yonilgʻi quyish va NASAning Artemis dasturi doirasida Oyga missiyalarni amalga oshirish uchun hayotiy muhim hisoblanadi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Starship tizimining navbatdagi, 13-sinov parvozi shu yilning 16-iyulidayoq boʻlib oʻtishi mumkin.

SpaceXStarshipFAAKoinotIlon Mask
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59Windows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardiWindows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardiBugun, 02:28Elon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiElon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiBugun, 01:50Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi